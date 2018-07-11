Ä°talyan Alplerinde bulunan 'tÃ¼m kertenkelelerin annesi': Megachirella

240 milyon yÄ±llÄ±k bir fosil, bugÃ¼nÃ¼n kertenkelelerinin ve yÄ±lanlarÄ±nÄ±n atasÄ± olan 'tÃ¼m kertenkelelerin annesi' olarak tanÄ±mlanÄ±yor: Megachirella.

240 milyon yÄ±llÄ±k bir fosil, bugünün kertenkelelerinin ve yÄ±lanlarÄ±nÄ±n atasÄ± olan “tüm kertenkelelerin annesi” olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AdÄ±na raÄŸmen, Megachirella wachtler aslÄ±nda bir bukalemun büyüklüÄŸünde küçük bir yaratÄ±ktÄ±r. Fakat bu küçük kertenkelenin günümüz sincap ve kertenkelelerin 250 milyon yÄ±l civarÄ±nda olduÄŸunu öne süren, squamatlarÄ±n düzeninin en eski atasÄ± olduÄŸu görülmüÅŸtür.

BÄ°LÄ°NEN EN YAÅžLI FOSÄ°LDEN 75 MÄ°LYON YAÅž DAHA BÜYÜK

Alberta Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Bölümü’nde baÅŸ yazar ve doktora öÄŸrencisi Tiago Simões, “Bu örneÄŸin, tüm dünyadaki en eski fosil kertenkeleler olduklarÄ±nÄ± düÅŸündüklerimizden 75 milyon yaÅŸ daha büyük!” diye açÄ±klÄ±yor. “Bu keÅŸif hem yaÅŸayan hem de soyu tükenmiÅŸ squamatlarÄ±n evrimini anlamak için deÄŸerli bilgiler sunuyor.”

Fosil, 20 yÄ±l önce Ä°talyan Alplerinde keÅŸfedildi. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bunun squamat’larla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu biliyordu, ancak daha fazla analiz, numunenin aslÄ±nda bulunan en eski akraba olduÄŸuna karar verdi.

EN ESKÄ° KERTENKELE OLDUÄžU Ä°SPATLANDI

Ekip, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan gelen 130 kertenkele ve yÄ±lanÄ±n fosilleri ve canlÄ± örnekleri de dahil olmak üzere, ