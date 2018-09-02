Ã‡eliÅŸkiler, krizler ve olanaklar

"Unutmadan bir de ÅŸunu soralÄ±m, "fedakarlÄ±k" kimden, nasÄ±l bekleniyor?"

AydÄ±n YÄ°ÄžÄ°T

Adana

"Hepimiz aynÄ± gemideyiz, batarsak birlikte batarÄ±z" cümlesi son zamanlarda baÅŸta hükümet temsilcileri olmak üzere, birçok patron, esnaf örgütü açÄ±klamalarÄ±nda, demeçlerinde yer alÄ±yor. Google’da arama yapsak dahi bu sözlerle alakalÄ± yüzlerce sonuca rastlamak mümkün. Ancak bu cümlenin içinde geçtiÄŸini belirttiÄŸimiz açÄ±klamalarda ana vurgu ise ÅŸu kelimde saklÄ±: "FedakarlÄ±k." Öyle ki, 1 dolarÄ±n 7 liraya denk geldiÄŸi zamanlarda çok duyduÄŸumuz bu sözlerle birlikte yetkililer, patronlar, ekonomistler, köÅŸe yazarlarÄ± hep bir aÄŸÄ±zdan vatandaÅŸa fedakarlÄ±k yapma ve ülkeye karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan ekonomik savaÅŸa karÅŸÄ± birleÅŸme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yordu. Peki, gerçekte olan "dÄ±ÅŸ güçlerin yeni bir oyunu ve ekonomik bir savaÅŸ" mÄ± yoksa kapitalizmin bir çÄ±kmazÄ± mÄ±? Unutmadan bir de ÅŸunu soralÄ±m, "fedakarlÄ±k" kimden, nasÄ±l bekleniyor?

Son yÄ±llarda çok daha fazla olmak üzere, AKP hükümeti ve BaÅŸkan ErdoÄŸan, baÅŸta ABD’ye karÅŸÄ± olmak üzere, -Eyy ile baÅŸlayan cümlelerin ardÄ±ndan- emperyalist güçlere karÅŸÄ± mücadele içerisinde olduklarÄ±nÄ± iddia ediyorlar. Bunun son ÅŸekli ise ÅŸu sÄ±ralar tanÄ±k olduÄŸumuz üzere ekonomi üzerinden gerçekleÅŸiyor. Ve fedakârlÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± ise vatandaÅŸa yapÄ±yor. GörünüÅŸte bir liderin, halka, antiemperyalist mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yapmasÄ± tüm ezilenler açÄ±sÄ±ndan takdir edilmesi gerekebilir. Ancak görünüÅŸte bile sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olan bu çaÄŸrÄ±nÄ±n antiemperyalizmle ya da iÅŸçilerin, gençlerin lehine ufak bir kÄ±rÄ±ntÄ±yla dahi alakasÄ± yoktur! Buna birkaç pencereden bakalÄ±m, ülke ekonomisinin yapÄ±sÄ±na, ilerleyiÅŸine, ABD ve emperyalistlerle olan iliÅŸkiye ve bu gidiÅŸatÄ±n patronlara, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na neler getirdiÄŸine göz atarak…

