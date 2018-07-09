NATO Zirvesiâ€™nde gerilim bekleniyor

BrÃ¼kselâ€™de 11-12 Temmuz'da gerÃ§ekleÅŸecek NATO zirvesinin gergin geÃ§mesi bekleniyor. Gerilimin merkezinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump var.

Brüksel’deki NATO merkezinde 11-12 Temmuz tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak zirve öncesinde, Avrupa ülkelerini ABD BaÅŸkanÄ± Trump tedirginliÄŸi sarmaya baÅŸladÄ±. Zirveye katÄ±lmak için çarÅŸamba günü Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’e gelecek olan Trump’Ä±n zirvede alÄ±nacak kararlardan, Kanada’da yapÄ±lan G 7 Zirvesi’nden sonra olduÄŸu gibi geri çekilebileceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

TRUMP LÄ°DERLERÄ° MEKTUPLA UYARDI

G7 Zirvesi’nde yaÅŸanan gerilimin gölgesinde yapÄ±lacak NATO Zirvesi’nde asÄ±l olarak ABD’nin üye ülkelere dayattÄ±ÄŸÄ± askeri harcamalarÄ±n yüzde 2 artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n damgasÄ±nÄ± vurmasÄ± bekleniyor. Trump, zirve öncesinde bu kriteri yerine getirmeyen ülkelere bir mektup yazarak en kÄ±sa zamanda yerine getirmesini istedi. Mektubun gittiÄŸi ülkeler arasÄ±nda Almanya da bulunuyor.

Almanya ÅŸu anda toplam bütçesinin yüzde 1’ininden biraz fazlasÄ±nÄ± (36 milyar avro) savunma harcamalarÄ±na ayÄ±rmÄ±ÅŸ durumda. Ülke içindeki yoÄŸun tepkilerden ötürü hükümet askeri harcamalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±smen aÄŸÄ±rdan alÄ±yor. Bu nedenle zirvede Trump’un Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’i hedefe koyabileceÄŸi ifade ediliyor.

AyrÄ±ca Almanya ve Fransa’nÄ±n NATO’dan ayrÄ± bir askeri birlik kurmak için yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma da ABD’nin hedefinde. Yine Belçika, Norveç ve Kanada’nÄ±n de hedefteki ülkeler arasÄ±nda yer alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

ZÄ°RVENÄ°N DÄ°ÄžER GÜNDEMLERÄ°

AB adÄ±na Konsey BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Komisyon BaÅŸkanÄ± Jean Claude Junker ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin katÄ±lacaÄŸÄ± zirvenin resmi gündeminde “askeri hareketlilik, siber güvenliÄŸi, hibrid tehditleri, terörle mücadele ile kadÄ±nlar ve güvenlik” bulunuyor.

Öte yandan Trump’un zirveden sonra Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile de biraraya gelebileceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Putin ile görüÅŸmenin 16 Temmuz’da Finlandiya’nÄ±n baÅŸkenti Helsinki’de olacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Bu arada Zirveye Türkiye’den CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan katÄ±lacak.

Zirve gününde Brüksel’de çeÅŸitli protesto gösterilerin yapÄ±lmasÄ± planlanmÄ±ÅŸ durumda. Cumartesi günü ilk protesto eylemi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Köln/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:21

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