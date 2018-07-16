Umut KeÃ§iÃ¶renâ€™in umar ha umar umar

'KeÃ§iÃ¶ren Ä°ncirli Mahallesiâ€™nde oturan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile seÃ§imlere dair birkaÃ§ kelam edelim dedik.'

Dilan ORTAKÇI

Ankara/ Keçiören

Seçimlerin sonuçlarÄ± geçen günlerde YSK’nin yaptÄ±ÄŸÄ± resmi açÄ±klamalar ile netleÅŸmiÅŸ oldu. Lakin açÄ±klanan bu sayÄ±sal veriler bir hayli hararetli geçen seçim gündemini kapatmÄ±ÅŸ deÄŸil. Sokakta, mahallede, otobüslerde sohbetin konusu bir ÅŸekilde seçimlere geliyor. Biz de Keçiören Ä°ncirli Mahallesi’nde oturan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile seçimlere dair birkaç kelam edelim dedik.

PAYIMIZA BIRAKILAN Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K

BuluÅŸmanÄ±n evvelinde oturduÄŸumuz parkta gençlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± tanÄ±dÄ±klarÄ± ile ayaküstü yaptÄ±ÄŸÄ± sohbetlerde en çok konuÅŸulan ÅŸey; ÅŸu yaz günlerinde girilecek, harçlÄ±k kazanÄ±lacak iÅŸler oluyor. Herkes birbirine birkaç öneride bulunuyor, iÅŸlerin yoruculuÄŸuna ya da uzun çalÄ±ÅŸma sürelerine karÅŸÄ±lÄ±k “Ne sanÄ±yorsunuz oÄŸlum çalÄ±ÅŸmayÄ±? Para eÄŸlenerek kazanÄ±lmaz, bir sürü iÅŸsiz var. Ben her iÅŸi yaparÄ±m.” diyen bir genç, son dönemde birçoÄŸumuzun aklÄ±ndan geçenleri özetlemiÅŸ oluyor. Öte yandan iÅŸ yerinden çÄ±kÄ±p yanÄ±mÄ±za gelen gençler de yorgun bir ÅŸekilde sohbetimize katÄ±lÄ±yor. Bu gençlerden biri UlaÅŸ. UlaÅŸ gün daha aydÄ±nlanmadan pazara doÄŸru yola çÄ±kÄ±p hamallÄ±k yapÄ±yor. Gelir gelmez kollarÄ±nÄ± gösteriyor ve pazarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Koskoca patates çuvallarÄ±ndan, pazarcÄ± dayÄ±larÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan bahsediyor.

‘BÄ°RARAYA GELÄ°RSEK ÖNÜMÜZDE KÄ°MSE DURAMAZ’

Sohbetin devamÄ±nda seçim sürecine geliyor konu. Gençlere seçim sürecini nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸini soruyoruz. Her ÅŸeyin çok hÄ±zlÄ± geliÅŸtiÄŸini, muhalif kesimlerin baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÅŸit koÅŸullarda yarÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Seçim gününde de bu eÅŸitsizliÄŸin devam ettiÄŸinden dem vuruyorlar. Ankara’nÄ±n birçok ilçesinde olduÄŸu gibi onlar da Keçiören ilçe seçim kurulunun önüne gitmiÅŸler. Oradaki kitlenin durumunu anlatan arkadaÅŸÄ±mÄ±z “Ä°nsanlar sürecin baÅŸÄ±nda umutluydular ama sadece evlerinde oturup umut ediyorlardÄ±. Daha sonra kendilerine güvenip ilçe seçim kurulunun önünde toplanmaya baÅŸladÄ±lar. AramÄ±za giren provokatörlere inat, halk kÄ±ÅŸkÄ±rtmalara gelmedi. ‘Biz biriz.’ diyerek oylarÄ±na sahip çÄ±ktÄ±, saatlerce kapÄ±da beklediler. Hatta parasÄ± olan su, yiyecek vs. aldÄ±. DayanÄ±ÅŸmanÄ±n çok güzel bir örneÄŸiydi tÄ±pkÄ± Gezi’ye benziyordu.” sözlerini söyledi.

