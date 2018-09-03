Berat Albayrak: Halkbank'a ceza beklemiyoruz, aksi politik karar olur

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Reuters'a verdiÄŸi rÃ¶portajda ekonomi gÃ¼ndemi ve Halkbank soruÅŸturmasÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, ekonomi gündemine iliÅŸkin önemli deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, IMF'ye baÅŸvurma planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± çekmeye ve yüksek enflasyon için gerekli tedbirleri almaya odaklandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. ABD'de görülen Halkbank davasÄ± hakkÄ±nda da konuÅŸan Albayrak, bankanÄ±n bu süreçten tamamen temiz çÄ±kmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade ederek “BaÅŸka türküsü politik bir karar olur” dedi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Reuters’tan Orhan CoÅŸkun ve Dominic Evans’a verdiÄŸi röportajda Merkez BankasÄ±nÄ±n hükümetten baÄŸÄ±msÄ±z hale gelmesi için gereken tüm adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve Merkez BankasÄ±nÄ±n 3 aydÄ±r faiz artÄ±rÄ±mÄ±na gitmemesinin doÄŸru bir karar olduÄŸunu ifade etti. Albayrak, hükümetin mali politikalarÄ±yla uyumlu ÅŸekilde gerekli adÄ±mlarÄ± atmaktan çekinmeyeceÄŸini söyleyerek Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n haziran ayÄ±nda daha geniÅŸ yetkilerle yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesinin Merkez BankasÄ±nÄ±n elini güçlendirdiÄŸini ifade etti.

'HALKBANK'A YÖNELÄ°K BÄ°R CEZA BEKLEMÄ°YORUZ, BAÅžKA TÜRLÜSÜ POLÄ°TÄ°K OLUR'

Halkbank'a herhangi bir ceza verilmesini beklemediÄŸini belirten Albayrak, Hakan Atilla’nÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir soruÅŸturma yürüttüklerini ve kamu bankasÄ±nÄ±n herhangi bir ABD yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸi sonucuna vardÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Albayrak, konuyla ilgil “Ä°ran’Ä±n tüm dÄ±ÅŸ ticaretiyle ilgili veriler, e-mail’ler ve soruÅŸturma için gereken tüm ilgili dosyalar ABD’li ÅŸirketlere sunuldu. Bir ay süren baÄŸÄ±msÄ±z incelemenin sonunda, bankanÄ±n ne birincil ne de ikincil ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸi sonucuna ulaÅŸÄ±ldÄ±. Halkbank’a yönelik bir ceza beklemiyoruz, baÅŸka türlüsü tamamen politik bir karar olur” dedi.

'BANKALARA DAÄ°R RÄ°SK YOK'

Türk LirasÄ±’na yönelik satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ±n ülkedeki bankalara yönelik bir risk oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Bakan Albayrak “BankalarÄ±n ve bu dönemdeki tüm kredi kanallarÄ±nÄ±n bilanço tablosuna baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; halihazÄ±rda bankacÄ±lÄ±ÄŸa yönelik bir döviz, kur riski yok” dedi. Bakan Albayrak "Enflasyon görünümünü etkileyen bütün parametreler deÄŸerlendirilerek para politikasÄ± çerçevesinde gereken tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ±ndan eminiz. Gelinen seviye enflasyonla topyekün mücadele gerektiriyor.

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'IMF'YE BAÅžVURMA PLANIMIZ YOK'

IMF'ye baÅŸvurma planlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Berat Albayrak, "YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± çekmeye odaklandÄ±k. Maliyet ÅŸoklarÄ± sonrasÄ± kÄ±sa vadede geçici artÄ±ÅŸlar normal. Ülke olarak (örtülü sermaye kontrolü gibi) piyasa dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara baÅŸvurmayÄ± geçmiÅŸ dönemde olduÄŸu gibi bugün de düÅŸünmedik ve düÅŸünmeyeceÄŸiz" dedi.

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'ABD Ä°LE STRATEJÄ°K ORTAKLIÄžIMIZ DEVAM EDECEK'

"ABD ile askeri ve terörle mücadele iÅŸbirliÄŸi sürüyor. ABD ile stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devam edecek" diyen Albayrak, kamu harcamalarÄ±nÄ±n azalacaÄŸÄ± ve tasarruflarÄ±n artacaÄŸÄ± vurgusu yaptÄ±. Son günlerde artan kur hareketliliÄŸini dikkatle izlediklerini ifade eden Albayrak, "Buna raÄŸmen kamu bankalarÄ±nda bir sermaye artÄ±ÅŸÄ± ihtiyacÄ± olursa elbette piyasa koÅŸullarÄ± içinde gereken yapÄ±lÄ±r" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 13:02

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