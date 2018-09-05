CHP'den â€˜Åžarbon iÃ§in Mecliste komisyon kurulsun' talebi

CHP Milletvekili Turan AydoÄŸan, ÅŸarbon vakalarÄ±na iliÅŸkin Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu kurulmasÄ±nÄ± istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde yaÅŸanan ve toplumda paniÄŸe neden olan ÅŸarbon vakalarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yarak, TBMM’nin devreye girmesini ve araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± istedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Turan AydoÄŸan tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan araÅŸtÄ±rma önergesinin gerekçesinde Ankara, Sivas ve Ä°stanbul’da yaÅŸanÄ±lan ÅŸarbon vakalarÄ± anÄ±msatÄ±larak “Tüm bu vakalarÄ±n ithal edilen hayvanlardan mÄ± kaynaklandÄ±ÄŸÄ± yoksa hayvanlarÄ±n Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde mi bu hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±na dair kamuoyuna tatmin edici bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Önergede, ithal edilen hayvanlarÄ±n seçimlerinde veteriner hekim görevlendirilmesinin kaldÄ±rÄ±larak hayvan seçimi yetkisinin sadece ithalatçÄ± firmaya bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ithalat aÅŸamasÄ±nda yapÄ±lan kontrol ve denetimlerin hiçbir zaman yüzde 100 saÄŸlÄ±k garantisi saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

‘MEVZUATIN KENDÄ°SÄ° RÄ°SKLÄ°’

HayvanlarÄ±n, laboratuvar sonuçlarÄ± tamamlanmadan ülkeye sokulduÄŸu ve 21 günlük karantina iÅŸleminin yurtiçindeki hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletmelerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken CHP’li AydoÄŸan “Bu uygulama ile hayvanlarda hastalÄ±k varsa zaten ülkeye sokulmuÅŸ olmaktadÄ±r. Yürürlükte olan mevzuata göre veteriner hekim kontrolü dÄ±ÅŸÄ±nda yetiÅŸtirilen, sevki yapÄ±lan, satÄ±ÅŸa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaÅŸÄ±cÄ± ve salgÄ±n hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n yayÄ±lma riskini arttÄ±rmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli riskler oluÅŸturmaktadÄ±r” dedi.

Kurban BayramÄ±’ndan hemen önce 20 AÄŸustos tarihinde Resmi Gazete’de “Ürünlerin Ülkeye GiriÅŸinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik” yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AydoÄŸan “Bunlara göre bazÄ± dernek ve vakÄ±flarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal ettikleri hayvanlarÄ±n denetimsiz bir ÅŸekilde ülkeye sokulmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm bu denetimsizlik ÅŸarbondan baÅŸka hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n ülkemize giriÅŸinin önünü de açmaktadÄ±r. Toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilgilendiren bu tür konularda TBMM devreye girmeli ve hastalÄ±ÄŸÄ±n nereden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, nasÄ±l giderileceÄŸi, bundan sonra ne tür önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi konusunda araÅŸtÄ±rma yapmalÄ± ve önerilerde bulunmalÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:28

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