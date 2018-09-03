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Dolar yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±
Dolar/TL, yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. 6,6750 seviyesini gÃ¶rdÃ¼.
Dolar/TL, yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸladÄ±. 6,6750'den iÅŸlem görüyor.
Geçen haftanÄ±n son iÅŸlem gününde en yüksek 6,7881'i görmesinin ardÄ±ndan düÅŸüÅŸe geçen dolar/TL, günü yüzde 1,7 azalÄ±ÅŸla 6,5423'ten tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
Dolar/TL yeni haftaya, yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.20 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 2 arttÄ± ve 6,6750 seviyesine ulaÅŸtÄ±.
AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 2,7 yükseliÅŸle 7,7670'ten, sterlin/TL de yüzde 2,2 primle 8,6370'ten iÅŸlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi SatÄ±nalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceÄŸini belirterek, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarÄ±n kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Avrupa'da da imalat sanayi PMI verilerinin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden analistler, dolar/TL'de 6,68 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumunda olduÄŸunu dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 11:00