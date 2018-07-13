Åžeker fabrikasÄ±ndan atÄ±lan iÅŸÃ§iler: AKP bize sÃ¶z vermiÅŸti iÅŸsiz kaldÄ±k

YakÄ±n dönemde özelleÅŸtirilen Erzurum Åžeker FabrikasÄ±nda ‘iÅŸten çÄ±karma olmayacak’ güvencesi verilen iÅŸçilerin iÅŸine son verildi.

Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda hükümet tarafÄ±ndan ‘iÅŸten çÄ±karmama’ sözü verilen Erzurum Åžeker FabrikasÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, fabrikanÄ±n yeni sahibi tarafÄ±ndan iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅŸsiz kalan iÅŸçiler, “Erzurum Åžeker FabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin iÅŸlerine son verildi. Hükümet yetkililerinin bunu duymasÄ±nÄ± istiyoruz. Hükümet yetkililerimiz ÅŸimdi nerede? Oy toplamaya geldikleri zaman 'Sizi maÄŸdur etmeyeceÄŸiz' demiÅŸlerdi. Özellikle Ak Parti Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Öz, bizi maÄŸdur etmeyeceÄŸini söylemiÅŸti ama pazartesi günü itibariyle hepimizin iÅŸine son verildi” dedi.

BaÅŸbakan sattÄ±ÄŸÄ± fabrika Ã¼zerinden vaatte bulundu: KotayÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z

Erzurum Åžeker FabrikasÄ±, 10 MayÄ±s 2018 tarihinde, tüm karÅŸÄ± koymalara raÄŸmen 287 milyon lira ile Albayrak Turizm Seyahat Ä°nÅŸaat Ticaret AÅž’ye satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 12:22

www.evrensel.net