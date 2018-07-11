HaklarÄ± gasbedilen market iÅŸÃ§ilerinin eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

TazminatlarÄ± Ã¶denmeden iÅŸten atÄ±lan Real ve Makro market iÅŸÃ§ileri, bu kez Maltepe Piazza AVM'de eylem yaptÄ±.

TazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten atÄ±lan Real ve Makro market iÅŸçilerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemler sürüyor. Nakliyat-Ä°ÅŸ’in desteÄŸiyle Migros, Media Markt ve Metro maÄŸazalarÄ± önünde eylemler yapan iÅŸçilerin son adresi Maltepe Piazza AVM oldu.

Metro, BeÄŸendik, Media Markt, Migros ve Makro Center’Ä±n iÅŸçilerinin maÄŸdur olmasÄ±ndan sorumlu olduÄŸu belirtilen eylemde, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± gasbeden bu firmalardan alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmama çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Media Markt maÄŸazasÄ±nÄ±n önünde oturma eylemi gerçekleÅŸtirildi.

Oturma eyleminin ardÄ±ndan Makro/Uyum ve Real market iÅŸçileri pankartlarÄ± ve dövizleri ile Piazza AVM içerisinde bulunan ve Migros’un iÅŸletmelerinden olan Makro Center önüne geldi. Burada Makro/Uyum iÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Hasan MercanoÄŸlu, Uyum ve Makro Marketlerin satÄ±ÅŸ sürecini anlatarak 1 ila 18 yÄ±l arasÄ± çalÄ±ÅŸma süresi olan iÅŸçilerin kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini, verilen sözlerin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gasbedilen haklarÄ±nÄ± mücadele ederek alacaklarÄ±nÄ± belirtti.

KonuÅŸmadan sonra Makro Center önünde de oturma eylemi yapÄ±ldÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Makro ve Real Market maÄŸazalarÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yapÄ±ldÄ±

Makro ve Real iÅŸÃ§ilerine polisten gÃ¶zaltÄ± tehdidi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 14:05

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