Makro ve Real Market maÄŸazalarÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yapÄ±ldÄ±

Ä°stanbulâ€™daki Cevahir AVM iÃ§erisinde bir araya gelen Makro/Uyum ve Real Market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± oturma eylemi yaptÄ±lar.

HaklarÄ± ödenmeden iÅŸten atÄ±lan Makro/Uyum ve Real Market çalÄ±ÅŸanlarÄ±, Cevahir AVM’de Migros ve Trump AVM’de ise Media Markt maÄŸazalarÄ± önünde oturma eylemi yaptÄ±. Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi eylemde konuÅŸan Makro ve Real çalÄ±ÅŸanlarÄ±, haklarÄ±nÄ± alana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ä°stanbul’daki Cevahir AVM içerisinde pankartlarÄ± ve dövizleri ile yürüyüÅŸ yapan iÅŸçiler Migros maÄŸazasÄ±nÄ±n önüne geldi. Burada iÅŸçiler adÄ±na konuÅŸan Zeynep BuÄŸra, Uyum ve Makro Marketlerin satÄ±ÅŸ sürecini anlatarak 1 ile 18 yÄ±l arasÄ± çalÄ±ÅŸma süresi olan iÅŸçilerin kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini, verilen sözlerin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek haklarÄ±nÄ±n gasbedildiÄŸini ifade etti.

Buradaki eylemin ardÄ±ndan Trump AVM’de bulunan Media Markt MaÄŸazasÄ±na gidildi. Burada konuÅŸan Nakliyat-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za KüçükosmanoÄŸlu Makro/Uyum ve Real Market iÅŸçileri haklarÄ±nÄ± alÄ±ncaya kadar mücadelenin devam edeceÄŸini belirtti.

Uyum ve Real çalÄ±ÅŸanlarÄ± her iki eylemde de Migros ve Media Markt maÄŸazalarÄ±nÄ±n önünde oturma eylemi yaptÄ±. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:55

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