'MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k taÅŸÄ±nsÄ±n, botanik bahÃ§esi yerinde kalsÄ±n'

TÃ¼rkiye'nin en eski botanik bahÃ§elerinden biri olan Ä°stanbul Ãœniversitesi Botanik BahÃ§esiâ€™nin mÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸe tahsis edilmesi protesto edildi.

Türkiye'nin en eski, dünyanÄ±n ise en saygÄ±n botanik bahçelerinden biri olan Ä°stanbul Üniversitesi botanik bahçesinin müftülük hizmetlerinde kullanÄ±lmak üzere Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilmesi için tahliye iÅŸlemi baÅŸlatÄ±lmasÄ± protesto edildi. Kampüse gelen CHP heyeti, akademisyenler ve öÄŸrencilerin özel güvenlikler tarafÄ±ndan içeri alÄ±nmamasÄ± nedeniyle arbede yaÅŸandÄ±.

Ä°stanbul Üniversitesi botanik bahçesi önünde açÄ±klama yapan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker, “Ä°stanbul’un en eski botanik bahçesi. Burada türü tükenen aÄŸaçlar, türü tükenen çiçekler, Türkiye’de kaybolmakta olan bitkiler burada canlandÄ±rÄ±lÄ±p tekrardan doÄŸa ile buluÅŸturuldu. Åžu anda bulunduÄŸu yerden söküldüÄŸü anda bu kültürler yok olacak” dedi. MüftülüÄŸün baÅŸka yerde bina ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanabileceÄŸini, ancak öÄŸrenciler için laboratuvar iÅŸlevi gören bahçenin baÅŸka yerde bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Åžeker “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi için üniversitelerin bu laboratuvarlara ihtiyacÄ± var. Binlerce bitki türü yok edilirken bizim susmamÄ±z beklenemez” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘AÄžAÇ CANLIDIR, YERÄ°NDE KALIR’

Türkiye Biyologlar DerneÄŸi Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Erwin Ergin Karabulut ise botanik bahçesinin 1995 yÄ±lÄ±nda sit alanÄ± olarak ilan edilmiÅŸ parsellerde bulunan aÄŸaç ve bitkilerin tabiat varlÄ±klarÄ± olarak tescil edildiÄŸini hatÄ±rlatarak “Her canlÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ± vardÄ±r. Müftülük canlÄ± deÄŸildir, taÅŸÄ±nÄ±r. AÄŸaçlar canlÄ±dÄ±r yerinde kalÄ±r” dedi.

ÖÄŸrenciler adÄ±na konuÅŸan Hande Betül Özsoy da bu binanÄ±n laboratuvar ve seralarÄ±nda gözlemler, deneyler yapan ve ders gören öÄŸrenciler olarak tahliye kararÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Türkiye’deki en iyi bitki müzesi yani Herbaryum’dan birine sahip olduklarÄ±nÄ± anlatan Özsoy, baÅŸka bir laboratuvarlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

SÃ¼leymaniye'de saklÄ± cennet: Botanik bahÃ§esi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:24

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