Sistemin fay hattÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

'Ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±, emperyalist kapitalist sistemin tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak gÃ¶rmeliyiz.'

Ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±, emperyalist kapitalist sistemin tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu olarak görmeliyiz.

Åžöyle ki, 2008 yazÄ±nda kapitalizmin merkezinde, ABD’de patlayan ekonomik kriz aslÄ±nda yerleÅŸik sistemi sarstÄ±. “Durdurulamaz küreselleÅŸme süreci yaÅŸÄ±yoruz. DuvarlarÄ± yÄ±kÄ±n, sÄ±nÄ±rlarÄ± kaldÄ±rÄ±n. Sermayeye ve mallarÄ±n serbestçe dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n”, “KüreselleÅŸme sürecinde, devletler ekonomiye müdahale gücünü kaybediyor” hikayesi yerle bir oldu. Krizden sonra sermaye hareketlerinde merkeze dönüÅŸ yaÅŸanÄ±nca, dünya ticareti gerileyince, baÅŸka hikayeler duymaya baÅŸladÄ±k. ArtÄ±k ‘serbestleÅŸme’ deÄŸil ‘korumacÄ±lÄ±k’ kelimesi öne çÄ±kÄ±yor. Ticaret savaÅŸlarÄ± bu yeni hikâyenin orta yerinde duruyor. Åžimdi 2008’den bugüne uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolun ayrÄ±ntÄ±larÄ±na bakalÄ±m... Dünya ekonomisi (Mal ve hizmet üretimi) 60 trilyon dolar... Balon ekonomi ise (kâÄŸÄ±t üzerinde) dünya ekonomisinin 10 katÄ±. 2008’de bu kumarhane ekonomisi krize girdi.

NELER OLDU?

KÄ±rÄ±lan fay hattÄ± Suriye’de dünya güçlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren dünya savaÅŸÄ± büyüklüÄŸünde bir savaÅŸÄ± tetikledi. Ukrayna-Rusya arasÄ±ndaki kriz ve KÄ±rÄ±m Referandumu’nun batÄ±nÄ±n istediÄŸi sonuçlarla çÄ±kmamasÄ±, petrol üzerinden Rusya’ya ambargoyla ÅŸekil buldu. AB, Rusya ile ara bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±nca AB ve ABD arasÄ±ndaki vesayet savaÅŸÄ± alevlendi. Bir Alman otomotiv firmasÄ±na emisyon üzerinden kesilen cezalarla baÅŸlayan, ABD’li yazÄ±lÄ±m ÅŸirketlerine vergi incelemesiyle devam eden ve süregelen bir süreç yaÅŸandÄ±. ArdÄ±ndan Ä°ngiltere, AB’den çÄ±kma kararÄ± alarak AB içinde bir kÄ±rÄ±lma yarattÄ±. SonrasÄ±nda ABD gerilimi hep artÄ±rdÄ±. ABD’de Trump, seçimleri “Önce Amerika” sloganÄ±yla kazanmÄ±ÅŸtÄ±; Çin’den gelen mallarÄ±n ABD sanayisinde yÄ±kÄ±ma yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸsizliÄŸi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyordu. ArdÄ±ndan ABD güvenlik belgeleri; ekonomik, teknolojik ve siyasi alanda, Çin’i birinci rakip olarak saptadÄ±. ABD; Çin, Meksika, Kanada ve Avrupa BirliÄŸi gibi üç ekonomik merkezin demir çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarÄ±nda gümrük vergisi koydu. Trump yönetimi, otomotiv ürünlerine, yüzde 20’ye ulaÅŸabilecek ithalat vergileri koymaya hazÄ±rlanÄ±yor; hem de ulusal güvenlik gerekçesiyle. (AB’yi vuracak) ABD’den, AvrupalÄ± ÅŸirketlere “Ä°ran’a yatÄ±rÄ±m yapmayÄ±n yoksa ceza alÄ±rsÄ±nÄ±z” baskÄ±sÄ± geldi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n 34 milyar dolarlÄ±k Çin ürününe yönelik tarifeleri 6 Temmuz’da devreye girdi. ABD’ye benzer misilleme gelirse ve ticaret savaÅŸlarÄ± derinleÅŸirse bunun küresel ticaret üzerinde 2 trilyon dolarlÄ±k kayÄ±p yaratacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Bu korumacÄ±lÄ±k önlemlerinin ABD ekonomisinde iÅŸsizliÄŸi azaltacaÄŸÄ±nÄ± söylemek kolay deÄŸil. ABD üreticisi için demir çelik maliyetleri artacak, özellikle tarÄ±m ürünlerini hedef alan AB yaptÄ±rÄ±mlarÄ±, ABD çiftçisinin durumunu daha da zorlaÅŸtÄ±racak. ABD’den çÄ±kan doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar (ABD’li firmalarÄ±n baÅŸka ülkelerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±) düÅŸecek vs.

