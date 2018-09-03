Ãœmit Ã–zdaÄŸ: BayramlaÅŸmaya giden Suriyeliler TÃ¼rkiye'ye geri alÄ±nmasÄ±n

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ümit ÖzdaÄŸ, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “BayramlaÅŸmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alÄ±nmasÄ±n” dedi. Kilis'te konuÅŸan Ümit ÖzdaÄŸ, Kurban BayramÄ± nedeniyle ülkelerine ziyarete giden Suriyelilerin yeniden Türkiye'ye alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini ileri sürerek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Türkiye’de yaÅŸayan eÄŸer Suriyeliler ülkelerine dönmez iseler, her 13 kiÅŸiden birisi Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± olacaktÄ±r. Bu 7.5 milyon Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n 2040 yÄ±lÄ±nda Türkiye'de olacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmektedir. Åžu ana kadar ülkemizin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için harcadÄ±ÄŸÄ± para 38 milyar dolarÄ± bulmuÅŸtur. Bayram vesilesiyle birçok Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ülkelerine gittiklerini ve Türkiye'ye döndüÄŸünü görüyoruz. Avrupa'ya giden Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Suriye'ye tatil için gittikleri zaman tekrar gittikleri ülkeye kabul edilmiyorlar, doÄŸrusu da budur. Biz Ä°YÄ° parti olarak Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Türkiye'de vatandaÅŸlÄ±k deÄŸil, Suriye'de bir vatan verme fikrindeyiz. Suriye'ye barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi için hÄ±zla çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n da ülkelerin dönmeleri gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bunun ilk adÄ±mÄ± bayram için Suriye’ye giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüÅŸlerine izin verilmemesidir. BayramlaÅŸmaya giden Suriyeliler Türkiye'ye geri alÄ±nmasÄ±n.” (DHA)

MÃ¼ltecinin bayramÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 21:04

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