KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ kendi hesabÄ±mdan yayÄ±mlayacaÄŸÄ±m

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerin tutuklanmasÄ±na neden olan 'Tayyipler Alemi' karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ kendi hesabÄ±ndan paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.

Cumhuriyet’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

‘ENÄ°S BERBEROÄžLU’YU SERBEST BIRAKMALARI GEREKÄ°YOR’

* “AramÄ±zda Enis BerberoÄŸlu'nun olmasÄ± gerekiyordu. Enis BerberoÄŸlunun tutukluluÄŸu yargÄ±nÄ±n iflasÄ±nÄ± gösteriyor. Derhal oturup karar almalarÄ± ve BerberoÄŸlunu serbest bÄ±rakmalarÄ± gerekiyor.”

* “Eren Erdem'in yazdÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ±n tamamÄ± FETÖ'nün ne kadar tehlikeli olduÄŸunu anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Sizin feriÅŸtahÄ±nÄ±z gelse geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±m. Dava benim ÅŸahsi davam deÄŸil. Adalet istiyoruz, hakkÄ± ve hukuku istiyoruz. Cübbeni çÄ±karacaksÄ±n geleceksin buraya sana nasÄ±l ders verilir ben göstereceÄŸim YargÄ±nÄ±n içinde bulunduÄŸu durum ortada. Her ortamda hakkÄ±, hukuku savunacaÄŸÄ±m. Türkiye'nin geldiÄŸi durum budur. Hepinizin bu konuda son derece dikkatli davranmasÄ± lazÄ±m. Adalet yok. SanÄ±yorlar ki baskÄ± kurdukça, milletvekillerini hapse attÄ±kça, tazminat davalarÄ± açÄ±nca biz geri adÄ±m atacaÄŸÄ±z. Sizin feriÅŸtahÄ±nÄ±z gelse geri adÄ±m atmayÄ±z.”

‘YARIN RAPOR AÇIKLAYACAÄžIZ’

* “Çorlu'da bir tren kazasÄ± yaÅŸadÄ±k, 24 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti, 318 yaralÄ±mÄ±z var. ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bir rapor hazÄ±rladÄ±, yarÄ±n bu raporu kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z.”

*“Adalet yok diyoruz. Hukukun üstünlüÄŸü yok diyoruz. ODTÜ'nün bir geleneÄŸi vardÄ±r. Mezun olanlarÄ±n ellerinde vermek istedikleri mesajlar vardÄ±r. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biridir. ODTÜ'de öÄŸrenci olmak ayrÄ±calÄ±ktÄ±r. TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarda hakaret yoktur, zeka vardÄ±r. O pankartlarÄ±n farkÄ±na varmak için de zeki olmak gerekir. Zeki deÄŸilsen ben ne yapayÄ±m? ODTÜ'lüler hiçbir zaman reis, baÅŸkan gibi laflar kullanmazlar. ODTÜ'nün özelliÄŸi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olmasÄ±dÄ±r.

‘KARÄ°KATÜR BENÄ°M HESABINDAN YAYINLANACAK’

* “13 yÄ±l önce Penguen dergisi bir karikatür yayÄ±mlanÄ±yor ve beraat ediyor aynÄ± pankartÄ± taÅŸÄ±yan ODTÜ öÄŸrencileri tutuklanÄ±yor bu nasÄ±l yargÄ±? EleÅŸtiriye açÄ±k deÄŸil! Benim twitter hesabÄ±mdan bugün bu karikatür yayÄ±nlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleÅŸtiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayÄ±nlasÄ±nlar. Benim twitter hesabÄ±mdan bu karikatür yayÄ±nlanacak!

‘DARBENÄ°N OLACAÄžI BÄ°LÄ°NÄ°YORDU ÖNLENMEDÄ°’

* Bilal'e anlatÄ±r gibi anlatÄ±yorum; iki 15 Temmuz var. Bir halkÄ±n, iki sarayÄ±n 15 Temmuz'u var. Halk ve parlamento direnme hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. BaÅŸta CHP milletvekilleri olmak üzere, parlamento bomba altÄ±nda sabaha kadar görevini yaptÄ±! Darbenin olacaÄŸÄ± biliniyor, önlenmedi.SonuçlarÄ±ndan yararlanÄ±ldÄ±.Adil Öksüz adÄ±nÄ±n televizyonlarda en yaygÄ±n ÅŸekilde ben dile getirdim.15 Temmuz akÅŸamÄ± Adil Öksüz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.FETÖ'nün imamÄ± olduÄŸu 8 yÄ±l önceden beri biliniyor. SarayÄ±n 15 Temmuz'u ise, halkÄ±n direnme hakkÄ±nÄ± kendi çÄ±karlarÄ± ve sarayÄ±n çÄ±karlarÄ± için kullananlarÄ±n 15 Temmuzudur. Biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Ne zaman baÅŸladÄ±, 20 Temmuz’da. Ä°ki konuyu çok iyi halka anlatmamÄ±z lazÄ±m! Ä°ki konuyu çok iyi anlatmak gerekiyor.

* Niye gider gelir üniversite hocasÄ± bu kadar fazla Amerika'ya. MÄ°T eÄŸer "ben Adil Öksüz'ün kim olduÄŸunu 15 Temmuz'a kadar bilmiyordum" diyorsa, o teÅŸkilat derhal kapatÄ±lmalÄ±. Kim bu Adil Öksüz? 15 Temmuz akÅŸamÄ± Adil Öksüz diÄŸerleriyle birlikte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öksüz'ün imam olduÄŸu 8 yÄ±ldan beri biliniyor! Nereden öÄŸreniyoruz, savcÄ±larÄ±n iddianamelerinden öÄŸreniyoruz. SarayÄ±n 15 Temmuz'unun ne kadar karanlÄ±k olduÄŸunu herkesin bilmesini isterim. Adil Öksüz'Ün kim olduÄŸunu onlar benden daha iyi biliyor. Herkes yakalanÄ±yor, Adil Öksüz serbest. OrtalÄ±k toz duman, bir baÅŸbakanlÄ±k müÅŸaviri o gece karakola gidip Adil Öksüz ile görüÅŸüyor. Kimsin sen yahu?

