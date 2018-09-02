Ãœniversitelerde geÃ§miÅŸ dÃ¶nem, yeni dÃ¶neme ne sÃ¶ylÃ¼yor?

Gelecek dÃ¶nemde Ã¼niversiteleri ne bekliyor? BaskÄ± ve saldÄ±rÄ±lar son mu bulacak? Ãœniversiteler demokratik bir iÅŸleyiÅŸ ve Ã¶zgÃ¼r bir ortama mÄ± kavuÅŸacak?

Sinancem ALÄ°KOÇ

ODTÜ

Üniversiteler geçtiÄŸimiz dönem oldukça sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ktÄ±. Bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±kta Türkiye’de tek adam tek parti rejiminin inÅŸasÄ± istencinin üniversitelere saldÄ±rÄ± olarak gelmesi, seçimlerin gençlik üzerindeki yoÄŸun etkisi ve sermayenin üniversitelere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ± ve doÄŸrudan bir hale bürünmesi baÅŸat rol oynuyor. Üniversite gençliÄŸi bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yüksek tansiyonlu tepkiler veremese de mahalli kazanÄ±mlarla son bulan hareketleri ve geleceÄŸe dair yürüteceÄŸi geniÅŸ tartÄ±ÅŸmalarÄ± örgütledi. Bunlardan yeni deneyimler çÄ±karttÄ±. Peki, gelecek dönemde üniversiteleri ne bekliyor? BaskÄ± ve saldÄ±rÄ±lar son mu bulacak? Üniversiteler demokratik bir iÅŸleyiÅŸ ve özgür bir ortama mÄ± kavuÅŸacak? Yoksa geçtiÄŸimiz dönem yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±z daha derin ve yoÄŸun mu hissedilecek? Elbette bu yazÄ±da bir kehanette bulunmayacaÄŸÄ±z, ancak geçmiÅŸ dönemdeki dinamikler bize geleceÄŸe dair ipuçlarÄ± veriyor.

YAÅžAM KOÅžULLARINI DÜZELMESÄ° Ä°ÇÄ°N MÜCADELE GEREKLÄ°

BaÅŸta dolar olmak üzere döviz kurlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸim, alÄ±m gücünün hissedilebilir ölçüde azalmasÄ± gibi durumlar ülke çapÄ±nda ekonomik bir sÄ±kÄ±ntÄ±ya iÅŸaret ediyor. BunlarÄ±n kriz emareleri olduÄŸunu ifade edenlerin sayÄ±sÄ± da az deÄŸil. Åžunu söylemek gerekir; kriz olsun ya da olmasÄ±n, ekonomik gidiÅŸat bu yönde ilerlerse önümüzdeki dönemde üniversite öÄŸrencilerinin sÄ±rtÄ±nda büyüyen bir kambura dönüÅŸecek. GeçtiÄŸimiz dönemlerde de üniversite öÄŸrencilerinin hem okuyup hem çalÄ±ÅŸmak zorunda kalmasÄ±, barÄ±nma, yemek, giyinme gibi temel masraflarÄ±nÄ±n artmasÄ± durumlarÄ±nÄ± dergimizde gerek mektuplar gerek röportajlarla okuduk, gördük. Ama bu dönem görülen bu koÅŸullarÄ±n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸacaÄŸÄ±, üniversite öÄŸrencilerinin bu yönde de iÅŸinin zorlaÅŸacaÄŸÄ± ön görülebilir. Bu durum elbette dayanÄ±ÅŸma aÄŸlarÄ±, öÄŸrencilerin birbirlerini desteklemesi ile kolay hale gelebilir, ancak kesin çözüm kantin boykotlarÄ±, çeÅŸitli gösterilerde dâhil olmak üzere her aracÄ± kullanÄ±p aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n düzelmesi için mücadele etmekle mümkün olacaktÄ±r.

