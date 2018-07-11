NATO Zirvesi sonuÃ§ bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±: Ã–nlemleri artÄ±racaÄŸÄ±z

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸen NATO Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± Zirvesinde sonuÃ§ bildirgesi aÃ§Ä±klandÄ±: Ã–nlemleri artÄ±racaÄŸÄ±z.

NATO Devlet ve Hükümet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi, Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de gerçekleÅŸti. Zirve sonrasÄ± sonuç bildirgesi yayÄ±mlandÄ±.

NATO Brüksel Zirvesi'nin ilk gününün ardÄ±ndan yayÄ±mlanan sonuç bildirisinde, "(Türkiye'ye yönelik) Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve deÄŸerlendirmeye devam ediyoruz." denildi.

Bildiride, Suriye'nin önemli bir kÄ±sa menzilli füze envanterine sahip olduÄŸu ve bu füzelerin NATO topraklarÄ±nÄ±n ve ortaklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±na ulaÅŸabildiÄŸi belirtilerek, "Suriye bu füzeleri kendi nüfusuna karÅŸÄ± çokça kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye'nin, son 4 yÄ±lda üç kez Suriye'den fÄ±rlatÄ±lan füzelerin hedefi olmasÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz. Suriye'den kaynaklanan balistik füze tehdidini izlemeye ve deÄŸerlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

"Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanÄ±t vermek için Türkiye'ye uyarlanmÄ±ÅŸ güvence tedbirleri esasen tüm ittifakÄ±n güvenliÄŸine katkÄ±da bulunmaktadÄ±r ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunulan bildiride, NATO Mukabele Kuvveti'nin gücünün artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Çok Yüksek HazÄ±rlÄ±k Seviyeli MüÅŸterek Görev Gücü'nün (VJTF) kÄ±sa sürede hazÄ±r olacak durumda olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN MERKEL Ä°LE GÖRÜÅžTÜ

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/ AA

Zirveye Türkiye'yi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan, ikili görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

BaÅŸkan ErdoÄŸan, ikili görüÅŸmesini yaptÄ±ÄŸÄ± odasÄ±na geçerken koridorda ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve bir süre sohbet etti.

ErdoÄŸan, Trump ve Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sohbetin ardÄ±ndan Almanya BaÅŸbaÅŸkanÄ± Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

FotoÄŸraf: Muray Kaynak/AA

Emine ErdoÄŸan, NATO Zirvesine katÄ±lan Devlet BaÅŸkanlarÄ± eÅŸleri ile Queen Elizabeth Musical Chapel BinasÄ±nda düzenlenen konser programÄ±na katÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Murat Kula/AA

FotoÄŸraf: Murat Kula/AA

FotoÄŸraf: Murat Kula/AA

NATO ZÄ°RVESÄ° ÖNCESÄ° KONUÅžAN TRUMP: SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILMALI

NATO Zirvesi kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya ve genel olarak Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmamasÄ±nÄ± ve Almanya'nÄ±n Rusya'yla yürüttüÄŸü enerji iÅŸ birliÄŸini eleÅŸtirdi.

Trump, "Avrupa'yÄ± Rusya'dan korumamÄ±z gerektiÄŸi söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Almanya'nÄ±n Rusya ile petrol ve gaz anlaÅŸmalarÄ± yapmasÄ±nÄ±n "çok uygunsuz" olduÄŸunu savunan Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapÄ±yor. Bu nedenle Almanya Rusya'nÄ±n bir esiri." dedi.

Almanya'nÄ±n Rusya ile bir boru hattÄ± üzerine de anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Trump, böylelikle Rusya'nÄ±n doÄŸal gaz sayesinde Almanya'nÄ±n yüzde 70'ini kontrol edeceÄŸini söyledi.

Trump, NATO müttefiklerinin 10 yÄ±l içinde deÄŸil "anÄ±nda" savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Bu kabul edilemez. Biz Almanya'yÄ±, Fransa'yÄ±, herkesi koruyoruz. Çok fazla para ödüyoruz. YÄ±llardÄ±r da bu ÅŸekilde devam ediyor. BaÅŸka ABD baÅŸkanlarÄ± da bunu gündeme getirdi ama bu konuda hiç birÅŸey yapmadÄ±. Ya anlamadÄ±lar ya da müdahil olmak istemediler. Ama bu bizim ülkemiz için büyük haksÄ±zlÄ±k." diye konuÅŸtu.

