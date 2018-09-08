Ferhat TunÃ§'tan 'AÄŸaÃ§larÄ±mÄ±z Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l' diyen Tunceli Valisi'ne tepki

SanatÃ§Ä± Ferhat TunÃ§, Tunceli Valisi Sonel'in 'AÄŸaÃ§larÄ±mÄ±z Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l' paylaÅŸÄ±mÄ±na orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak tepki gÃ¶sterince polemik yaÅŸandÄ±.

SanatçÄ± Ferhat Tunç ile Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasÄ±nda Dersim'deki orman yangÄ±nlarÄ± sebebiyle sosyal medyada polemik yaÅŸandÄ±.

Vali Sonel'in Twitter hesabÄ±ndan belediye tarafÄ±ndan kentte Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lan aÄŸaçlarÄ±n 3 kare fotoÄŸrafÄ±nÄ±, "Tunceli...AÄŸaçlarÄ±mÄ±z da Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l... TanÄ±makla baÅŸlar her ÅŸey..." paylaÅŸmasÄ±na yanÄ±t veren Tunç, "Evet SayÄ±n Vali Hazretleri, sayenizde günlerdir Dersim'in bütün aÄŸaçlarÄ± Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l yanÄ±yor. DalÄ±nda yuva yapmÄ±ÅŸ kuÅŸun yuvasÄ±, gölgesinde soluklanan kaplumbaÄŸanÄ±n evi, sümbülün, nergisin, papatyanÄ±n, keçinin, vaÅŸaÄŸÄ±n, güvercinin hayat bulduÄŸu Dersim'in aÄŸaçlarÄ± cayÄ±r cayÄ±r, pardon Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l yanÄ±yor. Böyle plastikten yapay, doÄŸal olmayan ÅŸeylerle gururlanmanÄ±za gerek yok. Seyit RÄ±za MeydanÄ±'nda üç yüz altmÄ±ÅŸ derece etrafÄ±nÄ±zda dönüÅŸ yapÄ±n ve duman tüten eserinizi görün ve eserinizle gururlanÄ±n. Siz koca vali hazretlerine doÄŸal olmayan ÅŸeyler yakÄ±ÅŸmÄ±yor" dedi.

Sonel ise Tunç'a karÅŸÄ± "Tunceli artÄ±k huzur ÅŸehri. Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, bir yandan da devletimizin ÅŸefkatini vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za gösteriyoruz. BaÅŸta istihdam olmak üzere birçok yatÄ±rÄ±m var. Örtü altÄ± yangÄ±nlara da kontrollü gerekli müdahale yapÄ±yoruz. Provokasyona gerek yok. Geçen yÄ±l gelen araç sayÄ±sÄ± 720 bin iken bu yÄ±l ilk sekiz ayda 1 milyon 300 bin; oteller dolu, esnafÄ±mÄ±z memnun, istihdamda sonuncu iken açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z fabrikalarla ilk 10'a girdik. Virane olan yerler çiçek gibi oldu. Munzur'da artÄ±k baraj deÄŸil, rafting ve doÄŸa sporlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. YapÄ±lanlarÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z görüyor ve teÅŸekkür ediyor. Sizler gibi aklÄ± baÅŸka ÅŸeylere çalÄ±ÅŸanlar aslÄ±nda görüyor da iÅŸine gelmiyor" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Vali Sonel ve Tunç arasÄ±nda, sosyal medyadaki tartÄ±ÅŸma ÅŸu ÅŸekilde devam etti

Ferhat Tunç: AklÄ±mÄ±zÄ± sorgulamak yerine emrinizdeki tarÄ±m müdürünü çaÄŸÄ±rÄ±p bilgi almanÄ±z daha doÄŸru bir davranÄ±ÅŸ olur. O örtü deyip basite aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z habitatta kaç canlÄ± yaÅŸÄ±yor. Ä°brahim'in ateÅŸine su taÅŸÄ±yan karÄ±ncalar makam odanÄ±zÄ±n örtüsü altÄ±nda yaÅŸamÄ±yor vali bey.

Vali Tuncay Sonel: Provokasyonda üzerinize yok. Teröristleri tek tek etkisiz hale getirince, huzur ÅŸehri olunca, virane olan yerler güzelleÅŸince, Munzur'da doÄŸa sporlarÄ±, fabrikalardan ihracat yapÄ±lÄ±nca, çocuklar, yaÅŸlÄ±lar baÅŸta olmak üzere vatandaÅŸlarÄ±n devletimize sevgisi artÄ±nca rahatsÄ±z oluyorsunuz. Provokasyonda üzerinize yok...

Ferhat Tunç: Ali BoÄŸazÄ± 13 gün, Bali Deresi 5 gün yandÄ±ktan sonra gönüllülerin müdahalesiyle söndü. Kutu Deresi 7 gündür yanÄ±yor ve söndürmeye gidenleri engelliyorsunuz. Demek ki kabul ediyorsunuz Vali Bey. Kutu Deresi, Ali BoÄŸazÄ±, Bali Deresi'ni bilinçli yaktÄ±k itirafÄ±dÄ±r bu.

Vali Tuncay Sonel: Laf ebeliÄŸinde üzerinize yok. Ä°ÅŸiniz gücünüz provokasyon. Etkisiz hale getirdiÄŸimiz teröristler kÄ±rmÄ±zÄ±, mavi, turuncu, gri her türlüsü çÄ±kÄ±nca haklÄ±sÄ±nÄ±z siz de ne yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilmiyorsunuz. Necmettin öÄŸretmenimiz, iÅŸçimiz Mehmet Özdemir teröristlerce ÅŸehit edilirken nerdeydiniz? AyrÄ±ca hassasiyetinizi geçen aylar yol çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda il özel idare personelimiz olup, teröristlerce ÅŸehit edilen, alÄ±nteri ile ekmeÄŸini kazanan iÅŸçimiz, dozer operatörümüz Åžehit Mehmet Özdemir kardeÅŸimizde gösterdiniz de; biz mi fark etmedik." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 13:45

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