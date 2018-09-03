Enflasyon 17,90'a yÃ¼kseldi

Enflasyon, aÄŸustos ayÄ±nda yÃ¼zde 2,30 artarken yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 17,90 oldu.

Bülent FALAKAOÄžLU

Enflasyon, aÄŸustos ayÄ±nda yüzde 2,30 artarken yÄ±llÄ±k bazda yüzde 17,90 oldu.

Lira, yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana deÄŸerinin yarÄ±sÄ±nÄ± kaybetti.

Emekçilerin cebindeki para eridi, dövizi olana, rantiyeciye, spekülatöre aktÄ±!

Öte yandan...

Hükümetin, ‘Belini kÄ±racaÄŸÄ±z’, ‘asÄ±l hedefimizi onunla mücadele’ dediÄŸi enflasyonda cepleri kemirmeye baÅŸladÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu AÄŸustos ayÄ± enflasyon rakamÄ±: Yüzde 17.90 olarak açÄ±kladÄ±.

Bu rakam, Türkiye’yi, kendi kategorisindeki, ‘geliÅŸen ülkeler’ diye tanÄ±mlar ülkeler arasÄ±nda

en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke konumuna getirdi.

‘GeliÅŸen ülkeler’ arasÄ±nda sadece Arjantin’de enflasyon Türkiye’den yüksek.

AÄŸustos ayÄ± enflasyon rakamÄ±, Merkez BankasÄ±’nÄ±n, deÄŸiÅŸtirip yükselttiÄŸi yÄ±l sonu enflasyon hedefini bile ÅŸimdiden 5 puan solladÄ±. Merkez, geçen ay 2018 sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4’e yükseltmiÅŸti.

Hükümet enflasyonun belini kÄ±ramadÄ± ama, enflasyon vatandaÅŸÄ±n belini kÄ±rmaya devam edecek. Zira ortada, yüzde 17’lik yüksek enflasyona raÄŸmen, ‘bu bile iyi’ dedirtecek bir tablo var.

GEZMEK Ä°MKANSIZ, BOÄžAZDAN KISMAK KAÇINILMAZ

Enflasyonun sonbahar aylarÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racak ve önümüzdeki süreçte yüzde 25’i bulmasÄ±nÄ± iÅŸten bile saymayacak bir zemin var.

Åžöyle ki...

AÄŸustos ayÄ± yurt içi üretim enflasyonu (ÜFE) yüzde 32 olarak açÄ±klandÄ±.

Ä°statistik Kurumu verilene göre üretimin alt dallarÄ±nda enflasyon oranÄ± ÅŸöyle...

Ä°malatta yüzde 33.5

Ara malÄ±nda yüzde 39.5

Enerjide yüzde 40.5

Bu üretim maliyetinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n enflasyona yansÄ±tÄ±lmamasÄ± mümkün deÄŸil!

ÇarÅŸÄ±da pazarda enflasyon ortalamasÄ± yüzde 17.90. Üretim enflasyonu ortalamasÄ± yüzde 32. Arada 14 puanlÄ±k fark var.

Aradaki farkÄ±n yarÄ±sÄ± (7 puan) tüketici tarafÄ±na yansÄ±tÄ±lÄ±rsa enflasyon yüzde 25’i bulur.

Veriler enflasyon tarafÄ±nda iÅŸlerin çoktan raydan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

‘VatandaÅŸ nasÄ±l geçineceÄŸim?’ diye kara kara düÅŸünüyor.

Bugün ulaÅŸÄ±m enflasyonu yüzde 27.

Ev eÅŸyasÄ± ile birçok mal ve hizmette enflasyon yüzde 23.

GÄ±dada yüzde 20.

Durum; eve bir ÅŸey alma eskilerle idare et, gezmeye sakÄ±n gitme otur evinde, evinde otururken de fazla yeme içme boÄŸazÄ±ndan kÄ±s noktasÄ±na gelmiÅŸ vaziyette.

SONBAHAR’DA ARTACAK

Bugün tablo bir hayli aÄŸÄ±r olsa da vatandaÅŸlar, özelliklede emekçiler için daha da zor bir süreç baÅŸlÄ±yor.

Hükümetin vergileri, zamlarÄ±...

Sonbaharda artacak gÄ±da fiyatlarÄ±...