YILLAR ÖNCESÄ°NDEN GELEN Ä°PUÇLARI

Öncelikle bugün yaÅŸananlar –dolarÄ±n TL karÅŸÄ±sÄ±nda yükseliÅŸi- bir tesadüften öte beklenebilecek bir geliÅŸmedir. Öyle ki, AKP ülkede hükümeti devraldÄ±ÄŸÄ±nda uluslararasÄ± bir krizden yeni çÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ve IMF programlarÄ± Arjantin, Türkiye, DoÄŸu Asya Ülkeleri’nde uygulanÄ±r olmuÅŸtu. Kemal DerviÅŸ’in ülke için "15 günde 15 Yasa" uygulamalarÄ± hatÄ±rlamamÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Bu kÄ±smÄ± çok uzatmamakla birlikte uluslararasÄ± tekeller, burjuvazinin irili ufaklÄ± birçok kesimi "yüksek faizli" ülkelere yatÄ±rÄ±ma soyunmuÅŸ ve Türkiye’ye de 2005-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ± büyük miktarda para girdileri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Elbette bu büyük meblaÄŸlarÄ±n, patron sÄ±nÄ±fÄ± açÄ±sÄ±ndan "kaz gelecek yerden tavuk esirgememek" mantÄ±ÄŸÄ± ile ülkeye giriÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmamak gerekir. O zamanlar, Türkiye’nin her seferinde %10 civarÄ± büyüdüÄŸü gerçeÄŸi de bu kÄ±sÄ±mla alakalÄ±. Åžimdilerde ise birçok ekonomist tarafÄ±ndan bugün yaÅŸananlar o dönemlerin yansÄ±masÄ± olarak gösteriliyor. Yani 16 yÄ±l önce 160 milyar dolar olan dÄ±ÅŸ borcun bugün 480 milyar dolar civarÄ±nda olmasÄ±nÄ±n ve TL’nin hÄ±zlÄ± deÄŸer kaybÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ± burada gizli diyebiliriz. Bununla birlikte Arjantin gibi ülkelerin aksine Türkiye’nin bu mali girdilerin kullanÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan uzun soluklu yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, günü kurtarmak adÄ±na inÅŸaat gibi sektörlerin ÅŸiÅŸirildiÄŸini hep birlikte izliyoruz.

HÜKÜMET, ERDOÄžAN VE PATRONLAR Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°

Birkaç hatÄ±rlatma ile devam edelim.

-2016 Mart’Ä±nda EskiÅŸehir Ä°nönü Tesisleri'nde düzenlenen açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lan dönemin Ford Otosan'Ä±n Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± ÅŸimdilerde ise aynÄ± zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Ali Koç "Hükümetimiz bizlere Cumhuriyet tarihinin en önemli programlarÄ±nÄ±, teÅŸviklerini yetiÅŸtiriyor. Hiçbir dönemde sanayicilere bu imkânlar sunulmamÄ±ÅŸtÄ±" demiÅŸti.

-10 AÄŸustos’ta gerçekleÅŸen Maliye ve Hazine BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n Orta Vadeli Program tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan banka sahipleri ise programdan memnun olduklarÄ±nÄ± belirtip "Hepimiz AynÄ± Gemideyiz, batarsak da beraber" demiÅŸti. SabancÄ± Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Güler SabancÄ± ise bakana duyduklarÄ± güvenden bahsetmiÅŸti.

- Dönemin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 12 Temmuz 2017 tarihinde UluslararasÄ± YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi’nde "Åžimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anÄ±nda müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayÄ±r, burada greve müsaade etmiyoruz" demiÅŸti.

Bu saydÄ±klarÄ±mÄ±z patronlar, uluslarasÄ± tekeller ve hükümet arasÄ±ndaki iliÅŸkileri göz önüne getirecek birkaç hatÄ±rlatma. FedakarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlar ile iliÅŸkisine ise son aylarda iÄŸneden ipliÄŸe tüm tüketim mallarÄ±na gelen %50’lere kadar dayanan zamlara bakarak söylemek zor olmayacaktÄ±r. Öyle ki, geçen sene 464 dolar olan asgari ücret bugün 267 dolar’a kadar geriledi ve % 42 deÄŸer kaybetti. Enflasyon karÅŸÄ±sÄ±ndaki erime ise çoktan gözden kayboldu bile.

Elbette bu ve benzeri krizler sonucu, patronlardan da zarar görenleri olacaktÄ±r. Ancak bu gidiÅŸat iÅŸçileri bir sÄ±nÄ±f olarak hedef alÄ±rken ve hepsi okun sivri ucunda dururken, patronlar açÄ±sÄ±ndan ise sadece servet/mal deÄŸiÅŸimi söz konusu olacak ve zenginler türeyecektir, burjuvazinin bir kÄ±smÄ± tekelleÅŸme yoluna gidecektir. Yani, kriz dediÄŸimiz ÅŸeyin sebebi sÄ±nÄ±flar arasÄ± bir çeliÅŸki iken, sonuçlarÄ± da iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na yÄ±kÄ±lmak üzere dizayn edilmek istenecektir.