ÜNÄ°VERSÄ°TELER DAHA GENÄ°Åž BÄ°R KUÅžATMA ALTINA ALINACAK

Öte yandan uzun süredir yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar üniversitelerin demokratik yapÄ±sÄ±na ve bilimsel eÄŸitim anlayÄ±ÅŸÄ±na yöneliktir. Akademisyenlerin sorgusuz sualsiz ihraç edilmesi, kampüslerin içinde provokatif gerilimlerin yükseltilmesi, üniversitelerin teamüllerini ve seçimleri hiçe sayan rektör atamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve öÄŸrencilerin bilimsel eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n çeÅŸitli araçlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla elinden alÄ±nmasÄ± gibi süreçleri hep beraber gördük. Bu yaÅŸananlarÄ±n gösterdiÄŸi; önümüzdeki döneme bu saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±, ErdoÄŸan ve AKP yönetiminin üniversiteleri daha geniÅŸ bir kuÅŸatma altÄ±na alma eÄŸiliminin güçleneceÄŸidir. Uzun zamandÄ±r bu kuÅŸatmaya karÅŸÄ± bir ÅŸeklide (yeterli ya da yetersiz) direnç noktasÄ± olan üniversite öÄŸrencilerinin kitle örgütleri (topluluklar, kulüpler, öÄŸrenci temsilcilikleri ve çeÅŸitli birlikler) doÄŸrudan hedef haline getirebilir. Üniversite öÄŸrencilerinin, tartÄ±ÅŸma ortamlarÄ±, olanaklarÄ± tamamÄ±yla hedef alÄ±nabilir. Üniversite gençliÄŸinin demokratik üniversite isteÄŸi, ülkedeki demokratikleÅŸme mücadelesine katkÄ±sÄ± doÄŸrudan engellenmek istenebilir. Her koÅŸulda (AKP ve ErdoÄŸan yönetimi bunlarÄ± bugünden gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸsÄ±n/ çalÄ±ÅŸmasÄ±n, bunda baÅŸarÄ±lÄ± olsun/olmasÄ±n) ortaya çÄ±kan bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele edileceÄŸi sorunudur.

TEK ADAM TEK PARTÄ° REJÄ°MÄ°NÄ° KARÅžISINA ALAN BÄ°R MÜCADELE HATTI

YÄ±llardÄ±r üniversite gençliÄŸi mücadelesinin temel dinamik noktalarÄ±nÄ± oluÅŸturan kitle örgütleri bugün de önemli bir yer tutuyor. ÖÄŸrencilerin kültürel örgütlenmesini saÄŸlayan topluluklar ve kulüplerden, akademik örgütlülüÄŸünü saÄŸlayan öÄŸrenci temsilciliklerine kadar tümünün güçlendirilmeye ihtiyacÄ± vardÄ±r. Birçok üniversitede (en ilerilerinde de dahil) mevcut öÄŸrenci temsilcilikleri öÄŸrencilerin eÄŸilimlerini yansÄ±tmak ve ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaktan uzak durumdadÄ±r. GeniÅŸ öÄŸrenci kesimleri bu alanda temsil edilmediÄŸi, bu sürece katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sürece bu sorun devam edecektir. AyrÄ±ca öÄŸrencilerin bir araya geldiÄŸi kültür/ bölüm kulüp ve topluluklarÄ± geliÅŸecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± olabilecek durumda olmalÄ±dÄ±r. Pekâlâ, bunlar baÅŸka biçimlerde de olabilir, yeniden örgütlenmesi de gerekebilir.

Bugün mücadelenin birikme noktasÄ±nÄ± yukarÄ±da bahsettiklerimiz oluÅŸturuyor olabilir. Ancak buralarda sÄ±kÄ±ÅŸan bir mücadele ne bugünkü saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda ne de gelecek olanlara karÅŸÄ±sÄ±nda tutunabilir. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olan; maddi koÅŸullara göre ÅŸeklini yönünü belirleyen/ belirleyebilen, sadece yaÅŸam koÅŸullarÄ± üzerinden deÄŸil siyasal açÄ±dan da “tek adam-tek parti” rejimini karÅŸÄ±sÄ±na alan bir mücadele hattÄ±dÄ±r.

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