Flormar iÅŸÃ§ileri: Patron, hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venerek bÃ¶yle davranÄ±yor

Berivan BALKAY

Vedat YALVAÇ

Gebze

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi tüm baskÄ± ve yasaklara raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor. ÇoÄŸunluÄŸu kadÄ±n olan iÅŸçilerin direniÅŸi 115 günü geride bÄ±raktÄ±. DireniÅŸin kendilerine çok ÅŸey kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her gün yeni ÅŸeyler öÄŸrendiklerini söyleyen iÅŸçiler, patron kadar hükümete da tepkili. “Hükümet, devlet arkamÄ±zda dursaydÄ± iÅŸveren bize bunu yapabilir miydi? Tersine iÅŸverenin arkasÄ±nda duruyor. Flormar patronu hükümete güvenerek böyle davranÄ±yor zaten” diyorlar.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) kurulu Flormar’Ä±n yüzde 51 hissesi FransÄ±z kozmetik devi Yves Rocher’e ait. Flormar’daki aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, düÅŸük ücrete, patronun ve temsilcilerinin kötü muamelelerine karÅŸÄ± örgütlü hareket etmeye karar veren iÅŸçiler, Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nda örgütlenmeye giriÅŸti. Patron sendikalaÅŸmayÄ± engellemek için örgütlenmeye öncülük eden iÅŸçilerden baÅŸlamak üzere iÅŸten atmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan 127 iÅŸçiden bazÄ±larÄ± sadece direniÅŸe ilk çÄ±kan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±na alkÄ±ÅŸlayarak, el sallayarak destek verdikleri için atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±yafetlerini deÄŸiÅŸtirmelerine dahi izin verilmeden fabrikadan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen YaÄŸmur Özgören, “Çevik kuvvetle yangÄ±n merdiveninden indirdiler bizi o gün” diye anlatÄ±yor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki gösterdiÄŸi için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden biri de 24 yaÅŸÄ±ndaki Mahir Öztürk. Öztürk, “Ben çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda 90 kiÅŸi çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 90 kiÅŸi sÄ±caÄŸÄ±n alnÄ±nda günlerce bu kadar eylem yaptÄ±ÄŸÄ±na göre ekmek davasÄ± bu. Kimse eÄŸlenmeye gelmiyor. Ä°nanÄ±n çalÄ±ÅŸmaktan daha zor. AkÅŸam eve gittiÄŸimiz zaman insan bitap düÅŸüyor. Ben onurum için, hakkÄ±mÄ± savunmayÄ± göze alarak çÄ±ktÄ±m yani. BaÅŸka çÄ±karÄ±m yok” diyor.

Ä°ÇERÄ°DE ÇOK YOÄžUN BASKI VAR

DireniÅŸteki iÅŸçilerle fabrikada çalÄ±ÅŸmaya devam eden iÅŸçilerin görüÅŸmesini, buluÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸan Flormar patronu, fabrika bahçesine koca koca kapÄ±lar taktÄ±rmaktan metrelerce yükseklikte brandalÄ± tel örgüler örmeye kadar pek çok yola baÅŸvurmuÅŸ. DireniÅŸteki iÅŸçiler tÄ±rmanmasÄ±nlar diye kapÄ±ya gres yaÄŸÄ± bile sürdürmüÅŸ! Ancak iÅŸten atmalar ve tüm bu engellemeler direniÅŸteki hiçbir iÅŸçiyi yÄ±ldÄ±rmaya yetmedi. Patronun baskÄ±larÄ±na raÄŸmen arkadaÅŸlarÄ±yla evlerinde ya da dÄ±ÅŸarÄ±da görüÅŸmeye devam ediyor iÅŸçiler.

Patronun baskÄ±larÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± üzerinde etkili olduÄŸunu söylüyor direniÅŸtekiler. Ä°ÅŸten atÄ±lma korkusuyla bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kendilerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan bile sildiÄŸini aktaran AyÅŸe Öztürk, “EkmeÄŸini bölüÅŸtüÄŸün, çay ikram ettiÄŸin arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bize cephe aldÄ±lar düÅŸmanmÄ±ÅŸÄ±z gibi. AradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda telefonlarÄ±nÄ± dahi açmÄ±yorlar. Çünkü baskÄ± var” diye dile getiriyor tepkisini.

