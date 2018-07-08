TÃœMÃ–D: Botanik BahÃ§esine dokunma!

TÃ¼m Ã–ÄŸretim ElemanlarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi, Ä°stanbul Ãœniversitesi Botanik BahÃ§esiâ€™nin Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmesine itiraz etti.

Tüm ÖÄŸretim ElemanlarÄ± DerneÄŸi (TÜMÖD) Ä°stanbul Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile Ä°stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmesine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±.

TÜMÖD Yönetim Kurulu adÄ±na açÄ±klama yapan Prof.Dr.Lale Afrasyap, 1933 yÄ±lÄ±nda Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti ile Nazi zulmünden kaçarak Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Alfred Heilbornn ve Prof Dr. Leo Brauner tarafÄ±ndan 1935 YÄ±lÄ±nda kurulan Ä°stanbul Üniversitesi Botanik Bahçesinin, OsmanlÄ± döneminde bu alanda ÅžeyhülislamlÄ±k bulunduÄŸu gerekçesiyle Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edildiÄŸini vurgulayarak “Bahçe, 1995 yÄ±lÄ±nda sit alanÄ± olarak ilan edilmiÅŸ, parsellerde bulunan aÄŸaç ve bitkiler tabiat varlÄ±klarÄ± olarak tescil edilmiÅŸ, yerinde korunmasÄ± ve sürekli bilimsel bakÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, tahsisle ilgili muvafakat yazÄ±sÄ± 9.12.2014 tarih 83889 sayÄ± ile dönemin Ä°stanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet tarafÄ±ndan onaylandÄ±” dedi.

KayÄ±tlÄ± seralarÄ± yaÅŸayan fosil bitkilere, Türkiye’nin ilk herbaryumuna (kurutulmuÅŸ bitkilerin sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kütüphanesi), 40 bine yakÄ±n bitki kaydÄ±na ve üç bini aÅŸkÄ±n canlÄ± bitki türüne ev sahipliÄŸi yapmakta olan bahçenin, 87 yÄ±ldÄ±r verilen zor ÅŸartlardaki emekler ile bu güne getirildiÄŸine dikkat çeken Afrasyap, bahçenin biyoloji bölümü öÄŸrencilerinin eÄŸitim-öÄŸretimlerinde kullandÄ±klarÄ± uygulama alanÄ± olarak da hizmet verdiÄŸini vurguladu.

Afrasyap açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

“Åžüphesizdir ki Ä°stanbul Ä°l MüftülüÄŸünün bu alana ihtiyacÄ± yoktur. Varsa dahi, taÅŸÄ±nmasÄ± gereken Botanik Bahçesi deÄŸil, Ä°stanbul Ä°l MüftülüÄŸü olmalÄ±dÄ±r. Bahçede mevcut bitkilerin taÅŸÄ±nma sÄ±rasÄ±nda zarar göreceÄŸi, taÅŸÄ±nÄ±lacaÄŸÄ± yerde tutunma ÅŸanslarÄ±nÄ±n çok zayÄ±f olduÄŸu ve bazÄ±larÄ±nÄ±n hiç taÅŸÄ±namayacaÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Tahsis kararÄ± her zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi Biyoloji Bölümüne , öÄŸrencilere sorulmadan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bahçenin bakÄ±mÄ±na Üniversite gereken özeni göstermeyerek köhneleÅŸmesine yol açmÄ±ÅŸ , yÄ±llarÄ±n birikimini , bilimi, eÄŸitim ve öÄŸretimi yok saymÄ±ÅŸtÄ±r.”

“Fatih bölgesinde tarihi yeniden canlandÄ±racaÄŸÄ±z” söylemi ile 87 yÄ±lÄ± görmezden gelmenin Ä°stanbul Üniversitesi tarihine, öÄŸrencilerine, bilime yapÄ±lacak en büyük kötülüklerden biri olduÄŸunu ifade eden Afrasyap “Ä°stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi DekanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul Üniversitesi RektörlüÄŸünü, YükseköÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ,Botanik Bahçesinin Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmesi iÅŸlemini iptal etmeye, Ä°stanbul Üniversitesine, öÄŸrencilerine, akademisyenlerine, bilime, eÄŸitim-öÄŸretime sahip çÄ±kmaya davet ediyoruz. Tarihin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±, 87 yÄ±llÄ±k tarih yÄ±kÄ±larak ve Prof. Dr. Alfred Heilbornn’ün vasiyeti yok sayÄ±larak yapÄ±lamaz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul Ãœni. Botanik BahÃ§esi Diyanet'e tahsis edildi

SÃ¼leymaniye'de saklÄ± cennet: Botanik bahÃ§esi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 11:55

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