Ã–ÄŸrencileri geliÅŸtirmeyen eÄŸitimin 'yeterlilik sÄ±navÄ±'

'Bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±klarÄ±mla birlikte sÄ±nav sisteminin hiÃ§bir zaman biz emekÃ§i Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda adil bir ÅŸekilde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok net gÃ¶zlemledim'

BaÅŸak YÄ°ÄžÄ°T

Adana

MantÄ±k ve soruyu kavrama gibi kendi sistemleriyle çeliÅŸen ve umutlarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±ran, sistemin bize ezberciliÄŸi dayattÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±navÄ± geride bÄ±raktÄ±k.

Özellikle "TYT'de sorulara cevap vermemizi istiyorlar ama biz daha sorduklarÄ± sorularÄ± bile anlayamÄ±yoruz" gibi pek çok duyumlar aldÄ±m ve sadece öÄŸrencilerde deÄŸil öÄŸretmen olup sÄ±nava giren kiÅŸilerin de aynÄ± görüÅŸte olduÄŸunu gördüm. Onlar da eÄŸitim sisteminin yetersiz ve öÄŸrencileri geliÅŸtirmeyen bir sistem olduÄŸu görüÅŸündeler.

Her ne kadar “çalÄ±ÅŸan yapar” algÄ±sÄ± olsa da bize yönelttikleri sistemle bizim karÅŸÄ±mÄ±za getirdikleri sorularÄ±n birbirinden alakasÄ±z oluÅŸu, emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamamamÄ±za yol açÄ±yor ve bu da bir yÄ±l daha stres içinde olmamÄ±zla sonuçlanÄ±yor.

SÄ±navlar gelip geçici kaygÄ±lar baki

Üniversite sÄ±navlarÄ±na girmiÅŸ bir öÄŸrenci

Ankara/Mamak

GeçtiÄŸimiz dönem liseye geçiÅŸ sÄ±navÄ± olan TEOG’un aniden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözler üniversite sÄ±navlarÄ±nÄ±n akÄ±betine çevrilmiÅŸti. Bir yandan hayli geciken açÄ±klamalarÄ± beklerken bir yandan da içeriÄŸini, adÄ±nÄ± bilmediÄŸimiz bir sÄ±nava çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. DeÄŸiÅŸenin yalnÄ±zca sÄ±navÄ±n isminin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öngörüyorduk, yapÄ±lan açÄ±klamalarla birlikte bunu daha iyi sezebilmiÅŸ olduk. Bu sÄ±nava hazÄ±rlanÄ±rken çok daha farklÄ± olacaÄŸÄ± yönünde hep uyarÄ±ldÄ±k. Mart ayÄ±nda girilecek sÄ±navÄ± da Haziran ayÄ±na taÅŸÄ±mak biz öÄŸrenciler için çok büyük bir avantaj hâlini almÄ±ÅŸtÄ± fakat fark etmemiÅŸti; çünkü örnek kitapçÄ±k yayÄ±nlanacaÄŸÄ± aydan 3 ay sonra yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ ve yine aynÄ± hesaba çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bizi zorunlu kÄ±lan, boyun eÄŸdiren eÄŸitim sistemi tam derin bir nefes alacakken sÄ±navÄ± “seçim nedeniyle” 1 hafta sonraya erteledi. “Ertelenme süreci her ne kadar uzun olursa o kadar daha fazla soru çözerim.” diye düÅŸünen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olduÄŸu gibi “Bizlere söz hakkÄ± bile tanÄ±nmadan, tek baÅŸÄ±na, aÄŸzÄ±ndan çÄ±kan tek söze bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kanÄ±tÄ±dÄ±r bu.” diyerek isyan eden arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da vardÄ±.

