NATO zirvesi | Tusk'tan Trump'a: MÃ¼ttefiklerinizin kÄ±ymetini bilin

Kritik NATO zirvesi Ã¶ncesi konuÅŸan AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk 'Sevgili ABD, lÃ¼tfen mÃ¼ttefiklerinizin kÄ±ymetini bilin zira sayÄ±larÄ± pek fazla deÄŸil' dedi.

NATO’nun 29 lideri, yarÄ±n Brüksel’de ittifakÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin önemli kararlar almak için bir araya gelecek. Resmi gündemde “terörle mücadele, sorumluluk paylaÅŸÄ±mÄ±, ‘AçÄ±k KapÄ±’ politikasÄ±, NATO-AB iÅŸ birliÄŸi ve NATO Komuta YapÄ±sÄ±nÄ±n uyarlanmasÄ±” baÅŸlÄ±klarÄ± var. 2 gün sürecek zirvenin, “ticaret savaÅŸlarÄ±” ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n özellikle sorumluluk paylaÅŸÄ±mÄ±na yönelik eleÅŸtirilerinin gölgesinde geçecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸecek zirvede yakÄ±n dönemde Avrupa BirliÄŸi-ABD arasÄ±nda iliÅŸkilerin özellikle ticaret alanÄ±nda gerilmesi, ABD’nin büyükelçiliÄŸini Kudüs’e taÅŸÄ±masÄ±, Ä°ran ve iklim anlaÅŸmalarÄ±ndan tek taraflÄ± olarak çekilmesi ve G7 toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan gergin ortamÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± belirsizliÄŸin, yansÄ±malarÄ±nÄ±n olmasÄ± bekleniyor.

TRUMP ‘SORUMLULUK PAYLAÅžIMI’NA ODAKLANACAK

NATO müttefikleri iki yÄ±l önce düzenlenen VarÅŸova Zirvesi’nde 2024’e kadar savunma harcamalarÄ±nÄ±, gayri safi yurtiçi hasÄ±lalarÄ±nÄ±n yüzde 2’sine karÅŸÄ±lÄ±k gelecek ÅŸekilde artÄ±rmayÄ± taahhüt etmiÅŸti. Güncel veriler, 29 müttefikin sadece 6’sÄ±nÄ±n bu taahhüdü yerine getirdiÄŸini gösteriyor. Göreve geldiÄŸinden beri müttefiklere savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n bu konuya odaklanacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

NATO Zirvesi öncesinde 9 müttefike mektup yollayarak savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ±nÄ± isteyen Trump, zirveden iki gün önce sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda da “ABD, NATO’ya tüm müttefiklerden çok daha fazla katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu adil deÄŸil ve kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Böylelikle, zirvede son üç yÄ±ldÄ±r savunma harcamalarÄ±nda kaydedilen artÄ±ÅŸa vurgu yapÄ±lmasÄ±yla birlikte müttefiklere harcamalarÄ± daha fazla artÄ±rmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± genel beklentiler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

‘SAVUNMA KAPASÄ°TESÄ°’NÄ°N ARTIRILMASI

Zirvede liderlerin ana gündem maddelerinden biri de NATO’nun “savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k” kapasitesini güçlendirmek olacak. Müttefikler, NATO’nun askeri hareketlilik ve kuvvetlerin göreve hazÄ±rlÄ±k seviyelerini artÄ±rmayÄ± öngören NATO HazÄ±rlÄ±k GiriÅŸimi’ne onay verecek.

NATO HazÄ±rlÄ±k GiriÅŸimi sayesinde 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemi, 30 gün veya daha az sürede göreve hazÄ±r olabilecek kapasitede tutulabilecek.

Ä°ttifakÄ±n “modernleÅŸtirilmesi” kapsamÄ±nda ise NATO Komuta YapÄ±sÄ±’nÄ±n uyarlanmasÄ± ele alÄ±nacak ve kuvvetlerin Avrupa içinde ve Atlantik üzerinden daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde hareket etmesini saÄŸlayacak iki yeni komuta merkezine onay verilecek.

YakÄ±n zamanda hava, kara ve denizin yanÄ± sÄ±ra siber güvenliÄŸi da bir askeri alan olarak belirleyen NATO, zirvede siber savunma kapasitesini artÄ±rmak için bir “Siber Operasyonlar Merkezi” kurulmasÄ± için de karar alacak.

TUSK’TAN TRUMP’A UYARI

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, dün ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a hitaben bir mesaj yayÄ±mladÄ±. Tusk, Trump’a “Lütfen müttefiklerinizin kÄ±ymetini bilin zira sayÄ±larÄ± pek fazla deÄŸil” dedi.

Tusk’Ä±n mesajÄ±, zirve öncesi Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO arasÄ±nda imzalanan yeni iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi. Trump’Ä±n neredeyse her gün Avrupa’yÄ± eleÅŸtirdiÄŸini ve iyi bir müttefike bu ÅŸekilde davranÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini belirten Tusk ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Sevgili ABD, lütfen müttefiklerinizin kÄ±ymetini bilin zira sayÄ±larÄ± (müttefiklerinizin) pek fazla deÄŸil.”

AvrupalÄ± askerlerin 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin yanÄ±nda Afganistan'da savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatlarÄ±nÄ± kaybettiklerini hatÄ±rlatan Tusk "Lütfen bunu yarÄ±n NATO zirvesinde buluÅŸtuÄŸumuzda ve en önemlisi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le Helsinki'de buluÅŸtuÄŸunuzda hatÄ±rlayÄ±n. Stratejik dostunuzun kim olduÄŸunu ve stratejik sorununuzun ne olduÄŸunu bilmek her zaman iyidir" dedi.

TRUMP: NATO ÜLKELERÄ° DAHA FAZLA ÖDEMELÄ°

Trump bugün Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda da NATO müttefiklerine savunma harcamalarÄ± konusunda yüklenmeyi sürdürdü.

ABD BaÅŸkanÄ± ilk tweetinde "Avrupa'ya gitmeye hazÄ±rlanÄ±yorum. Ä°lk NATO toplantÄ±sÄ±. ABD onlarÄ± korumak için diÄŸer tüm ülkelerden daha fazla harcama yapÄ±yor. (Bu durum) ABD vergi mükelefleri için adil deÄŸil. Üstelik AB ile ticarette 151 milyar dolar kaybettik. Bizi yüksek gümrük vergileriyle suçluyorlar" dedi.

Trump ikinci tweetinde de " ABD daha az, NATO ülkeleri daha fazla ödemeli. Çok adaletsiz" ifadelerini kullandÄ±. (DIÅž HABERLER)

NATO Zirvesiâ€™nde gerilim bekleniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:27

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