BU TÄ°CARET SAVAÅžI NEDEN?

Kapitalist sistem sallandÄ±kça, ABD’nin de hegemonyasÄ± sallanÄ±yor. ABD de hegemonyasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lÄ±p çok kutuplu bir dünyanÄ±n oluÅŸmasÄ±na izin vermek istemiyor aslÄ±nda. Sermaye akÄ±mlarÄ± serbestleÅŸmesini saÄŸlayacak liberal ticaretin kontrolcüsü Dünya Ticaret Örgütü, siyasi sÄ±nÄ±rlarÄ± belirleyecek garantör BirleÅŸmiÅŸ Milletler, oyundan çÄ±kanÄ± tekrar oyuna dahil edecek ekonomik reçeteyi yazacak UluslararasÄ± Para Fonu (IMF), oyuna yardÄ±mcÄ±, geride kalanlarÄ± toparlayacak olan Dünya BankasÄ±, zoru ve gücü temsil edecek olan NATO.

Sistem çalÄ±ÅŸtÄ±. Ta ki 2008 krizine kadar. Åžimdiki kurulu düzenin kurumlarÄ±nÄ±n etkisi azaldÄ±. Sistemin tepesindeki ABD’nin durduÄŸu zemin sallandÄ±. YerleÅŸik sistem sallanÄ±yor ve çatÄ±rdÄ±yor. Åžimdi sistemin hegemonik gücü BatÄ± korumacÄ±, DoÄŸu (Çin) serbest sistem savunucusu... ÇeliÅŸki mi? Sistem sallanÄ±p çatÄ±rdarken keskinleÅŸen süreçten en az hasarla çÄ±kmak gayesi taÅŸÄ±yor. AslÄ±nda geleceÄŸin ekonomik, baÄŸlantÄ±lÄ± olarak siyasi kavgasÄ± veriliyor. GeleceÄŸin dünya ekonomisinde kimlerin söz sahibi olacaÄŸÄ±nÄ±n mücadelesi yaÅŸanÄ±yor. ABD gücünü zor ile korumaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Süreci okumadan “ticaret savaÅŸÄ±” demek meseleyi sulandÄ±rmaktÄ±r. Bu ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda, kapitalizmin doÄŸasÄ± gereÄŸi içerdiÄŸi çeliÅŸkilerin bir sonucu olan aÅŸÄ±rÄ± üretim sorunu var. Bu sorunun artÄ±k, finansal araçlarla, neo-liberal önlemlerle, ötelenemez düzeyde aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± var. Büyük güçler, kendi ülkelerindeki kapasiteyi ve istihdamÄ± korumak için krizin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± ihraç etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun da siyasi kamplaÅŸmalarÄ±, askeri karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± beraberinde getirmesi kaçÄ±nÄ±lmaz. Bir de Lenin’i hatÄ±rlamak lazÄ±m. “Emperyalizm barÄ±ÅŸ deÄŸil günün sonunda çatÄ±ÅŸma ve savaÅŸ getirir” tespiti yapan Lenin’i. KüreselleÅŸme ile barÄ±ÅŸ ve refah masallarÄ± anlatanlara bugün Lenin’in tezlerini çarpmanÄ±n vakti. Kapitalist krizi anlamak için Marksizmin, emperyalizmin niteliÄŸini anlamak için Lenin’in yol göstericiliÄŸi ÅŸart!

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