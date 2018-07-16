Trump-Putin zirvesinde Ukrayna ve Suriye Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

Trump-Putin zirvesi Arap basÄ±nÄ±nÄ±n da ana gÃ¼ndemi. AyrÄ±ca Ä°srail'in Rusya ile Ä°ran hakkÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±z temaslarÄ± ve Basra'daki eylemler de gÃ¼ndemde.

Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Finlandiya’nÄ±n BaÅŸkenti Helsinki’de bugün bir araya gelecekler. Zirvenin, Ukrayna sorunu ve Suriye sorunu olmak üzere iki konuya odaklanmasÄ± bekleniyor. Arap coÄŸrafyasÄ±ndan gözlemciler, zirveden ABD ve Rusya arasÄ±nda OrtadoÄŸu’da güçlerin yeniden konumlanmasÄ±nÄ± içeren büyük bir anlaÅŸmanÄ±n çÄ±kabileceÄŸi yönünde kamuoyunda bir beklenti olduÄŸuna dikkat çekiyor.

ZÄ°RVE Ä°KÄ° SORUNA ODAKLANACAK

“Gizli veya açÄ±k, zirveye yüklenen anlaÅŸmalarÄ±n niteliÄŸi ne olursa olsun önceden düÅŸünülmüÅŸ ve tasarlanmÄ±ÅŸ bu ilk zirvenin uluslararasÄ± sahnedeki siyasi sonuçlarÄ± hafifletilemez” diyen BirleÅŸik Arap Emirlikleri gazetesi Al Halic, bu iki konuyu ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: “Ä°lk konu Ukrayna olaylarÄ± dosyasÄ±; ABD’nin Rusya üzerindeki bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tek taraflÄ± olarak kaldÄ±rmasÄ± dramatik bir geliÅŸmedir ve Moskova’yÄ±, 2014’te KÄ±rÄ±m’Ä± ilhak ettikten sonra geniÅŸleme politikasÄ±nÄ± sürdürmeye teÅŸvik etti. Ä°kinci konu, tabii ki AvrupalÄ±lar için de önemli olan Suriye dosyasÄ±dÄ±r. Gelecekteki herhangi bir çözüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerini etkiler çünkü bu ülkelerin bölgede Amerikan çÄ±karlarÄ±ndan daha geniÅŸ çÄ±karlarÄ± var”.

RUSYA, ABD’NÄ°N BAÅžARISIZ OLDUÄžU ÇÖZÜMLER SUNUYOR

Moskova merkezli bir düÅŸünce kuruluÅŸu olan Crisis Society Center’de kÄ±demli analist Sergey Balmasov RT’ye verdiÄŸi demeçte Donal Trump’Ä±n Helsinki’de Rusya’yÄ± herhangi bir ana politika üzerinde deÄŸiÅŸiklik yapmaya zorlayamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Balmasov, Rusya’nÄ±n Suriye’de yer almasÄ±nÄ±n Moskova’nÄ±n bölgesel siyasette önemli bir kaldÄ±raç noktasÄ± olduÄŸunu söyledi. Rusya’nÄ±n bu bölgedeki mevcut politikasÄ±nÄ±n, diÄŸer oyuncularÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± göz önünde bulundurarak kendi oyununu oynamak olduÄŸuna dikkat çekti. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu ve Ä°ran’nÄ±n dini lideri Humeyni’nin danÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayati ile yapÄ±lan toplantÄ±larÄ±n ise büyük olasÄ±lÄ±kla Putin’i sÄ±rasÄ±yla Ä°srail ve Ä°ran’Ä±n pozisyonlarÄ± ile uyumlu hale getirmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Lukyanov, “Åžu anda Rusya, OrtadoÄŸu’da kendisi için daha önemli bir yer görüyor, ancak diÄŸer küresel oyuncularla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda oynamaya hazÄ±r olduÄŸu rol sÄ±nÄ±rlÄ±. Rusya’nÄ±n güçlü noktasÄ± güvenlik sorunlarÄ±na çözüm önerme yeteneÄŸidir. ABD bu konuda Irak’ta ve baÅŸka yerlerde baÅŸarÄ±sÄ±z oldu” dedi.