“Ä°çerideki iÅŸçiler sustukça durum deÄŸiÅŸmez” diyen bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulunuyor: “FabrikanÄ±n içine servis giriyor mesela perdeleri kapatÄ±yorlar, kulaklÄ±k takÄ±yorlar. Duymazdan görmezden geliyorlar. AynÄ± tabaktan yemek yediÄŸimiz insanlar... Üretimi biraz yavaÅŸlatarak bize destek olun, birlik olmak lazÄ±m.”

SES ÇIKARMADIKÇA BU HALE GELDÄ°

2010 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda yine Gebze’de bulunan Bericap’ta sendikalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 7 ay süren direniÅŸe katÄ±lan Medet KarahancÄ±, Flormar’daki sendikalaÅŸma mücadelesini hak gasplarÄ±nÄ±n tetiklediÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor: “Var olan haklar geri alÄ±nÄ±yordu. Geçen temmuz ayÄ±ndan aralÄ±k ayÄ±na kadar siciline göre bize 250 lira teÅŸvik primi verilecekti. Bunu da 2018’de devam ettireceÄŸiz dediler. 2018’e geldiÄŸimizde ise 250’yi 100’e düÅŸürdüler. Kopma noktasÄ± bu oldu. Bu fabrika 2004’ten önce Ä°stanbul’daymÄ±ÅŸ. O zamanki iÅŸçiler burasÄ± banka gibiydi diyordu. Yani içerden para al, git taksitini öde. ÅžartlarÄ± iyiymiÅŸ. Ä°ÅŸçi taviz verdikçe, ses çÄ±karmadÄ±kça bu hale geldi. BeÅŸ seneye yakÄ±ndÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum, 1800 lira maaÅŸ alÄ±yorum. Yakacak parasÄ± 50 lira, bayram parasÄ± 50 lira; dört ay 50’ÅŸer lira veriyorlar. 200 liraya sen ne kadar kömür alabilirsin? Åžimdi kömür yok doÄŸalgaz var ama zaten bir ayda 300-400 lira doÄŸalgaz faturasÄ± geliyor...”

10 yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸan NazÄ±m Sancak, ilk çÄ±karÄ±lanlardan. 41 yaÅŸÄ±ndaki Sancak, “Bu ülkede zaten iÅŸçiye verilen deÄŸer belli. Her ÅŸey daha berbat hale doÄŸru gidiyor. 1997 yÄ±lÄ±ndan beri çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ekonomik olarak her geçen gün daha da kötüye gidiÅŸ var. 15-20 sene öncesine kadar hayat bu kadar pahalÄ± deÄŸildi ki, aldÄ±ÄŸÄ±m para bana hayli hayli yetiyordu. Aileme bile destek verebiliyordum. Åžu anda 650 lira kira ödüyorum, eÅŸim çalÄ±ÅŸmasa gerisini siz düÅŸünün, hele çocuk olsa vay halimize” diye konuÅŸuyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

ÜCRETLERÄ°MÄ°ZE AÄ°LELERÄ°MÄ°Z BÄ°LE Ä°NANMIYOR

Ücretlerin düÅŸüklüÄŸü en önemli sorun. Zam talebiyle gittiklerinde kapÄ±larÄ±n sürekli yüzlerine kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Zuhal Akçay, “Benim iki yetim çocuÄŸum var. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Patrona zam talebiyle gittiÄŸimizde bizi sürekli oyalÄ±yor, bahane üretiyordu. HakkÄ±mÄ±zÄ± ve paramÄ±zÄ± isteyemediÄŸimiz için sendikaya baÅŸvurduk” diyor.

“AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücrete ailelerimiz dahi inanmÄ±yordu. BeÅŸ yÄ±ldÄ±r fabrikada çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin maaÅŸÄ± nasÄ±l hiç artmaz, diyorlardÄ±” diyen Arzu Akyüz, ÅŸöyle devam ediyor: “Otellerde toplantÄ±lar yapÄ±yorlardÄ±, ÅŸu kadar büyüdük bu kadar arttÄ± ciromuz diyorlardÄ± ama size de ÅŸu iyileÅŸtirmeyi yaparÄ±z demiyorlardÄ±. Sadece kendilerini büyütmenin derdindeler. Zam talebiyle gittiÄŸimizde en son, isteyen kalÄ±r beÄŸenmeyen çeker gider dediler, artÄ±ÅŸ yok diye açÄ±k açÄ±k söylediler.”

HÜKÜMET DE PATRON YANDAÅžI

Ä°ÅŸçiler patronun bu cesareti hükümetin uygulamalarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± direniÅŸ süresince daha iyi görmüÅŸ. Arzu Akyüz, hükümete tepkisini, “Onlar da patron yandaÅŸÄ±” diye dile getiriyor. “Biz seçiyoruz, biz o konuma getiriyoruz. Televizyonlarda sendikaya üye olun diye söylüyorlar, biz size güvenerek üye olduk, Anayasal bir hak olduÄŸunu düÅŸünerek üye olduk, niye arkamÄ±zda durmuyorsunuz?” diye soruyor.

Daha önce “bizim polisimiz” dedikleri polisin, patronun çÄ±karÄ±nÄ± koruduÄŸunu da yine direniÅŸte görmüÅŸler. “Ben direniÅŸe çÄ±karken siyaset olarak bakmadÄ±m” diyen Zuhal Akçay ÅŸöyle devam ediyor: “Seçimden önce bütün partiler geldi. Ancak ÅŸimdi kimse yok. Bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±m, oy veriyorum, vergimizi veriyoruz. Ama devletin iÅŸçiye sahip çÄ±kmasÄ± gerek. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kaymakamlÄ±ÄŸa gittiler, valiye gidildi, hatta Ankara’ya gidildi, ama hiçbir geri dönüÅŸü olmadÄ± maalesef. Her ÅŸeye bir kÄ±lÄ±f uyduruyorlar. ArkalarÄ± çok kuvvetli, sesimizi kestiler, pankartÄ±mÄ±zÄ± yasaklandÄ±. Vali kaymakam kaç kere geçmiÅŸ buradan, bi selam verip derdiniz ne diye bile sormadÄ±. Onlar da patrondan yana olduklarÄ±nÄ± gösteriyorlar. Burada iÅŸçiye sahip çÄ±ksÄ±nlar. Ben evlatlarÄ±mÄ± okutamadÄ±m. Belki bekçi olacak ama sendikalÄ± bir fabrikada daha yüksek bir maaÅŸla çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± neden istemeyeyim?”

DireniÅŸin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemin seçimlere denk geldiÄŸini ve o dönem tüm siyasi partilerin direniÅŸ alanÄ±na geldiÄŸini söyleyen bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi, “Oy için geldiler, eÄŸer bizi desteklemek için gelselerdi ÅŸimdi de burada olurlardÄ±. Seçimden sonra CHP geldi. Ben anladÄ±m ki herkes koltuÄŸunun peÅŸinde, eskiden bu kadar çok olduÄŸunu düÅŸünmüyordum. Ben burada aç kalmÄ±ÅŸÄ±m, açÄ±kta kalmÄ±ÅŸÄ±m kimsenin umurunda deÄŸil. MuhtarÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ±na kadar herkes kendi koltuÄŸunun sevdasÄ±na düÅŸmüÅŸ” diyor.

BÖYLE YAPARSAN PATRON SANA HAK VERÄ°R MÄ°!

