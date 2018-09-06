Rahip Brunson davasÄ±na bakan savcÄ± deÄŸiÅŸti

ABDâ€™li rahip Andrew Brunson soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten SavcÄ± Berkant Karakaya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 savcÄ±nÄ±n yeri deÄŸiÅŸti.

Ä°zmir Adliyesinde ABD’li rahip Andrew Brunson soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Berkant Karakaya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 savcÄ±nÄ±n görev yeri dün deÄŸiÅŸtirildi. 5 yeni isim de Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna katÄ±ldÄ±.

Brunson soruÅŸturmasÄ±na bakan savcÄ± Karakaya aynÄ± zamanda TSK'deki FETÖ yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± da yürütüyordu. Karakaya'nÄ±n BiliÅŸim Suçlar Bürosu’na atandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. FETÖ ve PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ± ile hakkÄ±nda, 35 yÄ±lla kadar hapis istenilen ABD'li din adamÄ± Andrew Brunson hakkÄ±ndaki iddianameyi savcÄ± Karakaya hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle üniversitelerdeki FETÖ yapÄ±lanmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten savcÄ± Ayhan YÄ±lmaz'Ä±n da görev yeri deÄŸiÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli olan YÄ±lmaz'Ä±n duruÅŸma savcÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yine Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli savcÄ±lar Maruf Türker ile Okan KÄ±lÄ±ç'Ä±n da görev yerleri deÄŸiÅŸtiÄŸi bildirildi. Türker'in duruÅŸma savcÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, KÄ±lÄ±ç'Ä±n ise KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ± Bürosu'nda görevlendirildiÄŸi bildirildi.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül, Hakimevi'nde yargÄ± muhabirleriyle bir araya gelerek, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Bir gazetecinin AmerikalÄ± rahip Andrew Brunson'a iliÅŸkin davanÄ±n savcÄ±sÄ±nÄ±n görev yerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸi yönündeki geliÅŸmeyi hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Gül, "Bunlar ihtiyaç halinde yapÄ±lan ÅŸeylerdir. Ama dosyaya bakan savcÄ± deÄŸil, bildiÄŸim kadarÄ±yla. Ä°zmir'de BaÅŸsavcÄ±nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu tasarruflardÄ±r. YargÄ± kiÅŸilerle deÄŸil, sistem üzerinden yürür." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

RAHÄ°P BRUNSON, POMPEO-ÇAVUÅžOÄžLU GÖRÜÅžMESÄ°NÄ°N GÜNDEMLERÄ°NDENDÄ°

Dün ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinin gündemlerinden biri Brunson'du. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, görüÅŸmede bir kez daha Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ä°kili iliÅŸkilerin konuÅŸulduÄŸu görüÅŸmeye dair bilgilendirme yapan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Bakan (Pompeo), Türkiye'nin Papaz Andrew Brunson'u serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaptÄ±. Bakan (Pompeo) ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± (ÇavuÅŸoÄŸlu) ortak kaygÄ±lar ve sorunlarÄ±n çözümü konusunda görüÅŸmelerin devam etmesi konusunda anlaÅŸtÄ±" açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 11:36

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