'250 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KANI ERDOÄžAN'IN YAKASINDADIR'

* TBMM'de araÅŸtÄ±rma komisyonu kuralÄ±m dedik. Meydanlarda kutlama yapÄ±yorlar, 250 kiÅŸinin kanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yakasÄ±ndadÄ±r. Sen baÅŸbakanlÄ±k müÅŸavirisin. Polis deÄŸilsin, jandarma deÄŸilsin, komutan deÄŸilsin. Kim buna izin veriyor, nasÄ±l izin veriyor, ne görüÅŸüyorlar?

* SarayÄ±n 15 Temmuzunun ne kadar karanlÄ±k olduÄŸunu herkesin bilmesini istiyorum!

‘BÄ°R NUMARALI DARBECÄ° SENSÄ°N KARDEÅžÄ°M, SENSÄ°N’

* SavcÄ± soruÅŸturma yapmak istedi, darbe ile ilgili. Ne Hulusi Akar ne Hakan Fidan savcÄ±ya gidip ifade vermedi. Ben 250 kiÅŸinin hakkÄ±nÄ± savunmayacak mÄ±yÄ±m? SoruÅŸturmayÄ± neden engelledin. Saray'Ä±n 15 Temmuz'unun ne kadar karanlÄ±k olduÄŸunu herkesin bilmesi lazÄ±m. TBMM'de araÅŸtÄ±rma komisyonu kuralÄ±m, bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ± millet öÄŸrensin diyoruz. 250 ÅŸehidin kanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yakasÄ±ndadÄ±r. Bir numaralÄ± darbeci sensin kardeÅŸim, sensin. Neden Hulusi Akar ve Hakan Fidan'Ä±n TBMM'ye gelip bilgi vermesine izin vermedin?

* Bir baÅŸbakanlÄ±k müÅŸaviri, Ali Ä°hsan SarÄ±koca görüÅŸüyor. Kimsin sen! Niye o gece gidiyorsun? Ä°stihbaratçÄ±, polis, jandarma, komutan deÄŸilsin. Ne iÅŸin var? Kim buna izin veriyor? Ne görüÅŸüyorlar orada? Bunlar karanlÄ±k noktalar.

‘ERDOÄžAN NÄ°YE SAKLANIYORDU?’

* Bugün 20 Temmuz sivil darbesinin sonuçlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Son derece bilinçli bir hareket.

* ErdoÄŸan da darbenin olacaÄŸÄ±nÄ± biliyordu, niye Marmaris'te saklanÄ±yordu? Bir CumhurbaÅŸkanÄ± saklanÄ±r mÄ± halkÄ±ndan? Niye? Darbeyi fÄ±rsata dönüÅŸtürmek için! FETÖ'nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ± bulamadÄ±lar. Ancak FETÖ'nün bir numaralÄ± siyasi ayaÄŸÄ± saraydadÄ±r. ParayÄ± bastÄ±ran çÄ±ktÄ±, kayÄ±npederi olan çÄ±ktÄ±, siyasi gücü olan çÄ±ktÄ±. Askeri öÄŸrencilere 7 kez müebbet verdiler ama parayÄ± bulan çÄ±ktÄ±. Buna da adalet diyorlar! Türk hukuk sitemi darbe hukukundan arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Zalimin zulmü birgün bizim inançlÄ± mücadelemizle sona erecektir!

* Yetki verilmeyen alanda bile düzenleme yaptÄ±lar. Hukukun ve anayasanÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir süreçte referanduma gidildi. Mücadelemizi yaptÄ±k. YSK görevini yapmadÄ±. Her darbe kendi hukukunu yaratÄ±r. 60, 70, 80 darbelerinde bu vardÄ±r. Biz CHP olarak hep 'Türkiye darbe hukukunda arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r' dedik. Bugün 20 Temmuz sonrasÄ± da darbe hukuku oluÅŸturuldu. Referandum tarihe mühürsüz seçim olarak girdi. Ne anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸindeki referandum ne de bu seçimler asla ve asla meÅŸru deÄŸildir. Sizin çete olduÄŸunuzu söz veriyorum yargÄ±da ispat edeceÄŸim. Burada olmasa bile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ispat edeceÄŸim.

BU SEÇÄ°M ASLA MEÅžRU DEÄžÄ°LDÄ°R

* Bu seçim, bu referandum tarihe mühürsüz seçim olarak girdi. Herkesin böyle bilmesi lazÄ±m. Bir yolsuzluk YSK tarafÄ±ndan onaylandÄ± ve meÅŸru olmayan bir zeminde anayasa deÄŸiÅŸiklikleri gerçekleÅŸtirildi. Ne Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu, ne de bu seçimler asla ve asla meÅŸru deÄŸildir! SandÄ±k tek baÅŸÄ±na demokrasinin gerekçesi deÄŸildir. 82 AnayasasÄ± meÅŸru muydu? Sizin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z seçim de meÅŸru bir seçim deÄŸil. EÅŸit koÅŸullarda yapÄ±lmÄ±yorsa meÅŸru olamaz, olmaz da zaten. (HABER MERKEZÄ°)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 14:35

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