Rakamlarla 2018 DÃ¼nya KupasÄ±

Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±, enteresan istatistiklere ve rekorlara ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

21. Dünya KupasÄ± pek çok sürprizin yanÄ± sÄ±ra ilginç istatistikleriyle de dikkat çekti. Bunlar arasÄ±nda en çok öne çÄ±kanlar kendi kalesine goller ve penaltÄ±lardÄ±. Bu iki alanda yaÅŸanan artÄ±ÅŸ dikkat çekici boyuttaydÄ±.

12 - KENDÄ° KALESÄ°NE GOL

32 takÄ±mlÄ± sistemle oynanan 1998’den bu yana en fazla 5 kendi kalesine gol atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2018’de ise bu sayÄ± 12’ye çÄ±ktÄ±. Final maçÄ±nda Mario Mandzukic’in kendi kalecisini avlamasÄ± da iÅŸin tuzu biberi oldu.

29 - PENALTI KARARI

1998’den bu yana en fazla penaltÄ± düdüÄŸü çalÄ±ÅŸan turnuva 2002’ydi. Hakemler, Güney Kore/Japonya’da toplam 18 kez beyaz noktayÄ± iÅŸaret etmiÅŸti. 2018’de ise bu sayÄ± 29’a çÄ±ktÄ±. Bunda VAR sisteminin de önemli rol oynadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar.

169 - TOPLAM GOL SAYISI

2018 Dünya KupasÄ±’nda toplam 169 gol atÄ±ldÄ± ve turnuvanÄ±n gol ortalamasÄ± rakamÄ± 2.64 oldu. 2014’te toplam 171 gol atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve gol ortalamasÄ± 2.67 idi.

73 – DURAN TOPTAN YARATILAN GOL SAYISI

2018 Dünya KupasÄ±’ndaki 169 golün 73’ü, yani yüzde 43’ü duran top organizasyonlarÄ±yla atÄ±ldÄ±.

16 - EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

2018 Dünya KupasÄ±’nÄ±n en golcü takÄ±mÄ± Belçika, 16 gol attÄ±. Belçika buna raÄŸmen turnuvayÄ± üçüncü tamamladÄ±. 2014’ün en golcüsü Almanya, 18 gol atmÄ±ÅŸ ve ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

6 - EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU

Ä°ngiltere’nin santrforu Harry Kane, attÄ±ÄŸÄ± 6 golle altÄ±n ayakkabÄ± ödülünü 1986’daki Gary Lineker’den bu yana kazanan ilk oyuncu oldu. Kane’in attÄ±ÄŸÄ± 3 gol penaltÄ±dan geldi. Panama karÅŸÄ±sÄ±ndaki 1 golü ise ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan çekilen bir ÅŸutun ayaÄŸÄ±na çarpmasÄ±yla aÄŸlarla buluÅŸtu. Kane, 2. turdaki Kolombiya maçÄ±ndan sonra aÄŸlarÄ± hiç sarsamadÄ±.

6 -GOLLÜ FÄ°NAL

Final maçÄ±nda atÄ±lan 6 golle, Dünya KupasÄ± finallerinin 1990’dan bu yana golsüz geçmesi geleneÄŸi son buldu. 1990 Ä°talya’dan bu yana oynanan 7 turnuvanÄ±n finalinde yalnÄ±zca 10 gol atÄ±labilmiÅŸti. Fransa-HÄ±rvatistan maçÄ±ndaki 6 golle, 1966 finalinden bu yana ulaÅŸÄ±lan en yüksek rakam elde edildi.

19 -EN GENÇ GOLCÜ

19 yaÅŸÄ±ndaki Kylian Mbappe, turnuvanÄ±n en genç golcüsü olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra final maçÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle, 20 yaÅŸÄ±ndan önce bunu baÅŸaran Pele’den bu yana ilk isim oldu. Mbappe turnuvayÄ± 3 gol ve ‘En iyi genç oyuncu’ ödülleriyle tamamladÄ±.

4 - KALESÄ°NÄ° EN ÇOK GOLE KAPAYAN TAKIM

Fransa, turnuvada oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maçÄ±n 4’ünde gol yemedi ve kontrollü futbolla birlikte saÄŸlam savunmanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± rolü istatistiklere de taÅŸÄ±dÄ±.

1- GOLSÜZ MAÇ

Turnuvada sadece Fransa-Danimarka maçÄ± golsüz bitti. 2018 Rusya, 1954 Dünya KupasÄ±’ndan bu yana en az golsüz maça ev sahipliÄŸi yapan turnuva oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Grafik: Kemal Delikmen/AA

Fransa, HÄ±rvatistan'Ä± 4-2 yenerek DÃ¼nya KupasÄ± ÅŸampiyonu oldu

DÃ¼nden bugÃ¼ne DÃ¼nya KupasÄ± finalleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 14:17

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