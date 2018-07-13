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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:48
Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru
Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda sona yaklaÅŸÄ±rken Mithat Fabian SÃ¶zmen'le Fransa-HÄ±rvatistan finalini ve kupayÄ± deÄŸerlendirdik.
Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya KupasÄ±'nda sona gelindi. Cumartesi oynanacak Belçika-Ä°ngiltere 3'üncülük maçÄ± ve pazar günü oynanacak Fransa-HÄ±rvatistan finali öncesinde Evrensel YazarÄ± Mithat Fabian Sözmen'le çeyrek final, yarÄ± final maçlarÄ±nÄ± ve tabii ki final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdik. (Evrensel WebTV)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 15:48
2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Fransa-HÄ±rvatistan finaline ilk bakÄ±ÅŸ
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