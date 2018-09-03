Enerjide zam sÃ¼recek, faturalar bÃ¼yÃ¼yecek!

ElektriÄŸe 8 ayda yÃ¼zde 31, doÄŸal gaza bir yÄ±lda yÃ¼zde 25 zam yapÄ±ldÄ±.Â

Bir ay arayla, iki kez fahiÅŸ oranda zam yapÄ±lan doÄŸal gaz ve elektriÄŸe zamlar devam edecek. Kimya Mühendisleri OdasÄ±, doÄŸalgaza yapÄ±lan yüksek zammÄ±n yakÄ±n zamanda elektriÄŸe yeni zam olarak yansÄ±yacaÄŸÄ±na dikkat çekti.

Oda adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada son zamlarla birlikte yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana konutlarda kullanÄ±lan elektriÄŸe yüzde 31, sanayi elektriÄŸine ise yüzde 41, konutlarda kullanÄ±lan doÄŸalgaza ise son bir yÄ±lda yüzde 25 oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

ÜRETÄ°MÄ° DE, VATANDAÅžI DA VURUYOR

TL’nin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir sonucu olarak yüzde 45 deÄŸer kaybetmesinin yanÄ± sÄ±ra, enerjideki dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da enerji tüketiminde vatandaÅŸÄ± vurduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klamada, “Elektrik ve doÄŸalgaza bir ay arayla yapÄ±lan fahiÅŸ zam halkÄ± canÄ±ndan bezdirmekte sanayiciyi üretemez duruma getirmektedir” denildi.

YapÄ±lan zamlarla Yüksek Planlama Kurulunun 14 Åžubat 2008’den bu yana uyguladÄ±ÄŸÄ± üçer aylÄ±k dönemleri kapsayan ‘Maliyet BazlÄ± FiyatlandÄ±rmasÄ±nÄ±n’ keyfi olarak dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilen oda açÄ±klamasÄ±nda zamlarÄ±n devamÄ±nÄ±n geleceÄŸine ÅŸu verilerle dikkat çekildi: 2017 yÄ±lÄ± itibariyle tüketilen 53 milyar metre küp doÄŸalgazÄ±n yüzde 36’sÄ±nÄ±n (19 milyar metre küp) elektrik üretiminde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 2018 yÄ±lÄ± verilerine göre mevcut elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 26’sÄ±nÄ±n doÄŸalgaza dayalÄ± santraller olduÄŸu düÅŸünülecek olursa açÄ±klanan bu zamlarla kalÄ±nmayacaÄŸÄ±, elektriÄŸe ileride daha yüksek oranda zam yapÄ±lacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

ZAMLARI KAÇINILMAZ KILAN YANLIÅžLAR

Son yÄ±llarda, enerji tercihleri ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda küresel sermayenin tercihlerine boyun eÄŸildiÄŸine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, hükümetin zamlarÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz kÄ±lan enerji politikalarÄ± ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

Ülkemizde elektrik üretimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nda çok önemli görevleri olan TEK ve EÄ°EÄ° gibi kurumlarÄ±n kapatÄ±lÄ±p, parçalanÄ±p özelleÅŸtirilmesi

Yerli kaynaklardan elektrik üreten termik santrallerin yerine ithal kömür ve doÄŸalgaz gibi ithal kaynaklardan daha pahalÄ± elektrik üreten santralleri teÅŸvik edilemesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rmamasÄ±

Nehir santrallerinin (HES) doÄŸru düzgün planlanmayÄ±p, 1 MW’lÄ±k HES’ler için doÄŸayÄ± tahrip etmekten kaçÄ±nÄ±lmamasÄ±.

