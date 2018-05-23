NFL’den milli marş protestolarını durdurmak için yeni kural

ABD’de NFL, oyuncuların ülkedeki eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı başlattığı milli marş protestosunun önüne geçmek için yeni bir kuralı kabul etti.

ABD’de Amerikan Futbolu Ulusal Liginde (NFL) takım sahipleri milli marş protestolarını önlemek için yeni bir kuralı kabul etti. Tüm takım patronlarının onayıyla geçen uygulamaya göre milli marş sırasında sahada olan oyuncuların hepsi ayağa kalkmak zorunda. Kurala göre isteyen oyuncular, milli marş esnasında soyunma odasında kalabilecek.

KAEPERNICK'İN EYLEMİ TRUMP'I KIZDIRMIŞTI

Yeni uygulama, ihlal halinde ceza verilmesini öngörüyor. NFL’de 2016’da Colin Kaepernick’in ülkedeki polis şiddeti, ırksal eşitsizlik ve diğer adaletsizliklere tepki olarak başlattığı milli marş sırasında diz çökme eylemi kısa sürede NFL ve diğer spor liglerine yayılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıktan hedef aldığı ve NFL patronlarının da işsiz bıraktığı Kaepernick, Sports Illustrated’in Muhammed Ali ödülüne layık görülürken ülke genelinde adeta bir kahramana dönüştü.

NFL, 32 takım sahibinin oyuyla kabul edilen yeni kuralla Kaepernick sonrası başka isimler tarafından sürdürülen protestoları önlemeyi hedefliyor.

NFL'DEN AÇIKLAMA

NFL Başkanı Roger Goodell, açıklamasında “Bu sezon tüm lig ve takım personeli bayrağa ve milli marşa saygı göstermeli. Milli marş sırasında ayağa kalkmak istemeyenler soyunma odasında bekleyebilir” dedi. Goodell, “Bu kararımızın dikkatleri oyunun, olağanüstü atletlerin ve taraftarlarımızın üzerinde tutacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Goodell, NFL’in “Toplumun her köşesinde adalet ve sportmenlik hedefiyle oyuncularla iş birliği yapmayı sürdüreceğini” söyledi.

NFL’de bugüne kadar geçerli olan yasa, milli marş sırasında oyuncuların tamamının sahada bulunmasını şart koşuyordu.

OYUNCULAR BİRLİĞİ: BİZE DANIŞILMADI

NFL Oyuncular Birliği’nden yapılan açıklamada “Bu toplantı ve milli marş uygulamasına yönelik potansiyel değişikliklere dair bize danışılmadı. Eğer oyuncuları cezalandıracak bir değişiklik hayata geçirilirse buna karşı her zaman yaptığımızı yapar ve sonuna kadar oyuncuların haklarını korumak için mücadele ederiz” denildi. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 20:28

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