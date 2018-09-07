2017'nin en bÃ¼yÃ¼k 124. ÅŸirketi olan TEMSA'da iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±

Temmuzda 65, bu hafta da 100 iÅŸÃ§inin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TEMSA'da iÅŸÃ§iler, 'Ya Ã¼cretsiz izne gidersiniz ya da Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±z verilir' diye tehdit ediliyor.

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da bulunan TEMSA, iÅŸçiyi döviz kurunu ve sipariÅŸleri bahane göstererek iÅŸten çÄ±karmaya devam ediyor. Ä°ÅŸçilere “Ya 3 aylÄ±k ücretsiz izne gidersiniz ya da çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±z verilir” deniyor.

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸ ve sipariÅŸ almadÄ±klarÄ±nÄ± bahane gösteren TEMSA, önce çalÄ±ÅŸma gününü 5’ten 4’e düÅŸürüp 1 günü yÄ±llÄ±k izinlerden kesti. Temmuz ayÄ±nda ise 65 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karan TEMSA yönetimi geçtiÄŸimiz pazartesi ve salÄ± günleri ise 100 iÅŸçiyi daha iÅŸten attÄ±.

‘SENDÄ°KA SADECE ÇIKARILAN Ä°SÄ°MLERÄ° YAYIMLIYOR’

Kendilerine üç aylÄ±k ücretsiz izin ya da çÄ±kÄ±ÅŸ seçeneÄŸinin dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, “3 ay ücret almadan yaÅŸayamayacaÄŸÄ±mÄ±za göre aslÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸ dayatÄ±lÄ±yor” dedi. SendikanÄ±n bir ÅŸeyler yapmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren iÅŸçiler, “Sendika ÅŸu an çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin isimlerini yayÄ±mlamaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmÄ±yor” dedi.

Konuyla ilgili görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler, sendikaya muhalif olan iÅŸçilerin de bu 100 kiÅŸi arasÄ±nda olduÄŸunu ifade etti. Telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Çelik Ä°ÅŸ Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Sedat AydÄ±n ise “Ä°ÅŸten atmalarÄ±n sendika ile alakasÄ± yok. Biz de istiyoruz kimsenin iÅŸten çÄ±kmamasÄ±nÄ± ama sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreç var. 160 kiÅŸi çÄ±karÄ±ldÄ±. Ahmet’miÅŸ, Mehmet’miÅŸ buna bakmÄ±yorum. Ä°çlerinde birkaç tane var diye... Ä°çlerinde sevdiÄŸimiz çok insan da var. YanlÄ±ÅŸ bilgi veriliyor. Bu yüzden konuÅŸmak istemiyorum” dedi.

TEMSA FUARA, Ä°ÅžÇÄ°LER KAPIYA

Döviz kuru ve sipariÅŸ yokluÄŸu gerekçe gösterilerek yapÄ±lan iÅŸten çÄ±karmalara karÅŸÄ±n otobüs ve midibüs pazarÄ±nda Türkiye’nin pazar lideri konumunda bulunan TEMSA, Almanya’nÄ±n Hannover kentinde düzenlenen Hannover Ticari Araç FuarÄ±na hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

AyrÄ±ca iÅŸten atmalar iddia boyutundayken görüÅŸtüÄŸümüz Çelik Ä°ÅŸ Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Sedat AydÄ±n, sayÄ±nÄ±n 300 deÄŸil, 60 olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Temmuzda 65, pazartesi ve salÄ± günü 100 iÅŸçi çÄ±karÄ±ldÄ±. AydÄ±n iÅŸten atmalarÄ±n önüne geçmek için bir eylem planlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak görüÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:39

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