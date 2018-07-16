Ä°stanbul Ãœniversitesi, botanik bahÃ§esini kullanmaya devam edecek

MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe tahsis edilen Ä°stanbul Ãœniversitesi Botanik BahÃ§esiâ€™nin Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ve Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan kullanÄ±lmaya devam edileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

MüftülüÄŸe tahsis edilen Ä°stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin, öÄŸretim üyeleri ve öÄŸrenciler tarafÄ±ndan eÄŸitim ve bilimsel amaçlÄ± kullanÄ±lmaya devam edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Üniversiteden yapÄ±lan açÄ±klamada "Ä°stanbul MüftülüÄŸü, var olan Ä°Ü Botanik Bahçesi’nin daha da iyi hale gelmesi için Ä°stanbul Üniversitesi ile ortak çalÄ±ÅŸmalar yürütecek" denildi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafÄ±ndan 1935’te kurulan ve aÄŸaç, çalÄ±, otsu, tropik ve subtropik yaklaÅŸÄ±k 5 bin bitkiye ev sahipliÄŸi yapan Ä°stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, geçen yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda Diyanet’e baÄŸlÄ± Ä°stanbul MüftülüÄŸüne devredilmiÅŸti.

Diken’in ocak ayÄ±ndaki sorusu üzerine bilgi veren BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi (BÄ°MER), alanÄ±n müftülüÄŸe tahsis edildiÄŸini, ancak teslim alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Cevapta, burada nasÄ±l bir uygulama yapÄ±lacaÄŸÄ± ya da nasÄ±l projelendirileceÄŸi konusunda bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± da belirtilmiÅŸti.

Diken'de yer alan habere göre Ä°stanbul Üniversitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, bahçenin öÄŸretim üyeleri ve öÄŸrencileri tarafÄ±ndan eÄŸitim ve bilimsel amaçlÄ± olarak kullanÄ±lmaya devam edileceÄŸi belirtildi.

Botanik Bahçesi’nde sadece binalarÄ±n boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, binada yer alan laboratuvarlar ve eÄŸitim alanlarÄ±nÄ±n BeyazÄ±t’taki yerleÅŸkede faaliyet göstermeye devam edeceÄŸini duyuran üniversite açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle devam etti:

“Ä°stanbul MüftülüÄŸü, var olan Ä°Ü Botanik Bahçesi’nin daha da iyi hale gelmesi için Ä°stanbul Üniversitesi ile ortak çalÄ±ÅŸmalar yürütecek. 1935 yÄ±lÄ±nda kurulan ve aÄŸaç, çalÄ±, otsu tropik ve subtropik 5000 adet bitki içeren Ä°stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, Ä°stanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyeleri ve ÖÄŸrencileri tarafÄ±ndan eÄŸitim, uygulama dersleri ve bilimsel amaçlÄ± olarak kullanÄ±lmaya devam edecek.”

AçÄ±klamada, Vezneciler YerleÅŸkesi’ndeki Ä°Ü Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü binasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla birlikte ise laboratuvarlar ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren öÄŸretim üyelerinin kalÄ±cÄ± olarak taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± kaydedildi. (HABER MERKEZÄ°)

'MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k taÅŸÄ±nsÄ±n, botanik bahÃ§esi yerinde kalsÄ±n'

TÃœMÃ–D: Botanik BahÃ§esine dokunma!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 18:51

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