Dolar yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±

FotoÄŸraf: Flickr (Public Domain)

Dolar yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±

    • 03 EylÃ¼l 2018 10:55

    Dolar/TL, yeni haftaya yÃ¼kseliÅŸle baÅŸladÄ±. 6,6750 seviyesini gÃ¶rdÃ¼.

    Dolar/TL, yeni haftaya yükseliÅŸle baÅŸladÄ±. 6,6750'den iÅŸlem görüyor. 

    Geçen haftanÄ±n son iÅŸlem gününde en yüksek 6,7881'i görmesinin ardÄ±ndan düÅŸüÅŸe geçen dolar/TL, günü yüzde 1,7 azalÄ±ÅŸla 6,5423'ten tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

    Dolar/TL yeni haftaya, yükseliÅŸle baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 09.20 itibarÄ±yla önceki kapanÄ±ÅŸa göre yüzde 2 arttÄ± ve 6,6750 seviyesine ulaÅŸtÄ±.

    AynÄ± dakikalarda avro/TL yüzde 2,7 yükseliÅŸle 7,7670'ten, sterlin/TL de yüzde 2,2 primle 8,6370'ten iÅŸlem görüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi SatÄ±nalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceÄŸini belirterek, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarÄ±n kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. 

    Avrupa'da da imalat sanayi PMI verilerinin öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden analistler, dolar/TL'de 6,68 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumunda olduÄŸunu dile getirdi. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 11:00
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