Medet KarahancÄ± yaÅŸananlara öfkeli: “Bizim polisimiz, bizim valimiz olsaydÄ± iÅŸveren bunu yapabilir miydi? Hükümet, devlet arkamÄ±zda dursaydÄ± iÅŸveren bunu bize yapabilir miydi? Tersine iÅŸverenin arkasÄ±nda duruyor. Flormar patronu hükümete güvenerek böyle davranÄ±yor zaten. ÇalÄ±ÅŸma bakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yetki gelmiÅŸ, her ÅŸey tamam, daha ne olacak? Mahkemeye gidip geri dönüÅŸü kazansak adamÄ±n almama hakkÄ± var yani. Bizden yana olabilir mi bu hükümet!”

Yasalar ve hükümet patrondan yanayken iÅŸçilerin birlik olmamasÄ±na da kÄ±zÄ±yor KarahancÄ±: “Bizde 9 ay çalÄ±ÅŸÄ±p 1800 alan adam ÅŸu an dÄ±ÅŸarÄ±da, 14 senedir çalÄ±ÅŸÄ±p 1600 alan adam hala içerde. Yani bu iÅŸçi artÄ±k nasÄ±l kaybetmesin ki? Bu zihniyet içeride olduÄŸu sürece patron sana hak verir mi? Banka denilen zamanda da çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bu adam, ÅŸimdi 1600’e düÅŸmüÅŸ maaÅŸÄ± hala çalÄ±ÅŸÄ±yor. Flormar böyle çalÄ±ÅŸan insana 2004’ten önceki hakkÄ± verir mi? Vermez yani. Ben patron olsam ben de vermem.”

SENDÄ°KALI OLMAK GÜÇLÜ OLMAK DEMEK

Ä°ÅŸçilerin pek çoÄŸu sendikanÄ±n ne olduÄŸunu direniÅŸte öÄŸrenmiÅŸ. Sekiz yÄ±ldÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸan Ä°lknur Arslan, “SendikalÄ± olmak iÅŸçinin güçlü olmasÄ± demek” diyor. “En çok zorumuza ne gidiyor biliyor musunuz? Biz kendi ülkemizde üvey evlat muamelesi görüyoruz” diyen Ä°knur Arslan ÅŸöyle devam ediyor: “Ä°ÅŸçi alt zeminde olduÄŸu için eziliyor. Bu kadar bekliyoruz illa bir karÅŸÄ±lÄ±k alacaÄŸÄ±z. Patron tepeden iÅŸi götürüyor. Oralardan baskÄ± uyguluyor. Sadece bizimle olmuyor, destek olmasÄ± lazÄ±m.”

YÄ±llardÄ±r yan yana çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde tanÄ±ÅŸamayan, konuÅŸamayan iÅŸçiler, direniÅŸle birlikte kaynaÅŸmÄ±ÅŸ. “Burada ayrÄ±m yok, herkes aynÄ± sÄ±nÄ±ftan. EmeÄŸimiz bizi birleÅŸtirdi” diyen YaÄŸmur Özgören, sÄ±nÄ±f nedir, sendika nedir, direniÅŸte öÄŸrenmiÅŸ.

Bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi de “7 yÄ±ldÄ±r burada çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bölüm sorumlusuydum, 2 bin 200 TL alÄ±yordum. Bana deselerdi ki dört ay burada böyle bekleyeceksin, yok canÄ±m derdim. Ama oluyormuÅŸ” diye anlatÄ±yor.

MEDYA SESÄ°MÄ°ZÄ° DUYURMUYOR

Arzu Akyüz, medyanÄ±n direniÅŸlerine ilgisizliÄŸinden yakÄ±nÄ±yor: “Evrensel gazetesi ve Halk TV dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir basÄ±n direniÅŸimize ilgi göstermedi. En sevdiÄŸim kanal Fox, ancak kaç gün oldu, neden sesimizi duyurmuyorlar? Hürriyet’te, Milliyet’te hiç çÄ±kmadÄ±k. Biz de bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Ä°ki üç kez büyük televizyonlara gitti arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, ama gelmiyorlar...”

