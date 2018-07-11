ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankart sebebiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±.

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankart sebebiyle gözaltÄ±na alÄ±nan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 öÄŸrenci tutuklandÄ±.

6 Temmuz'da gerçekleÅŸen törende "Tayyipler Alemi" karikatürünü pankart olarak taÅŸÄ±yan 3 öÄŸrenci, 7 Temmuz günü "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 8 Temmuz'da biri pankartÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± baskÄ± evi çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere 2 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BaskÄ± evi çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 4 öÄŸrencinin gece saat 01.30 sularÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼ pankartÄ±' gÃ¶zaltÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

â€˜ODTÃœ'de Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenler baskÄ±lara karÅŸÄ± ortak tutum almalÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 09:35

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