KalÄ±n: Ä°dlib'e saldÄ±rÄ±, Esed rejiminin ahlaksÄ±z bir zaferi olacaktÄ±r

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Tahran'daki Ä°dlib zirvesinin sonuÃ§larÄ±nÄ± Daily Sabah'taki yazÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Daily Sabah gazetesinde "Ä°dlib ÇÄ±kmazÄ±: UluslararasÄ± Sistemin Yeni SÄ±navÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

KalÄ±n, "Ä°dlib'e yönelik herhangi bir saldÄ±rÄ± ölüm ve yÄ±kÄ±mdan baÅŸka bir ÅŸey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabalarÄ± baltalayacak, bu da Esed rejiminin ahlaksÄ±z bir zaferi olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AA'nÄ±n haberine göre yazÄ±sÄ±nda Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n, yedinci yÄ±lÄ±nda "kaos, insani dram ve siyasi çalkantÄ±" üretmeye devam ettiÄŸini belirten KalÄ±n, "SaÄŸlam ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm olmadan devam eden siyasi ve askeri çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yalnÄ±zca mevcut krizi daha da tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Ä°dlib ve çevresindeki son geliÅŸmelerin durumu iyileÅŸtirmek yerine daha da vahim hale getireceÄŸini savunan KalÄ±n, "Suriye'yi aÅŸan bir mesele haline gelen bu savaÅŸÄ±n Suriye halkÄ±na hiçbir faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. Küresel ve bölgesel güçler arasÄ±nda yürütülen bir vesayet savaÅŸÄ±na tanÄ±k oluyoruz. Daha fazla güç ve nüfuz elde etme isteÄŸi ve açgözlü dürtülerin neden olduÄŸu bu vahÅŸetin kaynaÄŸÄ± sadece silahlar deÄŸil. EÄŸer taraflar farklÄ± bir yaklaÅŸÄ±ma sahip olsaydÄ±, saÄŸduyu, erdem ve merhamete dayalÄ± bir çözüm uzun süre önce mümkün olabilirdi." dedi.

DünyanÄ±n, Suriye halkÄ±na ekseriyetle sÄ±rtÄ±nÄ± döndüÄŸünü belirten KalÄ±n, Suriye halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±na desteklerin sözde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, esas aktörlerin savaÅŸÄ± durdurmak için ya çok az ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

'ESED, DEAÅž, PYD-YPG ÖLÜM VE YIKIMDAN SORUMLUDUR'

KalÄ±n, "Herkes savaÅŸÄ±n ikiz canavarlarÄ± arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Suriye halkÄ±nÄ± izlemekle yetindi. Yüzlerce insanÄ±nÄ± katleden acÄ±masÄ±z Esed rejimi ve DEAÅž ile PKK’ya baÄŸlÄ± PYD-YPG gibi farklÄ± terörist gruplar da Suriye topraklarÄ±ndaki ölüm ve yÄ±kÄ±mdan sorumludur" ifadelerini kullandÄ±.

"Cenevre ve Astana süreçlerinin kÄ±smen sonuç verdiyse de akan kanÄ± durduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" anlatan KalÄ±n, Amerika'nÄ±n KuzeydoÄŸu Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için IÅžÄ°D'i kullandÄ±.

"IÅžÄ°D tehdidinin büyük ölçüde ortadan kalkmasÄ±yla ABD'nin, Türkiye ile stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal etme pahasÄ±na Suriye'deki PKK ile iliÅŸkilerini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmanÄ±n yollarÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten KalÄ±n, yazÄ±sÄ±nda "Türkiye’nin bu karanlÄ±k iliÅŸkiyi durdurma konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±lara ABD kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kamÄ±ÅŸ durumda. Rejim ve destekçileri Ä°ran ve Rusya da Levant'ta yeni bir harita çizme gayelerini haklÄ± çÄ±karmak için DEAÅž canavarÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Tüm bu unsurlarÄ±n Suriye’deki Ä±lÄ±mlÄ± muhalif gruplarÄ± siyasi ve askeri olarak yok ettiÄŸine veya zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduk." ifadelerine yer verdi.