ABD Ä°LE MÜCADELENÄ°N SAHTELÄ°ÄžÄ°

Buradan yola çÄ±karak "ABD ile giriÅŸilen sözde mücadele"ye dikkat çekelim. Rahip Brunson’un tutukluluÄŸu üzerinden yaÅŸanan gerilim buz daÄŸÄ±nÄ±n görünen yüzünden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Öyle ki, burada iki tarafta kendi ve temsil ettiÄŸi deÄŸerler açÄ±sÄ±ndan çÄ±karlarÄ± (az önce ki hatÄ±rlatmalarda çÄ±karlarÄ±n kimin olduÄŸuna dikkat çektik) korumak ve masadaki pazarlÄ±ÄŸÄ± yükseltmek için birbirlerine sopa göstermektedirler. Burada sorumuz Türkiye Hükümeti’ne, ABD ve onun insanlÄ±ÄŸÄ±n yüz karasÄ± olduÄŸunu söyleyerek onunla mücadele eden bir ülke neden kendi topraklarÄ±nda NATO, ABD üslerinin açÄ±k kalmasÄ±na izin verir? Ya da ABD ile hangi anlaÅŸmalar iptal edilmiÅŸtir? ABD tekelleri ülkenin yer altÄ±, yer üstü kaynaklarÄ±nÄ± yaÄŸmalarken neden yasalarÄ±mÄ±z onlara kolaylÄ±k tanÄ±maktadÄ±r?

BAÅžKA BÄ°R OLANAK

Buraya kadar ki kÄ±sÄ±mda AKP ve ErdoÄŸan’Ä±n halkçÄ± sayÄ±lacak kadar bile ekonomi politikalarÄ± gütmemesinin bir sonucu olarak ve verdiÄŸi imtiyazlar ile ülkenin burjuvazi ve emperyalistler için bereketli topraklar olduÄŸunu anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. 16 yÄ±llÄ±k karnesine bakacak olursak AKP, kapitalizmin en saldÄ±rgan, en baÅŸarÄ±lÄ± temsilcilerinden biri konumunda olduÄŸunu rahatça söyleyebiliriz. Bugün pek çok kesim açÄ±sÄ±ndan "kriz" olarak adlandÄ±rÄ±lan bu geliÅŸmelerin sonucunda almaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± önlemler ise bugün yaÅŸananlarÄ±n sebepleri olarak göreceÄŸimiz uygulamalardan farklÄ± deÄŸil. Ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve onun gençliÄŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ± da her kriz döneminde olanlardan farklÄ± deÄŸil. Toplu iÅŸten çÄ±karmalar, art arda gelen zamlar iÅŸçi gençler açÄ±sÄ±ndan kara bir gelecek sunuyor. Dergininin ilerleyen sayfalarÄ±nda Adana’dan bir iÅŸçi genç röportajÄ±nda, gençlik yaz kampÄ± iÅŸçi gençlik toplantÄ±sÄ± sonuçlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± haberde bunlara rastlamak mümkün. AKP ve bakanlarÄ±ndan memnuniyetlerini dile getiren Koç ve SabancÄ±’nÄ±n Ford, Temsa gibi fabrikalarÄ±nda toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±na elbette hükümetin seyirci kaldÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yasalar ile iÅŸçilerin hak aramasÄ±nÄ±n önünü kestiÄŸi de baÅŸka bir gerçek olarak not düÅŸelim. Burada bir ÅŸeyin daha mümkün olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek yazÄ±mÄ±za son verelim. Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönem, iÅŸçilerin, gençlerin ve "fedakârlÄ±k" beklenen vatandaÅŸÄ±n gerçekleri tüm çÄ±plaklÄ±ÄŸÄ±yla öÄŸrenip, hükümetin aslÄ±nda hangi sÄ±nÄ±fÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± savunduÄŸunu teÅŸhir ederek ve krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyi reddederek kendi geleceklerini ele almasÄ± açÄ±sÄ±ndan da olanaklar barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

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