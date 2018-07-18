Fordâ€™da duruÅŸun maliyeti iÅŸÃ§iye yÄ±kÄ±ldÄ±, Ã¼cretlerde kesinti yapÄ±lacak

Ford, parÃ§a eksikliÄŸi gerekÃ§esiyle Ã¼retimi bu hafta 3 gÃ¼n durdurma kararÄ± aldÄ±, kararÄ± iÅŸÃ§iye sendika duyurdu. Ãœcretlerde yÃ¼zde 24 kesinti yapÄ±lacak.

Arzu ERKAN

Kocaeli

Ford Otosan, Yeniköy fabrikasÄ±nda parça eksikliÄŸi gerekçesiyle üretimi bu hafta 3 gün durdurma kararÄ± aldÄ±. DuruÅŸ nedeniyle ücretlerden kesinti olup olmayacaÄŸÄ± belirsizliÄŸi, fabrikada örgütlü Türk Metal’in iÅŸçilere gönderdiÄŸi “Ücretlerin yüzde 24’ü kesilecek” telefon mesajÄ±yla kesinlik kazandÄ±. Sebep olmadÄ±klarÄ± bir sorunun faturasÄ±nÄ±n kendilerine kesilmesine tepki gösteren iÅŸçiler, fabrika ve sendika yönetiminden duruÅŸlarÄ±n devam edip etmeyeceÄŸine dair açÄ±klama bekliyor.

Ford Otosan Yeniköy fabrikasÄ±nda ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi nedeniyle önceki gün üretim gerçekleÅŸtirilmedi. Cuma ve cumartesi günleri de üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± duyuruldu. DuruÅŸlarla ilgili gazetemize konuÅŸan bir Ford Otosan iÅŸçisi “Bize gerekçe ÅŸanzÄ±man eksikliÄŸi denildi. Fabrika yönetimi bize duruÅŸu kÄ±sa mesajla bildirmiÅŸti, pazartesi günü sendika da aynÄ± yönetimi izleyerek ücretlerimizde yüzde 24’lük kesinti olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir mesaj attÄ±. Üretime bu hafta 3 gün ara verileceÄŸinin duyulmasÄ±ndan bu yana hiçbir açÄ±klama yapmayan sendikacÄ±lar zahmet ettiler, bizimle bu bilgiyi paylaÅŸtÄ±lar” diye konuÅŸtu.

Ä°YÄ° Ä°STÄ°RAHATLER!

Türk Metal tarafÄ±ndan kendilerine gönderilen kÄ±sa mesajda “ÅžanzÄ±man üretimi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sebebi ile çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 16, 20 ve 21 Temmuz günleri için sigorta primlerimiz ve sosyal haklarda kesinti olmayacaktÄ±r. Ücret olarak da yüzde 76 ödeme yapÄ±lacaktÄ±r” ifadelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçi ÅŸöyle devam etti: “Bir de utanmadan mesajÄ±n sonuna ‘Ä°yi istirahatler’ yazmÄ±ÅŸlar. Sanki tatile çÄ±kÄ±yoruz.”

Kendilerine sendika tarafÄ±ndan üretim duruÅŸlarÄ±nÄ±n devam edip etmeyeceÄŸine dair hiçbir bilgilendirme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ford iÅŸçisi “Bir sürü söylenti var. Normalde yÄ±llÄ±k izne bakÄ±mcÄ±lar ve yeni girenler dÄ±ÅŸÄ±nda komple 4 AÄŸustos tarihinde çÄ±kacaÄŸÄ±z. Åžimdi deniyor ki yÄ±llÄ±k izin öne çekilebilir. Bu herkesi maÄŸdur eder. Çünkü herkes planÄ±nÄ± 4 AÄŸustos’a göre yaptÄ±. Memlekete gitmek için o tarihte bilet alan bile var. Yani anlayacaÄŸÄ±nÄ±z her türlü biz maÄŸdur edileceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸçiler arasÄ±nda yÄ±llÄ±k izne kadar üretimin bu ÅŸekilde süreceÄŸi söylentisinin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçi, devam etti: “Ä°zne kadar haftada 3 gün üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ± da söyleniyor. Böyle söylentiler olmasÄ± çok normal. Fabrika ve sendika yönetimi net bir açÄ±klama yapmazsa bu ve benzer söylentiler hÄ±zla yayÄ±lÄ±r. Biz net bir açÄ±klama bekliyoruz. ÅžanzÄ±man eksikliÄŸi bizim suçumuz mu? Niye biz maÄŸdur ediliyoruz? Üstelik sendika hangi gerekçe ile bunu kabul ediyor. Ä°ÅŸçiden kaynaklÄ± olmayan bir sorun iÅŸçiye fatura edilemez.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 19:19

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