ORTADOÄžU’DAN MOSKOVA'YA LÄ°DER AKINI

Bu arada Helsinki Zirvesi öncesi Moskova, OrtadoÄŸulu liderler akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Londra merkezli al Arab gazetesi “Dünya KupasÄ±’na ev sahipliÄŸi yapmasÄ± vesilesi ile Rusya son dönemde birçok devlet baÅŸkanÄ± ve lider için uÄŸrak yerine dönüÅŸtü. Bölgedeki çatÄ±ÅŸmalar ve Rusya’nÄ±n bölgedeki büyüyen rolü açÄ±sÄ±ndan Arap devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n olaÄŸanüstü ilgisi büyük bir öneme sahip” diye yazdÄ±.

Netanyahu ve Velayeti’nin yanÄ± sÄ±ra, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas Dünya KupasÄ± finalini izlemek gerekçesiyle Moskova’ya gitti ve Putin ile buluÅŸmasÄ± bekleniyordu.

Putin’le konuÅŸup konuÅŸmayacaÄŸÄ± henüz kesinleÅŸmemiÅŸ olsa da, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani de seyirciler arasÄ±ndaydÄ±.

GeçtiÄŸimiz cuma günü Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ömer Hasan el-BeÅŸir de konvoya katÄ±ldÄ± ve Putin ile görüÅŸmek üzere Moskova’nÄ±n yolunu tuttu.

Al Arab gazetesi Putin’in “siyasi ve propaganda hedeflerine ulaÅŸmak ve en baÅŸta uluslararasÄ± denklemde önemli bir pozisyon saÄŸlamak için” dün sona eren Dünya KupasÄ±’nÄ± bir olanak olarak kullanmasÄ±na dikkat çekti.

NETENYAHU, Ä°RAN’IN SURÄ°YEDEN ÇIKARILMASINI Ä°STEDÄ°

Bu arada Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netenyahu, ikilinin Moskova’daki buluÅŸmalarÄ±nda Putin’den Ä°srail’in Esad yönetimini tehdit etmemesi taahhüdü karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Moskova’nÄ±n Ä°ran kuvvetlerini ve milislerini Suriye’den çÄ±karmasÄ±nÄ± istedi. Middle East Online Haber Sitesi Moskova’daki toplantÄ± esnasÄ±nda Netenyahu’nun Putin’e “Biz Esad rejimine karÅŸÄ± faaliyet yürütmeyeceÄŸiz, siz de Ä°ranlÄ±larÄ± (Suriye’den) çÄ±karÄ±n” dediÄŸini aktardÄ±. Rai el Youm YazarÄ± Abdulbari Atwan ise Putin’in Ä°ran’Ä±n Suriye’deki güçlerini çekmesi talebini yerine getirmeyeceÄŸi görüÅŸünde.

Ä°SRAÄ°L’Ä°N RUSYA’DAN Ä°RAN’A YÖNELÄ°K TALEBÄ°

Abdulbari ATWAN

Rai al Youm

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’den Ä°ran’Ä±n Suriye’den çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istemek için yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri üçüncü kez Moskova’ya gitti. Ä°srail, Ä°ran’Ä± varoluÅŸsal bir tehdit olarak görüyor. Lakin istediÄŸini elde edemedi. Bu geziden elde ettiÄŸi tek baÅŸarÄ±, Ä°ngiltere ve HÄ±rvatistan arasÄ±ndaki futbol karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na, Rusya baÅŸkentindeki Dünya KupasÄ± yarÄ± finallerinde katÄ±lmak oldu.