Okul harcamalarÄ±...

DoÄŸalgazÄ±n yakÄ±lmasÄ±...

Hepsi üst üste konulunca kara kÄ±ÅŸÄ±n habercisi.

ABD ile gerilime sebep olan Rahip Brunson’Ä±n, Ekim ayÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile iÅŸlerin düzeleceÄŸini düÅŸününler yanÄ±lÄ±yor.

Merkez bankasÄ± AÄŸustos ayÄ± enflasyon rakamÄ±nÄ± görür görmez, açÄ±k açÄ±k hem faiz artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± hem de para politikasÄ±nÄ± yeniden ‘ÅŸekillendireceÄŸini’ ilan etti.

‘Gözden geçireceÄŸim’ oyalamasÄ±na hiç girmeden direkt, ‘ÅŸekillendireceÄŸim’ dedi.

Bundan önce temmuz raporunda...

* Enflasyonun böylesine azmasÄ±nda, geniÅŸlemeci maliye politikalarÄ±nÄ±n (hükümetin seçim için daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± paralar, B.F) ciddi katkÄ±sÄ± olmuÅŸtur.

* Türkiye, global piyasalardaki ters akÄ±mlardan, benzer ülkelere göre daha fazla etkileniyor. Bunun nedeni ekonomimizdeki kÄ±rÄ±lganlÄ±klar.

* Yüksek cari açÄ±k, artan bütçe açÄ±ÄŸÄ± ve yüksek enflasyon koÅŸullarÄ±nda, aÅŸÄ±rÄ± finansal dalgalarÄ± azaltmak için geniÅŸlemeci maliye politikalarÄ±nÄ±n terk edilmesi gerekiyor.

Tespitleri yaparak...

‘Para saçmaktan’, ‘Ekonomideki kÄ±rÄ±lganlÄ±klarÄ± görmeyip sürekli dÄ±ÅŸ güçleri iÅŸaret etmekten vazgeç’ deyip...

Topu BeÅŸtepe’ye atan Merkez BankasÄ± bakalÄ±m faizi ne kadar artÄ±racak?

FAÄ°Z ARTIÅžI KURTARABÄ°LÄ°R MÄ°?

UnutulmamalÄ±dÄ±r ki...

Faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da topluma yükleyeceÄŸi faturalar var.

Piyasaya müdahale edebilecek kamu kurumlarÄ±nÄ± özelleÅŸtiren...

TarÄ±mÄ±, sanayii dövize ve yabancÄ± sermayeye baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren hükümet faiz artÄ±ÅŸÄ± ile piyasayÄ± kurtaramayabilir.

YÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 25’lere, faizler de bu seviyelere gelirse...

Sürecin liranÄ±n dolar karÅŸÄ±nda deÄŸerini 6.5’ten 8 seviyesine yönlendirme riski artar.

Bugünkü seviyelerde bile ÅŸirketlerin borçlarÄ± yapÄ±landÄ±rma listesi uzuyor.

Kur baskÄ±sÄ± nedeniyle nakit problemleri yaÅŸayan Hotiç, piyasada yüzde 10 paya sahip büyük araç kiralama ÅŸirketi Derindere ve BIS Enerji ödeyemediÄŸi borçlarÄ± ile yapÄ±landÄ±rma listesine eklenen son üç ÅŸirket oldu.

EÄŸer daha da yükselirse...

Yüksek dÄ±ÅŸ borç-iç borç yükü altÄ±nda her gün yeni bir konkordato haberiyle gündeme gelen ÅŸirketlerde zincirleme etkiler kaçÄ±nÄ±lmaz olur.

Tüm bu geliÅŸmeler elbette, Türkiye’de bankacÄ±lÄ±k sektörünün artan batÄ±k borç sorunu karÅŸÄ±sÄ±nda ne kadar dayanabileceÄŸi sorusunu da gündeme getiriyor.

UyaralÄ±m: Emekçiler, ‘dÄ±ÅŸ güçler’ cambazlÄ±ÄŸÄ±na aldanmadan kemerlerinizi ÅŸimdiden sÄ±kÄ± baÄŸlayÄ±n!