'DÄ°PLOMAYI ALIP Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANINI ARTIRIYORUZ'

Ülkemizde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimin nitelik bakÄ±mÄ±ndan çok zengin olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda sanÄ±yorum hemfikiriz. Bir de bizimle aynÄ± yarÄ±ÅŸta olan fakat kulvar farkÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu hem özel okulda okuyan hem özel ders alan hem de geleceÄŸini garantilemiÅŸ, kaygÄ±lanmadan yarÄ±ÅŸÄ± bitirmeye ramak kalmÄ±ÅŸ “rakiplerimiz” var. Biz ise devlet okullarÄ±nda gördüÄŸümüz niteliksiz diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z derslerimizle, üstümüzde istedikleri kÄ±yafet olmadan derse almayan hocalarÄ±mÄ±zla uÄŸraÅŸÄ±rken aslÄ±nda ne aynÄ± seviyede ne de aynÄ± koÅŸullar altÄ±nda bu sÄ±nava giriyoruz. Tamamen parasÄ± olanÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±, parasÄ± olanÄ±n okuduÄŸu veya okumasa bile iÅŸinin hazÄ±r konumda olduÄŸu bir düzen içerisinde bizler ne kadar çabalarsak çabalayalÄ±m diplomayÄ± alÄ±p iÅŸsizlik oranÄ±nÄ± daha da artÄ±rÄ±yoruz.

Biz öÄŸrenciler 12 senelik aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitimi; hayatÄ±mÄ±zÄ±n dönüm noktasÄ± olan bu sÄ±navÄ± son 1 yÄ±la sÄ±ÄŸdÄ±rarak, dershanelerde, kurslarda, özel derslerde kafamÄ±zÄ± kaldÄ±rmadan, ezberci eÄŸitime zorunlu tutulup kendimizi adeta yaÅŸamdan soyutlar hâle gelerek sÄ±nava girdik. SÄ±navlarÄ±n geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen yeni sistemle birlikte deÄŸiÅŸen puanlama sistemi ile yeni kaygÄ±larÄ±mÄ±z bizi beklemekte.

ÖSYM bizimle dalga geçmiÅŸ

Anadolu Lisesi’nden bir kadÄ±n öÄŸrenci

Kayseri

Liselere ve üniversitelere geçiÅŸ sÄ±navlarÄ± her zaman öÄŸrenciler için bir kâbus olmuÅŸtur. Bir de bunun üzerine nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸimiz yeni sÄ±nav sistemi olunca, sÄ±nava hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±m süreç sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geçti. Bu süreci olabildiÄŸince, okuldaki arkadaÅŸlarÄ±mla birlikte bütün sosyal aktivitelerimizi kÄ±sÄ±tlayarak tamamladÄ±k. SÄ±navdan önce ÖSYM’nin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kitapçÄ±k bizlere örnek teÅŸkil eder diye düÅŸünmüÅŸtük ama sÄ±nava girince kitapçÄ±ktaki sorular ile sÄ±navdaki sorular arasÄ±nda daÄŸlar kadar fark olduÄŸunu gördük. SÄ±nav esnasÄ±nda sorularÄ± gördüÄŸümde, ÖSYM bizimle bildiÄŸin dalga geçmiÅŸ, dedim içimden.

BU DÜZENDE Ä°YÄ° BÖLÜM DE KAZANSAN Ä°ÅžSÄ°ZSÄ°N

Genç iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ± ülkemizde ailemiz ve çevremizdekilerin dediÄŸine göre tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolumuz, iyi bir üniversitede geleceÄŸi olan bir bölüm kazanÄ±p okumakmÄ±ÅŸ! Ben, kazanÄ±p okusak bile bu sistem böyle devam ettiÄŸi sürece rahatlÄ±kla iÅŸ bulabileceÄŸimizi düÅŸünmüyorum. HatÄ±rlarsÄ±nÄ±z genç bir öÄŸretmen arkadaÅŸÄ±mÄ±z atanamadÄ±ÄŸÄ± için fabrikada çalÄ±ÅŸÄ±rken iÅŸ cinayetine kurban gitmiÅŸti.

Bu süreçte yaÅŸadÄ±klarÄ±mla birlikte sÄ±nav sisteminin hiçbir zaman biz emekçi çocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda adil bir ÅŸekilde yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok net gözlemledim.

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