Putin, Netanyahu’ya karÅŸÄ±, emirlerini yerine getiren bir hizmetçi olarak hareket etmez. Ä°ran’Ä±, müttefiklerini Suriye’den uzaklaÅŸtÄ±rmanÄ±n onun çÄ±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. EÄŸer yaparsa ÅŸüphesiz ki faturasÄ± yüksek olacak. BunlarÄ±n en baÅŸÄ±nda Suriye ve OrtadoÄŸu bölgesindeki tüm baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n kaybÄ± olacak. Ä°srail BaÅŸbakanÄ±, Amerika’nÄ±n bölgedeki stratejik müttefiki ve tüm sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±, ve tüm savaÅŸlarÄ±nÄ±n sebebidir.

Ä°ran kuvvetleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de sandalyesi olan meÅŸru hükümetin talebi üzerine Suriye’de. Hükümet kendisini hedefleyen komploya karÅŸÄ± büyük bir rol oynadÄ±. Rus kuvvetleri, uçaklarÄ± ve Hizbullah taburlarÄ± ile birlikte Ä°ran’Ä±n görevlerini tamamladÄ±ktan sonra geri çekilmesi mantÄ±klÄ± mÄ±?

Putin ile Trump arasÄ±nda pazartesi günü yapÄ±lacak Helsinki Zirvesi, Ä°ran’Ä±n Suriye’deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmayacak. SavaÅŸ sonrasÄ± dönemi ele alacaktÄ±r. Bu durum, Netanyahu ve generallerinin paniÄŸini kesinlikle artÄ±racaktÄ±r, Ä°srail için büyük bir yenilgidir.

FotoÄŸraf: Murtadha Sudani /AA

BASRA PROTESTOLARI VE SURÄ°YE DEMOKRATÄ°K MECLÄ°SÄ°NÄ°N ÜÇÜNCÜ KONFERANSI

Ruze CENDELÄ°

Irak ve Suriye’deki iki önemli geliÅŸme kendinden söz ettirmeyi hak ediyor. Irak’Ä±n Basra ÅŸehrinde halk, temmuz ayÄ±nÄ±n beÅŸinden bu yana protestolara devam ediyor. ProtestolarÄ±n merkezinde kötü hayat ÅŸartlarÄ±, özellikle elektrik sektörü baÅŸta olmak üzere hizmetlerin çok yetersiz olmasÄ± ve genç IraklÄ±lar arasÄ±nda iÅŸsizliÄŸin yayÄ±lmasÄ±na raÄŸmen “eyalet dÄ±ÅŸÄ±ndaki iÅŸçileri iÅŸe alan” güneydeki petrol ÅŸirketlerinin politikalarÄ±nÄ±n reddedilmesi mevcut. Suriye cenahÄ±nda ise Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Åžam hükümetiyle müzakereler ilgili yansÄ±yan çeliÅŸkili bilgiler arasÄ±nda üçüncü konferansÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor.

Irak’taki yerel haber ajanslarÄ±na Basra’daki gösteriler geniÅŸ bir ÅŸekilde yansÄ±dÄ±. Protestocular, halkÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için çaÄŸrÄ±da bulunan sloganlar attÄ±lar. Güvenlik güçleri protestoculara ÅŸiddet ve gerçek mermilerle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Gösterilerde ÅŸimdiye kadar bir kiÅŸi öldü ve iki kiÅŸi yaralandÄ±. Gösterilerin Basra’yla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p diÄŸer vilayetlere yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberleri geliyor. ÖrneÄŸin Zikar eyaletinde halk, elektrik hizmetlerinin özelleÅŸtirilmesini protesto etmek için gösterilere katÄ±ldÄ±. Göstericiler, elektrik faturalarÄ±nÄ± toplama sektörüne yatÄ±rÄ±m yapan (Himalaya) ÅŸirketin boykotunu istedi. AynÄ± baÄŸlamda, Musul kentinin sakinleri elektrik sektörünün özelleÅŸtirme politikalarÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±lar. Kerbela ve Necef illeri Güney ve kuzeyde illerindeki protestocularla dayanÄ±ÅŸma yürüyüÅŸleri düzenlediler.

