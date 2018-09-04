Halkbank dÃ¶viz alÄ±m-satÄ±mÄ±na iliÅŸkin KAP'a aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Halkbank, 31 AÄŸustos'ta hatalÄ± kurlarla dÃ¶viz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Halkbank, 31 AÄŸustos'ta hatalÄ± kurlarla döviz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemlerine iliÅŸkin, "BankamÄ±z, hatanÄ±n tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almÄ±ÅŸ olup, hatalÄ± veri saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸ hakkÄ±nda her türlü yasal haklarÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Halkbank tarafÄ±ndan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yapÄ±lan açÄ±klamada, bankanÄ±n dijital kanallarÄ±nda gerek bilgilendirme amaçlÄ±, gerekse döviz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemlerinde kullanÄ±lmak üzere yayÄ±nlanan kurlarÄ±n sisteme aktarÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan dÄ±ÅŸ veri kaynaÄŸÄ±nda meydana gelen sistemsel ve operasyonel hata nedeniyle, 31 AÄŸustos akÅŸamÄ± piyasa kapanÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ±nda, kÄ±sa bir süre için bankanÄ±n döviz kurlarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekenden daha düÅŸük seviyelerden yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

'DIÅž VERÄ° KAYNAÄžININ HATASI'

AçÄ±klamada, "YapÄ±lan ilk incelemede, sorunun bankamÄ±za veri saÄŸlayan dÄ±ÅŸ veri kaynaÄŸÄ±ndan otomatik olarak alÄ±nan kura esas verilerin hatalÄ± olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BazÄ± müÅŸterilerimiz, dijital kanallardan yaptÄ±klarÄ± döviz alÄ±m satÄ±mlarÄ±nÄ± kÄ±sa bir süre ile bu hatalÄ± kurlar üzerinden gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. Sorunun tespiti üzerine, döviz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemleri geçici olarak kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, kÄ±sa sürede alÄ±nan tedbirlerle sistemde doÄŸru kurlarÄ±n uygulanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

'Ä°ÅžLEMLERÄ°N TOPLAM BÜYÜKLÜÄžÜ 4.6 MÄ°LYON DOLAR'

"Piyasa koÅŸullarÄ±nÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±nda, teknik bir hatadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± görülen bu iÅŸlemler nedeniyle banka dÄ±ÅŸÄ±na herhangi bir döviz ya da lira kaynak çÄ±kÄ±ÅŸÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r" denilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Toplam bin 256 müÅŸterimizin 3.3 milyon dolar, 124 müÅŸterimizin 539 bin avro, 383 müÅŸterimizin ise diÄŸer döviz cinslerinde 689 bin dolar eÅŸ tutarda döviz alÄ±m satÄ±m iÅŸlemi gerçekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu iÅŸlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüÄŸü 4.6 milyon dolar civarÄ±ndadÄ±r. YapÄ±lan detaylÄ± incelemeler sonrasÄ±nda, hatalÄ± kurlardan yapÄ±lan iÅŸlemler iptal edilmiÅŸtir. GerçekleÅŸtirilen düzeltme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda bankamÄ±zÄ±n ya da müÅŸterilerimizin mali anlamda maÄŸduriyeti oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r.

BankamÄ±z, hatanÄ±n tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almÄ±ÅŸ olup, hatalÄ± veri saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸ hakkÄ±nda her türlü yasal haklarÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r. AyrÄ±ca konunun yetkili kurumlar tarafÄ±ndan incelenmesi amacÄ±yla gerekli giriÅŸimler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, bazÄ± yazÄ±lÄ± ve görsel medya kuruluÅŸlarÄ± ile sosyal medya hesaplarÄ±nda, bankamÄ±zÄ±n güven ve itibarÄ±nÄ± sarsÄ±cÄ±, kamuoyunu ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± nitelikte haber ve yorumlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da görülmektedir. Gerçekle baÄŸdaÅŸmayan bu haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygÄ±yla sunarÄ±z." (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 00:58

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