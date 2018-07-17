KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu â€˜Tayyipler Alemiâ€™ karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ODTÃœ Ã¶ÄŸrencilerinin tutuklanmasÄ±na bahane edilen 'Tayyipler Alemi' karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada pankart taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için tutuklanan ODTÜ öÄŸrencileri hatÄ±rlatarak aynÄ± karikatürü kendi hesabÄ±nda paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. ToplantÄ± sonrasÄ±, belirttiÄŸi gibi ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “EleÅŸtiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleÅŸtirinin ve mizahÄ±n önüne geçemezsin” yorumunda bulundu.

EleÅŸtiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleÅŸtirinin ve mizahÄ±n önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu (@kilicdarogluk) 17 Temmuz 2018

GRUP TOPLANTISINDA NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada konuyla ilgili ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±:

“ODTÜ'nün bir geleneÄŸi vardÄ±r, kamuda ve özel sektörde çalÄ±ÅŸan binlerce ÖDTÜ'lü vardÄ±r. ODTÜ'de öÄŸrenci olmak ayrÄ±calÄ±ktÄ±r. TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarda zeka vardÄ±r. Zeki deÄŸilsen bunun farkÄ±nda ben sana ne yapayÄ±m. ODTÜ'de herkes birbirine saygÄ±lÄ±dÄ±r. Penguen Dergisi'nde 13 yÄ±l önce yayÄ±nlanan bir karikatürü taÅŸÄ±yor öÄŸrenciler. AdÄ± Tayyipler Alemi. Hakim bu karikatürle ilgili kararla örnek bir karar vermiÅŸ, 13 yÄ±l önce davanÄ±n reddine karar verilmiÅŸ, 13 yÄ±l sonra hiçbir ÅŸeye tahammül edemiyor. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleÅŸtiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün milletvekili arkadaÅŸlarÄ±mdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayÄ±nlasÄ±nlar. Benim Twitter hesabÄ±mdan bu karikatür yayÄ±nlanacak. Turgut Özal kendisini eleÅŸtiren karikatürleri duvarÄ±na asmÄ±ÅŸtÄ±r. Sen eleÅŸtiriye tahammül edeceksin kardeÅŸim, bak koydum Twitter hesabÄ±na hadi bakalÄ±m ne yapacaksÄ±n?”

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ kendi hesabÄ±mdan yayÄ±mlayacaÄŸÄ±m

ODTÜ ÖÄžRENCÄ°LERÄ° TUTUKLANMIÅžTI

OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 6 Temmuz'da gerçekleÅŸen diploma töreninde ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü pankart olarak taÅŸÄ±yan 3 öÄŸrenci, 7 Temmuz günü “CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret” suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 8 Temmuz'da ise biri pankartÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± baskÄ± evi çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere 2 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

4 öÄŸrenci tutuklanÄ±rken baskÄ± evi çalÄ±ÅŸanÄ± serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 17:52

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