OKUL MASRAFLARI Ä°ÇÄ°N ALYANSIMI BOZDURDUM

“ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için sendikalaÅŸtÄ±k” diyen iÅŸçiler, çocuklarÄ±nÄ±n okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamama kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±yor. Ä°ki çocuk annesi Zuhal Akçay, eÅŸini kaybettiÄŸini belirterek, ailesinin desteÄŸi olmasaydÄ± yapamayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor: “Ailem olmasaydÄ± bulaÅŸÄ±kçÄ±lÄ±k ya da tekstil içinde çalÄ±ÅŸacaktÄ±m. Biz biraz daha maaÅŸÄ±mÄ±z artsÄ±n, biraz daha geçimimiz kolaylaÅŸsÄ±n diye bu kadar diretiyoruz.”

EÅŸi kendisinden 4 gün önce iÅŸten atÄ±lan bir baÅŸka kadÄ±n iÅŸçi ise ÅŸöyle anlatÄ±yor evdeki durumu: “Her akÅŸam eve gittiÄŸimde ‘sÄ±kÄ±ldÄ±k, tatile gitmek istiyoruz, denize gitmek istiyorum, hamburger yemek istiyorum’ diye baÅŸÄ±mÄ±n etini yiyor çocuklar. Ä°kimiz de çalÄ±ÅŸÄ±yorken istediklerini yapabiliyorduk. Åžu anda hem anneleri hem babalarÄ± iÅŸsiz benim çocuklarÄ±mÄ±n. Ve ben hala direnmeye uÄŸraÅŸÄ±yorum. ParmaÄŸÄ±mdaki alyansÄ±mÄ± bozdurdum çocuklarÄ±mÄ±n okul kÄ±yafetini alabilmek için...”

FotoÄŸraf: Evrensel

KPSS’YE HAZIRLANIYOR

DireniÅŸ alanÄ±nda kitap okurken gördüÄŸümüz genç iÅŸçi Feryat Gökçen, henüz 2 buçuk aydÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸÄ±rken atÄ±lmÄ±ÅŸ. “Ä°ki buçuk ay, iki buçuk yÄ±l kadar uzun geldi” diyor, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n zorluÄŸundan bahsederken. “Biz burada bütünleÅŸmeyi öÄŸrendik, birlikte hareket etmenin güç verdiÄŸini öÄŸrendik” diyen Gökçen, bir yandan da KPSS’ye hazÄ±rlanÄ±yor.

NE SARAY Ä°STEDÄ°K NE SALTANAT!

“Biz onlardan ne saray istedik ne saltanat. Ä°nsanca yaÅŸamak için sendikal haklarÄ±mÄ±zÄ± istedik. ÇocuklarÄ±mÄ±za daha iyi bir gelecek saÄŸlayabilmek, eve ekmek götürebilmek için güzel bir maaÅŸ istedik. Daha güzel yaÅŸamak için daha iyi ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸmak istedik. Patron bize daha çok para vermeyi istemedi. Bizden daha çok iÅŸ istedi. Hep iÅŸ istedi. Ama biz istediÄŸimiz zaman hemen kapÄ±nÄ±n önüne koydu” diyor Åžükran AkyÄ±ldÄ±z. DireniÅŸ alanÄ±na kÄ±zÄ± Aylin ile gelmiÅŸ.

Krediyle aldÄ±klarÄ± ev borcunu ödemek için sürekli mesai kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. “Asgari ücretle bir kenara zaten para koyamÄ±yorsun aksine içeri giriyorsun her ay. Bir oÄŸlum bir kÄ±zÄ±m var. Ä°kisi de öÄŸrenci, okuyorlar. BunlarÄ±n servis parasÄ±ydÄ±, masraflarÄ±ydÄ±, en ufak ÅŸey biliyorsunuz bir dünya para” diyor. Zorluklara raÄŸmen mücadelede ilk günkü kadar kararlÄ±: “Bir an için bile buraya gelmemek direniÅŸe katÄ±lmamak gibi bir düÅŸüncem hiçbir zaman olmadÄ±, asla da olmaz. Flormar’a sendika girecek, baÅŸka yolu yok. Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir!”

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 11:14

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