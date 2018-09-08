Suriyeli iÅŸÃ§iler: SavaÅŸÄ±n olduÄŸu yerde bayram nasÄ±l olur, bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n

Herkesin Suriyelileri tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¶ylesi bir zamanda Suriyeli mÃ¼lteciler ne diyor, ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar?

Hasret KANAT

Ä°stanbul

GeçtiÄŸimiz Kurban BayramÄ±’nda binlerce Suriyeli mülteci, özlem gidermek için memleketlerine gitti. Kimi aylardÄ±r, yÄ±llardÄ±r göremediÄŸi yakÄ±nlarÄ±na, kimi de mezar taÅŸlarÄ±na kucak açtÄ±. SavaÅŸÄ±n ortasÄ±nda darmaduman olan ÅŸehirler, köyler de ziyaret edilenler arasÄ±ndaydÄ± tabii. Ama egemen medyada Suriyelilerin bayram ziyareti sorun edildi. “Suriyeliler Defolsun” kampanyalarÄ±yla öfke 4 milyon insana yöneltildi. Peki, herkesin Suriyelileri tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± böylesi bir zamanda acaba Suriyeli mülteciler ne diyor, ne düÅŸünüyorlar? ÇaÄŸlayan’da Suriyeli iÅŸçilerle konuÅŸtuk.

Ali, 6 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul ÇaÄŸlayan’da tekstil atölyelerinde çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ali, ilk iÅŸe girdiÄŸinde 20 TL yevmiye ile baÅŸlamÄ±ÅŸ. Bu yüzden merdiven altÄ± atölyelerde gecelerce mesaiye kalmÄ±ÅŸ. Bu süreçte Türkçesini geliÅŸtirmiÅŸ. Ali’nin anne, baba ve kardeÅŸleri Suriye’de yaÅŸÄ±yorlar. DolayÄ±sÄ±yla Ali için bayram 6 yÄ±ldÄ±r sadece bir hüzünden ibaret. “Askere alacaklar diye gidemiyorum” diyor Ali ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± duygularÄ± ÅŸu cümlelerle anlatÄ±yor: “Ben çocukluÄŸumu savaÅŸta geçirdim. Åžimdi 21 yaÅŸÄ±mdayÄ±m. Kaç bayram geçti, Suriye kan aÄŸladÄ±. Kimse bir ÅŸey yapmadÄ±. Esad’Ä± savunsak IÅžÄ°D vuruyor, IÅžÄ°D’i savunsak Esad vuruyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ÖSO’su, YPG’si ve daha birkaç örgüt var. Kimle nasÄ±l savaÅŸacaktÄ±k?”

SINIRDAN GEÇÄ°Åž PARAYLA!

Her bayramda yeni ölüm haberleri aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Ali, “Herkesin birbirine düÅŸman olduÄŸu kaç bayram geçirdik” diye soruyor. Ve devam ediyor: “Bizler ailemizden ayrÄ±ldÄ±k, onlar da bizden. Binlercesini de savaÅŸta kaybettik. Bu bayramda kimi ailelerini ziyarete gitti, kimi askere gitti, kimi de düÄŸün yapmaya.”

Bayram için giden Suriyelilerin sÄ±nÄ±rdan geçiÅŸ için 200-300 TL vermek durumunda kaldÄ±klarÄ±na da dikkat çeken Ali, yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle dile getiriyor: “En fazla 15 günlüÄŸüne kalÄ±p gelebiliyorlar insanlar. EÄŸer bir gün bile gecikilirse bir daha geçiÅŸ saÄŸlanamÄ±yor. Gelmek istemeyen kendi kimliÄŸini 3 bin dolara baÅŸkasÄ±na satÄ±yor. Evlenirken de baÅŸkasÄ±nÄ±n kimliÄŸini alÄ±yorlar. Suriye’den tek bir kiÅŸiyi Türkiye’ye getirmek istersen 2 bin 500 TL para veriliyor. Tüm bunlar olurken Esad askerlerine rüÅŸvet verilmeden de geçilmiyor.”

‘SAVAÅž OLAN YERDE BAYRAM MÜMKÜN DEÄžÄ°L’

Mustafa da 7 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul’da, tüm ailesini bÄ±rakÄ±p gelmek zorunda kalmÄ±ÅŸ. Ailesi onun savaÅŸta ölmesini istememiÅŸ. Halep’ten kaçmayÄ± bodrum katlarÄ±nda saklanarak baÅŸarmÄ±ÅŸlar. “Korkudan yerin altÄ±nda yaÅŸayarak bayram geçirdik biz” diyor Mustafa ve Suriyeliler için “Konforlu yaÅŸÄ±yorlar” sözüne de ÅŸu cümlelerle yanÄ±t veriyor: “SavaÅŸÄ±n orta yerinde yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. SavaÅŸÄ±n olduÄŸu bölgede bayram olmasÄ± mümkün deÄŸil. SavaÅŸÄ±n olduÄŸu yerde bayram nasÄ±l olur siz düÅŸünün. Åžimdi bir yeni savaÅŸ daha olacak idlib’de. Eskiden bayramlarda gezerdik burada Suriyeliyiz diye gezemiyoruz. KimliÄŸimiz de yok. Bize hep ‘Biz güzel yaÅŸayamÄ±yoruz, siz güzel yaÅŸÄ±yorsunuz’ diyorlar. Biz hiç de güzel yaÅŸamÄ±yoruz. Hem ailemize para yolluyor, hem de kendimizi ayakta tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sabahtan akÅŸama kadar onlar kadar bizler de çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

‘GELECEÄžÄ°MÄ°Z ORTAK’

Türkiye’de hayatÄ±n pahalÄ± olduÄŸunu söyleyen Mustafa, “Her ay zam da geliyor. Eskiden aldÄ±ÄŸÄ±m meyve sebze ÅŸimdi 3 katÄ± oldu. Suriye’de de iÅŸ yok, her yer yÄ±kÄ±k, Dönsek hain deyip hapse atacaklar. Burada beraber çalÄ±ÅŸmaktan baÅŸka çaremiz yok. Biz iÅŸçilerin ise birlikte olmasÄ± lazÄ±m, çünkü geleceÄŸimiz ortak” diyor.

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