BrÃ¼kselâ€™de binlerce kiÅŸi NATOâ€™ya hayÄ±r dedi

BrÃ¼kselâ€™de binlerce kiÅŸi NATO karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi: NATOâ€™yu istemiyoruz.

Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de toplanan binlerce kiÅŸi NATO’ya karÅŸÄ± yürüdü. Avrupa’nÄ±n birçok ülkesinden Brüksel’e gelen binlerce kiÅŸi North Ä°stasyon’da toplandÄ±. Eylemde, NATO’ya ve nükleer silahlanmaya karÅŸÄ± daha etkili bir kampanyanÄ±n örgütlenmesi talep edildi. North Ä°stasyon’daki kalabalÄ±ÄŸa konuÅŸan çok sayÄ±da parti ve kampanya temsilcisi, “NATO’yu istemiyoruz” diyerek, ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n da Brüksel’e gelmesini kabul etmediklerini belirtti.

Avrupa’nÄ±n bir çok ülkesinde Emek Partisi taraftarlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Almanya, Hollanda ve Fransa’dan Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) üyeleri ile Ä°ngiltere’den Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) üyeleri de Brüksel’e gelerek NATO’yu protesto etti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 18:01

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