Dersimâ€™deki yangÄ±n iÃ§in yetkililerden haftalar sonra aÃ§Ä±klama geldi

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Dersimâ€™de haftalar Ã¶ncesinde doÄŸa gÃ¶nÃ¼lleri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na yangÄ±n iÃ§in 'sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r



Dersim’de EÄŸriyamaç ve Dikenli Köyü kÄ±rsalÄ±nda 19 AÄŸustos’ta askeri operasyon sonucu çÄ±kan orman yangÄ±n 4. gün sonunda doÄŸa gönülleri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu süre zarfÄ±nda yangÄ±na müdahaleye giden Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekiplere “güvenlik” gerekçesiyle izin verilmemiÅŸti. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmadan önce havadan müdahale için 22 AÄŸustos’ta Dersim Barosu Orman Genel MüdürlüÄŸüne baÅŸvurmuÅŸtu. Öte yandan 26 AÄŸustos’ta gerçekleÅŸtirilen askeri operasyon sonucu aynÄ± bölgede ve daha geniÅŸ alanda çÄ±kan orman yangÄ±nÄ± için hem doÄŸa gönüllerinin hem de yangÄ±n müdahale ekiplerinin gitmesine engel olunmuÅŸtu. Baro tekrar çÄ±kan yangÄ±n için Orman Genel MüdürlüÄŸüne söndürmesi için baÅŸvurmuÅŸtu. 31 AÄŸustos’ta yazÄ±lan cevap, yangÄ±n söndürüldükten sonra bugün iletildi. Gelen cevap yazÄ±sÄ±nÄ±n ise ilk baÅŸvuruyu kapsayan bölge olduÄŸu bildirildi.

ENGELLENDÄ°KLERÄ° BÄ°LGÄ°SÄ° YOK

YangÄ±n haberi alÄ±nan bütün orman yangÄ±nlarÄ± için gerek karadan gerek havadan müdahale ettikleri iddia edilen cevap yazÄ±sÄ±nda, “güvenlik” gerekçesiyle engellendiklerine dair bilgi geçilmemesi dikkat çekti. Bu yÄ±l içerisinde Bölge’de birçok defa yangÄ±nlara havadan müdahale ettikleri bildirilen cevap yazÄ±sÄ±nda Dersim’deki söz konusu yangÄ±n için “Yer ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup havadan müdahale için araç görevlendirmesine gerek duyulmadan söndürülmüÅŸtür” denilerek yangÄ±nÄ± kendilerinin söndürdüÄŸü iddia edildi.

HABER ALINCA MÜDAHALE EDÄ°YORLARMIÅž

Orman Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan 31 AÄŸustos 2018 tarihinde yazÄ±larak onaylanan ve 7 Eylül 2018 tarihinde Dersim Barosu’na iletilen cevap yazÄ±sÄ±nÄ±n tam metni ÅŸu ÅŸekilde: “ Ülkemizdeki ormanlarÄ±n her türlü zararlÄ±lardan olduÄŸu gibi orman yangÄ±nlarÄ±ndan korunmasÄ± sorumluluÄŸu bulunan Orman Genel MüdürlüÄŸü olarak haber alÄ±nan bütün orman yangÄ±nlarÄ±na gerek havadan gerekse karadan müdahale etmektedir. Kurum olarak yangÄ±nla mücadelede kullanÄ±lan araç ve personel planlamasÄ± yapÄ±lÄ±rken bölge ve iÅŸletme müdürlüÄŸü bazÄ±ndan geçmiÅŸ yÄ±llarda meydana gelen orman yangÄ±nÄ± sayÄ±larÄ± ile yangÄ±ndan zarar gören miktarlarÄ± ve bölgedeki hakim aÄŸaç türü ve ormanÄ±n yapÄ±sÄ±na göre belirlenen yangÄ±n hassasiyet derecelerine göre konuÅŸlandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Özellikle hava araçlarÄ± yangÄ±n riskinin çok yüksek olduÄŸu Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde görevlendirilmektedir. Bu yÄ±l içerisinde birçok defa hava araçlarÄ±mÄ±z DoÄŸu,GüneydoÄŸu, Ä°ç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangÄ±nlarÄ±na müdahale etmiÅŸtir. Gerekli durumlarda ülkenin tamamÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nlarÄ±na müdahale için uçak ve helikopter ile yangÄ±n söndürme arasöz ve ekipleri görevlendirilecektir.

YANGINI KENDÄ°LERÄ° SÖNDÜRMÜÅž

Ä°lgi yazÄ±nÄ±zla talep edilen Tunceli Ä°li EÄŸriyamaç ve Dikenli Köyü kÄ±rsalÄ±nda meydana gelen yangÄ±nla yer ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup havadan müdahale için araç görevlendirmesine gerek duyulmadan söndürülmüÅŸtür.”

orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸünün yangÄ±nlara iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:24

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