CihatçÄ± gruplarÄ±n kontrolündeki Ä°dlib'i "Suriye muhalif güçlerinin son kalesi" olarak deÄŸerlendiren KalÄ±n, ÅŸöyle devam etti:

"3,5 milyon nüfusa sahip bu vilayete yönelik herhangi bir saldÄ±rÄ± büyük bir insani felakete yol açacaktÄ±r. Bu ise Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ve baÅŸka yerlere yeni bir göç dalgasÄ±nÄ± tetikleyecektir. Ä°dlib’e yönelik herhangi bir saldÄ±rÄ± ölüm ve yÄ±kÄ±mdan baÅŸka bir ÅŸey getirmeyecek olup hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabalarÄ± baltalayacak, bu da Esed rejiminin ahlaksÄ±z bir zaferi olacaktÄ±r. Böylece Suriye'de istediÄŸini elde etmenin tek yolunun fark gözetmeksizin acÄ±masÄ±zca güç kullanmak olduÄŸu bir kez daha gözler önüne serilecek. Suriye’deki çatÄ±ÅŸmanÄ±n çözüm yolu elbette bu olamaz."

KalÄ±n, dünyanÄ±n Ä°dlib ve çevresindeki çÄ±kmazÄ± önlemek için çok az çaba gösterdiÄŸini aktararak, "UyarÄ±, öfke, endiÅŸe vesaire gibi açÄ±klamalar ile hiçbir yere varÄ±lamaz. Kimyasal silah kullanmasÄ± halinde Esed rejimine saldÄ±rÄ± tehditleri ÅŸu iki nedenden dolayÄ± anlamsÄ±zdÄ±r. Ä°lk olarak rejim geçmiÅŸte kimyasal silah kullanmÄ±ÅŸ ve rejimin bu kapasitesini yok etmek için hiçbir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Sadece görüntü vermek için yapÄ±lan az sayÄ±daki saldÄ±rÄ± hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ä°kinci olarak, kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± ÅŸarta baÄŸlamak, rejimin konvansiyonel silahlarla katliama devam edebileceÄŸini söylemenin baÅŸka bir yoludur. Ä°ÅŸte bu, Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n utanç verici bir ironisidir. Rejim kimyasal silah kullanmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insan öldürmüÅŸtür. Ve rejim halen bu iki tehdide sÄ±rtÄ±nÄ± dayamaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Avrupa için savaÅŸÄ±n sonlanmasÄ±nÄ±n öncelik teÅŸkil etmediÄŸini ve ÅŸimdiye kadar bu konuda kayda deÄŸer bir öneri ya da çaba göremediklerini belirten KalÄ±n, Avrupa ülkelerinin temel kaygÄ±sÄ±nÄ±n 2015 ve 2016'da olduÄŸu gibi yeni bir göç dalgasÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmak olduÄŸunu belirtti.

"Bu konuda Avrupa devletlerinin Türkiye’nin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu dayanÄ±ÅŸmanÄ±n güçlenmesinin önemli olduÄŸunu" kaydeden KalÄ±n, "Askeri çatÄ±ÅŸmayÄ± sonlandÄ±rma, siyasi çözüme ulaÅŸma ve mültecilere sahip çÄ±kma yükünü Türkiye dahil hiçbir ülke tek baÅŸÄ±na taÅŸÄ±yamaz. AvrupalÄ±lar bir adÄ±m daha öne çÄ±karak elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Ä°dlib'in Astana anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda bir çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesi olduÄŸunu söyleyen KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Üç garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve Ä°ran burada askeri gözlem noktalarÄ± kurdu. Türkiye'nin 12 gözlem noktasÄ± bulunuyor. Türk askerlerinin varlÄ±ÄŸÄ±, muhtemel bir saldÄ±rÄ±yÄ± önlemenin tek garantisi. Zira Rus savaÅŸ uçaklarÄ± ve rejim kara kuvvetleri, Türk askerleri oradayken bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirmeyi göze alamaz (sivilleri ve meÅŸru, Ä±lÄ±mlÄ± muhalif güçleri umursamadÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz). Terörist gruplarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekçesiyle Ä°dlib’e yapÄ±lacak herhangi bir saldÄ±rÄ± Astana sürecini baltalayacaktÄ±r.

Türkiye, Suriye'de yeni bir insani felaketi önlemek için elinden geleni yaptÄ± ve bu konuda çabalarÄ±na yÄ±lmadan devam edecektir. UluslararasÄ± destek mekanizmasÄ±, kaygÄ± veya Amerikan BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n twitinde kullandÄ±ÄŸÄ± gibi 'öfke' ifadelerinin ötesine geçerek gerek siyasi gerekse mültecilerle ilgili çözüm içeren somut eyleme evrilmelidir. Ä°dlib saatli bomba gibi karÅŸÄ±mÄ±zda. EÄŸer uluslararasÄ± toplum Suriye’deki savaÅŸÄ± ciddiye alÄ±p Suriye halkÄ±nÄ± umursadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterebilirse, bu saatli bombayÄ± durdurup yeni bir sürece baÅŸlayabiliriz." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 11:44

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