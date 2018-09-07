Karaburunâ€™da â€˜ekoloji mÃ¼cadelesiâ€™ tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Karaburun'da 'Ekosistemi Savunmak iÃ§in â€˜Ne YapmalÄ±?â€™, â€˜NasÄ±l YapmalÄ±?'Â baÅŸlÄ±klÄ± oturum Beyza ÃœstÃ¼nâ€™Ã¼n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Vladimir Ä°liç Lenin’in ‘ Ne YapmalÄ±’ kitabÄ±nÄ±n ana baÅŸlÄ±k olduÄŸu Karaburun Bilim Kongresi’nde çeÅŸitli toplumsal alanlara dair ‘ne yapmalÄ±’ tartÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

“Ekosistemi Savunmak için ‘Ne YapmalÄ±?’, ‘NasÄ±l YapmalÄ±?” baÅŸlÄ±klÄ± oturum Beyza Üstün’ün oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. “Türkiye’de Ekolojik Mücadele AlanlarÄ±nda Ne YapmalÄ±? “ sunumunu yapan KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Yar. Doç. Ä°rfan Mukul, “Özellikle kent ve kÄ±rdaki müÅŸterek alanlarÄ±n sermayeye açÄ±lmasÄ± ekoloji mücadelesini emekçi sÄ±nÄ±flar açÄ±sÄ±ndan daha önemli bir hale geldi” dedi. Sinop -Gerze’deki köylülerin ekoloji mücadelesini örnek göstererek sÄ±nÄ±f mücadelesinin bir bileÅŸimi olduÄŸunu belirten Mukul, ayrÄ±ca ekoloji platformlarÄ±nda doÄŸru müdahalelerin yapÄ±lmamasÄ±ndan kaynaklÄ± ortaya çÄ±kan lokal milliyetçiliÄŸe ve yerelle sÄ±nÄ±rla kalÄ±nmasÄ±na dikkat çekti.

YERELDEKÄ° MÜCADELENÄ°N ORTAK ÖRGÜTE Ä°HTÄ°YACI VARDI

Oturum, Ekoloji BirliÄŸi EÅŸ Dönem Sözcüsü Özer Akdemir’in “Ekoloji Mücadelelerinin BirleÅŸmesi Süreci ve Ekoloji BirliÄŸi” konulu sunumuyla devam etti. Akdemir, “Özellikle Bergama köylü hareketinin ekoloji mücadelesinde ne yapmalÄ±-nasÄ±l yapmalÄ± sorusunun cevaplarÄ±nÄ± deneyimler eÅŸliÄŸinde gösterdiÄŸini” belirtti. Yerel mücadelelerin sermaye karÅŸÄ±sÄ±nda kendi yerlerinde tek baÅŸlarÄ±na kaldÄ±klarÄ±nda büyük oranda sönümlendiÄŸini belirten Akdemir, “Sermayenin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± yerel mücadelelerin birbirinin yarasÄ±na merhem olabilmesi çok önemli. Bunun için de ortak bir zemin, birlikte mücadelenin aracÄ± olacak ortak örgüte gereksinim vardÄ±. Ä°ÅŸte Ekoloji BirliÄŸi de bu gereksinim üzerinden kuruldu” dedi. Akdemir, Artvin, Bergama, Ege’deki JES mücadeleleri gibi yerel mücadele deneyimlerinin durumlarÄ± ile ilgili de güncel bilgileri aktardÄ±.

“Ormandan Ne AnlÄ±yoruz?’ Orman TanÄ±mÄ±’nÄ±n Ekosistem ve Ekosistem Mücadeleleri Üzerindeki Etkisinin EleÅŸtirel Bir DeÄŸerlendirmesi” baÅŸlÄ±klÄ± sunumu yapan EÄŸitimci Zafer Ülger, doÄŸanÄ±n sermaye çabasÄ±yla yeniden üretilmesine karÅŸÄ± direnilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. Enerji ve maden meselelerinin ekosistem için çok önemli olduÄŸunu belirten avukat Alp Tekin Ocak ise, “ Türkiye’de Demokratik Kitle Örgütlerinin, KÄ±rsal ve Kentsel Mekan Mücadelelerindeki Söylemlerinin EleÅŸtirel Analizi” sunumunda çeÅŸitli meslek örgütleri ve sendikalarÄ±n ekoloji sorunlarÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ ele alÄ±ÅŸlarÄ±ndan bahsetti. Oturumun son sunumlarÄ±ndan biri olan “DoÄŸanÄ±n ZamanÄ± için Süren Mücadele Ä°mkanlarÄ± ,Potansiyelleri ve Etki MekanizmalarÄ±yla Türkiye’de Ekoloji Hareketi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda konuÅŸan Gazeteci Utku ZÄ±rÄ±ÄŸ, doÄŸanÄ±n zamanÄ± kavramÄ±nÄ± açÄ±klayarak baÅŸladÄ±. “Ekoloji mücadelesi tabanda karÅŸÄ±lÄ±k bulma imkanlarÄ±ndan kaynaklÄ± sürme eÄŸilimi olan aktif bir alandÄ±r” diyen ZÄ±rÄ±ÄŸ, YÄ±rca ve Soma örnekleri ile ekoloji mücadelesinde ne yapmalÄ± sorusunun cevaplarÄ±nÄ± verdi. Prof. Dr. Beyza Üstün ise “ Ekoloji Siyasetinde Ekolojinin DiyalektiÄŸi Belirleyici midir?” baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda, ekolojik saldÄ±rÄ±larÄ±n siyasi saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu belirtti. “YaÅŸam alanlarÄ±, birikimleriyle birlikte sermayenin mekanizmalarÄ±na teslim ediliyor. AyrÄ±ca sermaye doÄŸayÄ± sadece tahrip etmiyor, artÄ± deÄŸer üretimini de güdüyor” diyen Üstün, çevreye ekolojik bir perspektiften bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak sunumunu bitirdi.

SunumlarÄ±n ardÄ±ndan geçilen soru cevap kÄ±smÄ±nda ise, özellikle sÄ±nÄ±f mücadelesi ve ekolojik mücadele arasÄ±ndaki iliÅŸki tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Karaburunâ€™da tarih ve gÃ¼ncel baÄŸlamÄ±nda faÅŸizm tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 21:06

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