Zamlara yol açan politikalar sÄ±ralandÄ±ktan sonra açÄ±klamada ÅŸu tespit yapÄ±ldÄ±: “Bir cent civarÄ±nda elektrik üreten GüneydoÄŸudaki barajlarÄ±mÄ±z gerçeÄŸi göz önünde dururken çok daha yüksek fiyatlarla özel santrallerden elektrik alÄ±nmasÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesinin bizce izahÄ± yoktur. Bu tercihler ülkeyi karanlÄ±ÄŸa ve sanayi üretiminde gerilemeye, iÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeye zam yapmaya zorlayacaktÄ±r. Ortaya çÄ±kan bu acÄ± fatura bu düzenin kazananlarÄ±na deÄŸil de yoksul halka ve sanayiciye fatura edilmektedir”.

ZAMLAR FRENÄ° BOÅžALMIÅž KAMYON GÄ°BÄ°

1 AÄŸustos’ta elektrik fiyatlarÄ±na farklÄ± abone gruplarÄ±na göre deÄŸiÅŸen oranda yüzde 9 ila yüzde 15 arasÄ±nda zam yapan hükümetin, bir ay sonra, 1 Eylül’de elektriÄŸe konutlarda yüzde 9, sanayi abonelerinde ise yüzde 14 oranÄ±nda zam yaptÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde doÄŸalgaza geçen ay yapÄ±lan zam ortadayken bu kez de BOTAÅž tarafÄ±ndan 1 Eylül’den geçerli olmak üzere konutlarda tüketilen doÄŸalgazÄ±n metre küp fiyatÄ± yüzde 9, sanayide tüketilen doÄŸalgazÄ±n metre küp fiyatÄ± da yaklaÅŸÄ±k yüzde 14 oranÄ±nda arttÄ±rÄ±larak zam yapÄ±ldÄ±.

‘HÜKÜMET KOLAYI DEÄžÄ°L BUNLARI TERCÄ°H ETMELÄ°’

Hükümetin iÅŸin kolayÄ±na kaçarak zam yapmayÄ± tercih ettiÄŸini vurgulayan Kimya Mühendisleri OdasÄ± açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu çözüm önerileri sÄ±ralandÄ±:

Elektrik üretiminde öncelik ve aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±ran, ithalat faturasÄ±nÄ± yükselten doÄŸalgaz ve ithal kömüre deÄŸil yerli ve yenilenebilir kaynaklara verilmesi,

Elektrik ve doÄŸalgazdaki KDV ve ÖTV oranlarÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi

KayÄ±p kaçak oranÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±

VerimliliÄŸin arttÄ±rÄ±lmasÄ±

Belli bir oranÄ±n altÄ±nda doÄŸalgaz ve elektrik tüketiminin halka ücretsiz arz edilmesi

MMO: FATURA HALKA KESÄ°LÄ°YOR

Makine Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Yener de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kamu tarafÄ±ndan sübvanse edildikleri halde zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ± savunan sermaye kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kamunun kendilerini daha fazla sübvanse etmesini ve bunun bedelinin de ilave vergilerle emekçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

Kamusal desteÄŸin yalnÄ±zca dar ve sabit gelirli emekçilere saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Yener, asgari yaÅŸam standardÄ±nda dört kiÅŸilik bir ailenin aylÄ±k 230 kWh tüketimi ile elektrik faturasÄ± 126 TL’yi geçen bir konutun; aylÄ±k doÄŸalgaz ve elektrik faturasÄ±nÄ±n 258,33 TL’ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu tutarÄ±n 1.603,12 TL olan asgari ücretin yüzde 16,11’i olduÄŸunu kaydetti. Yener, ücretleri çok yetersiz artan emekçilerin maaÅŸlarÄ± ve asgari ücretin, mevcut yüksek enflasyonu dikkate alan yüksek bir oranda artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, asgari geçim indirimin asgari ücret tutarÄ±na yükseltilmesi ve enerji yoksunlarÄ±na bedelsiz elektrik ve doÄŸal gaz desteÄŸi verilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

DoÄŸalgaz ve elektriÄŸe zam

Enflasyon 17,90'a yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 12:44

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