Burada sokaÄŸa inen halkÄ±n protestolarÄ±yla iligili bir iki noktaya dikkat çekelim; siyasi partiler gösterilerde genellikle belirgin bir varlÄ±k göstermediler. Basra kabileleri, protestolara katÄ±lmayÄ± reddederken gösterilere katÄ±lÄ±m sivil vatandaÅŸlar ve öÄŸrencilerle sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±. Protestocular arasÄ±nda yerel milisler de bulunduÄŸu ve Güney Petrol Åžirketi’nin petrol tesislerine yakÄ±n olaylarda silahla ateÅŸ etme olaylarÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gelen haberler arasÄ±nda.

Aktivistler gösterilerde petrol ihraç etmesini engellenmeye çalÄ±ÅŸan yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ± Ä°ran’Ä±n cevaben Irak petrol sektörünü tehdit etmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±na ve bu nedenle geliÅŸmelerde Ä°ran’Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Ä°ran’Ä±n, siyasi baskÄ± uygulamak için protesto dalgasÄ±nÄ± Irak hükümetine ve diÄŸer yandan ABD’ye karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bir iddia. HatÄ±rlatalÄ±m protestolar, son parlamento seçimlerinden sonra devam eden siyasi krizin gölgesinde geldi. Lakin bütün yansÄ±yan iddialar ve duyumlar halkÄ±n talepleri için sokaÄŸa dökülmesinin haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gölge düÅŸürmüyor.

SURÄ°YE’DE HÜKÜMET Ä°LE SDM ARASINDA YENÄ° BÄ°R SAFHA MI?

Suriye tarafÄ±nda, Suriye Demokratik Meclisi (SDM), KamÄ±ÅŸlÄ± kentinde 16 Temmuzda üçüncü konferansÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor. Konferansa sunulan siyasi programda “federasyon” talebinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve hazÄ±rlÄ±k belgelerinde sadece “yerinde yönetim”e atÄ±fta bulunulduÄŸu belirtiliyor. SDM’nin bir federasyon ilan ettikten sonra “yerinde yönetim” önerisinin geri adÄ±m olduÄŸu ifade ediliyor. Oysa aniden gelen federasyon planÄ± Heysem Menna’nÄ±n ve partisinin SDM’nin liderliÄŸinden istifa etmesine yol açmÄ±ÅŸ ve Liberal din adamÄ± Riyad Darrar, Kürt partilerinin yoÄŸun olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± konseyi devralmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel aktivistler ayrÄ±ca Konsey’in önceki aÅŸamada Suriye Demokratik Güçleri ve askeri kolu tarafÄ±ndan sürdürülen siyasi liderliÄŸi üstlenme isteÄŸine de iÅŸaret ediyorlar. Konferans, Suriye hükümeti ile FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda öz yönetim kararÄ± alanlar arasÄ±nda görüÅŸmelerin devam ettiÄŸi ve Amerika’nÄ±n SDG aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Suriye rejimi ile müzakereleri baÅŸlatma arzusu olduÄŸu bir süreçte yapÄ±lÄ±yor. Özellikle de son zamanlarda Türkiye’nin Suriye’nin demokratik güçlerinin ana bileÅŸeni olan YPG’ye karÅŸÄ± tehditleri tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir süreçte.

Suriye hükümetinin yarÄ± resmi gazetesi el Vatan, “Kürt tarafÄ±nÄ±n inkarÄ±na raÄŸmen” Åžam ile SDM arasÄ±nda ön anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±. Aktivistlere göre, Haseke ve KamÄ±ÅŸlÄ±’da Kürtçe slogan ve resimlerin indirilmesi ve resmi ulusal bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±nÄ±n bir anlaÅŸmaya iÅŸaret. Son geliÅŸmeler, Suriye’de rejim ile SDM arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde yeni bir evrenin iÅŸaretlerini veriyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 19:16

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