Grafik: TÜÄ°K

ÜRETÄ°CÄ° FÄ°YAT ENDEKSÄ°

Yurt içi üretici fiyat endeksi (YÄ°-ÜFE) AÄŸustos’ta Temmuz ayÄ±na göre yüzde 6.60 arttÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verileri ayrÄ±ca, YÄ°-ÜFE AÄŸustos’ta ayrÄ±ca, bir önceki yÄ±lÄ±n AralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 25.32, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 32.13 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 18.78 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

TÜÄ°K verilerine göre;

“Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre deÄŸiÅŸimleri; madencilik ve taÅŸocakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektöründe yüzde 5.69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7.31, su sektöründe yüzde 1.52 artÄ±ÅŸ, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1.20 düÅŸüÅŸ olarak gerçekleÅŸti.

“Bir önceki aya göre en fazla artÄ±ÅŸ; yüzde 25.11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15.33 ile metal cevherleri, yüzde 12.07 ile ana metaller olarak gerçekleÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1.20 düÅŸtü.

“Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na göre 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda aylÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ ara malÄ±nda ve yÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ enerjide gerçekleÅŸti.” (DHA)

BAYRAM GERÇEÄžÄ° GÄ°ZLEDÄ° MÄ° Ä°STATÄ°STÄ°K KURUMU ÇARPITTI MI?

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlar ile piyasadaki rakamlar arasÄ±nda büyük fark olduÄŸunu belirterek, “TÜÄ°K’in TÜFE açÄ±klamasÄ± zamlarÄ± yansÄ±tmÄ±yor. TÜFE’nin yüzde 20’yi aÅŸmasÄ±nÄ± bayram tatili engelledi” dedi.

TÜÄ°K’in internet sitesinde veri derleme sisteminin, “Taze sebze ve meyveler, futbol maçÄ±na giriÅŸ ücreti, LPG, tüp gaz, altÄ±n ve seçilmiÅŸ 16 gÄ±da ürünü haftada bir kez ve diÄŸer ürünler ayda iki kez; kiralar ve seçilmiÅŸ 66 madde çeÅŸidinin ise ayda bir kez derlendiÄŸi”nin belirtildiÄŸini kaydederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “DolayÄ±sÄ±yla 20 AÄŸustos Pazartesi haftasÄ± TÜÄ°K tatil nedeniyle fiyatlarÄ± derleyemedi. 27 AÄŸustos Pazartesi haftasÄ± da ayÄ±n son 5 günü olduÄŸu için sadece ‘Taze sebze ve meyveler, futbol maçÄ±na giriÅŸ ücreti, LPG, tüp gaz, altÄ±n ve seçilmiÅŸ 16 gÄ±da ürünü’ fiyatlarÄ± derlendi. Ama hepimiz biliyoruz ki, bayram tatili sonrasÄ±nda market raflarÄ±na zam yaÄŸdÄ±. Yüzde 20-30 oranÄ±nda fiyat artÄ±ÅŸÄ± gazetelere bile haber olan tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± ve bebek bezi, TÜÄ°K verilerine göre sadece yüzde 2.37 ve 1.96 zamlanmÄ±ÅŸ görünüyor.”

TÜRK-Ä°Åž’Ä°N RAKAMLARI BAMBAÅžKA

ErdoÄŸdu, gÄ±da ve alkolsüz içecekler grubundaki aylÄ±k fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n TÜÄ°K tarafÄ±ndan onbinde 6 olarak açÄ±klanmasÄ±nÄ±n da “akla yatmayan” veri olduÄŸunu ifade ederek ÅŸöyle devam etti: “Oysa, en az TÜÄ°K kadar bilimsel bir yöntemle iÅŸçi konfederasyonu TÜRK-Ä°Åž tarafÄ±ndan hesaplanan ve açÄ±klanan bir baÅŸka veriye göre, 4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± Temmuz 2018’de bin 738 TL iken AÄŸustos 2018’de bin 812 TL’ye yükseldi. Yani, artÄ±ÅŸ miktarÄ± 74 TL ve artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 4,25. Temel gÄ±da maddelerini içeren açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± hesaplamasÄ±nda artÄ±ÅŸÄ±n yüzde 4.25’i bulduÄŸu bir ortamda on binde 6, aylÄ±k gÄ±da enflasyonundan bahsetmek abesle iÅŸtigaldir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:23

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