Özellikle Almanya'nÄ±n savunma harcamalarÄ±nÄ±n çok düÅŸük seviyede olduÄŸunu öne süren Trump, "Almanya çok zengin bir ülke. Savunma harcamalarÄ±nÄ± anÄ±nda, hemen yarÄ±n artÄ±rabilirler ve hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

STOLTENBERG: ÖNEMLÄ° KARARLAR ALINACAK

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

NATO Zirvesi öncesinde basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin "terörle mücadele" ve "külfet paylaÅŸÄ±mÄ±" konusunda önemli kararlar alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Irak'taki eÄŸitim misyonunun baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Stoltenberg, Afgan güvenlik güçlerine saÄŸlanan fonlamanÄ±n sürdürülmesi yönünde de karar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Stoltenberg, "Daha önce görülmemiÅŸ güvenlik tehditleri ve müttefikler arasÄ±nda görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir dönemde, NATO Zirvesi ittifakÄ±n görevini yerine getirmeye devam ettiÄŸini gösterecek." diye konuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la zirve öncesinde çalÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±nda bir araya gelen Stoltenberg, görüÅŸmede zirvede ele alÄ±nacak konular hakkÄ±nda konuÅŸtuklarÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Trump'la daha önce de birçok kez bir araya geldiÄŸini ve "açÄ±k ve dürüst" tartÄ±ÅŸma ÅŸekline alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸunu dile getiren Stoltenberg, "ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n özellikle savunma harcamalarÄ± konusunda doÄŸrudan bir iletiÅŸim dili var. Ancak hepimiz savunma harcamalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandÄ±.

Stoltenberg'le görüÅŸmesinde Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapÄ±yor. Bu nedenle Almanya Rusya'nÄ±n bir esiri." açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

NATO Zirvesi, Stoltenberg'in liderleri resmi karÅŸÄ±lamasÄ±, yeni karargah giriÅŸinde kÄ±sa bir gezi ve aile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen açÄ±lÄ±ÅŸ töreniyle baÅŸlayacak. Liderler ilk oturum olacak Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na TSÄ° 15.30'da katÄ±lacak.

ÇAVUÅžOÄžLU: NATO'DAN UZAKLAÅžMIYORUZ

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, NATO zirvesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Rusya’dan S-400 savunma sistemlerine iliÅŸkin, “Önümüzdeki yÄ±l sonuna doÄŸru ilk bataryalar gelecek. Neticede artÄ±k bunun sorgulanmasÄ±na da gerek yok” dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, NATO Zirvesi için geldiÄŸi Brüksel’de basÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Rusya’dan S-400 aldÄ±ktan sonra sadece ABD’den deÄŸil bazÄ± NATO üyelerinden de bunu sorgulayan açÄ±klamalar geldiÄŸine iÅŸaret eden ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Teknik kÄ±smÄ±nÄ± anlayabiliyoruz. ÖrneÄŸin S-400’ün NATO’yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düÅŸman olarak tanÄ±mlayÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormalarÄ± ya da bunu anlamaya çalÄ±ÅŸmalarÄ± normal. Bu konuda biz de zaten hassasÄ±z. AlÄ±rken de bu konudaki ÅŸartlarÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk. Bu bizim acil bir ihtiyacÄ±mÄ±zdÄ±. Bu ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± müttefiklerimizden karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için Rusya’dan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, en iyi teklifi de Rusya’nÄ±n verdiÄŸini, sonuçta da Türkiye’nin baÄŸÄ±msÄ±z ve özgür bir ülke olduÄŸunu, kendi kararÄ±nÄ± kendisi verebileceÄŸini söyledik.”

‘Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alarak NATO’ya kâbus yaÅŸatacaÄŸÄ± haberi komik’ diyen ÇavuÅŸoÄŸlu, “Acaba Türkiye NATO’dan uzaklaÅŸÄ±yor mu” türü sorgulamalarÄ± kabul etmediklerini belirtti. ÇavuÅŸoÄŸlu, “HayÄ±r, Türkiye NATO’dan uzaklaÅŸmÄ±yor” dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca, “Önümüzdeki yÄ±l sonuna doÄŸru ilk bataryalar gelecek. Neticede artÄ±k bunun sorgulanmasÄ±na da gerek yok” dedi. (Brüksel/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 19:47

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