Ä°nsanlarÄ±n dayanÄ±ÅŸma ile çok güçlü olduÄŸunu konuÅŸtuktan sonra söz; AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n özellikle son zamanlarda insanlarÄ± kutuplaÅŸtÄ±ran, kendisi gibi düÅŸünmeyeni ötekileÅŸtiren konuÅŸmalarÄ±na ve uygulamalarÄ±na geldi. Öyle ki çoÄŸu gencin seçim günü mahallesini olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± korumak için bir araya geldiÄŸini öÄŸrendik-ki geçmiÅŸte de birçok saldÄ±rÄ±ya maruz kalmÄ±ÅŸ bir yer Ä°ncirli Mahallesi-. Seçim kutlamasÄ± yapan kimi insanlarÄ±n tehditler savurduÄŸunu, gözdaÄŸÄ± vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen gençler “Bizleri düÅŸmanlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ktidardakiler bizim böyle kavga içinde olmamÄ±zÄ± istiyorlar.” dediler. Söze giren bir baÅŸka arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise “YSK’nin önünde ya da mahallede beklerken ÅŸunu düÅŸündüm: Bu halk bir araya gelirse önünde kimse duramaz. Ekonomi, eÄŸitim, her ÅŸey kötüye gidiyor. Her gün duyduÄŸumuz haberler bile bir direnme sebebi.”

GENÇLER DE KENDÄ°LERÄ°NE ÖZEL BÄ°R YER Ä°STER…

YSK’nin önünde nöbet tutanlar arasÄ±nda gençlerin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n çok fazla olduÄŸunu öÄŸreniyoruz. Haliyle de konu, gençlerin büyük bir çoÄŸunluÄŸunu kendine ikna edemeyen AKP’nin son dönemde ortaya attÄ±ÄŸÄ± “kÄ±raathane fikrine” geliyor. “Ä°lk duyduÄŸumuzda anlamsÄ±z gelmiÅŸti ama AKP’nin 16 yÄ±ldÄ±r yapacaÄŸÄ± en mantÄ±klÄ± iÅŸ olabilir. Çünkü insanlarÄ± toplayÄ±p kendi düÅŸüncelerini empoze edecek.” sözünde ortaklaÅŸÄ±yor çoÄŸunluk. ArdÄ±ndan “Ä°ncirli’ye bir kÄ±raathane kurulsa gitmek ister misiniz?” sorusuna bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z “KÄ±raathaneyi baÅŸka biri açmÄ±ÅŸ olsa giderdik. Çünkü gençlerin zaman geçirmek için alanlara ihtiyacÄ± var. Ama AKP insanlarÄ± burada tek tipleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸacak.” derken bir diÄŸer genç “Biz de iÅŸten, okuldan çÄ±ktÄ±ktan sonra kafa dinlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Gençler de kendine özel bir yer ister.” diyor.

Sohbetin sonunda kola ve çekirdekle- AnkaralÄ± mahalle gençliÄŸinin ayrÄ±lmaz ikilisi- parkta oturup geçen üniversite sÄ±navlarÄ±nÄ±, lisenin son senesinde geçilecek temel liseleri, az da olsa para kazanÄ±lacak iÅŸleri konuÅŸmaya devam ediyoruz. Özetle, seçim sonuçlarÄ± netleÅŸmiÅŸ olsa da gençlerin kafasÄ±nÄ± kurcalayan “GeleceÄŸimiz nasÄ±l olacak?” sorusunun cevabÄ± hiç de net deÄŸil.

SEÇÄ°MÄ°N ARDINDAN...

Seçimlerin ardÄ±ndan ne düÅŸündüklerini soruyoruz gençlere? Artan iÅŸsizlik yüzdeleri, eÄŸitimin niteliksizleÅŸmesi, gelecek kaygÄ±sÄ±nÄ±n sürekli artmasÄ± ile etrafÄ±ndaki kimi gençlerden “Umudumuz kalmadÄ±.” ile baÅŸlayan cümleleri duymasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z “Benim umudum seçimlere baÄŸlÄ± deÄŸil. Bize hep mücadele etmek düÅŸüyor.” dedi. Sohbete katÄ±lan bir diÄŸer arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise “Bir ÅŸeyler deÄŸiÅŸse idi Gezi direniÅŸi olduÄŸunda deÄŸiÅŸirdi. ArtÄ±k öyle direniÅŸler sonuç getirmez.” sözlerini söyledi.

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