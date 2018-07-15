DEÃœ'ye AKP eski milletvekili NÃ¼khet Hotar rektÃ¶r olarak atandÄ±

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesine rektÃ¶r olarak, AKP'nin 22. ve 23. dÃ¶nem Ä°zmir Milletvekillerinden Fatma Seniha NÃ¼khet Hotar atandÄ±.

Resmi Gazetede yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla 6 üniversiteye atama gerçekleÅŸtirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ± ile, 6 üniversiteye rektör atandÄ±. Bu üniversitelerden biri Dokuz Eylül Üniversitesi. 22 ve 23. dönemde Ä°zmir AKP Milletvekili seçilen 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu ÜyeliÄŸi ve BaÅŸkanvekilliÄŸi yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸüne atadÄ±.

FATMA SENÄ°HA NÜKHET HOTAR KÄ°MDÄ°R?

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yÄ±lÄ±nda Malatya'da dünyaya geldi. Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi Ä°ktisat Fakültesi ÇalÄ±ÅŸma Ekonomisi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü. KuruluÅŸundan bu yana AKP'de siyaset yapan Hotar, uzun yÄ±llar genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinde bulundu.Türkiye-AB Ä°liÅŸkileri DerneÄŸi Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil DüÅŸünce ve Demokrasi Hareketi DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Yerel Gündem 21 DanÄ±ÅŸma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Temmuz 2018 11:35

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