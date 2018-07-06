Makro ve Real iÅŸÃ§ilerine polisten gÃ¶zaltÄ± tehdidi

Meydan AVM'de eylem yapmak isteyen Migros ve Media Markt iÅŸÃ§ileri, eylem yapmalarÄ± durumunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmakla tehdit edildi.

TazminatlarÄ± ve ücret alacaklarÄ± için direnen Makro ve Real Market çalÄ±ÅŸanlarÄ± eylem yapmalarÄ± durumunda gözaltÄ±na alÄ±nmakla tehdit edildi.

Makro/Uyum ve Real Market iÅŸçileri, AVM’ler içerisinde bulunan Migros ve Media Markt maÄŸazalarÄ±nÄ±n önünde eylem yapmak için dün Meydan AVM’ye gitti.

Ä°ÅŸçiler, Meydan AVM giriÅŸinde polis barikatÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Meydan AVM yönetiminin savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulunduÄŸu öÄŸrenilirken, iÅŸçiler AVM içerisinde eylem yapmalarÄ± durumunda gözaltÄ±na alÄ±nmakla tehdit edildi.

GözaltÄ± tehdidine raÄŸmen Makro ve Real Market çalÄ±ÅŸanlarÄ± AVM’nin giriÅŸinde eylem yaptÄ±.

Eyleme Nakliyat-Ä°ÅŸ de katÄ±lÄ±rken, sendikadan yapÄ±lan açÄ±klamada “Bu kararÄ± aldÄ±ran Meydan AVM yetkililerini kÄ±nÄ±yoruz. SendikamÄ±zÄ± arayan AVM Operasyon Müdürü ve Ümraniye Emniyeti ‘Eyleme gelmeyin-eylem yapmayÄ±n’ gibi ifadeler kullandÄ±” denildi. (Ä°STANBUL)

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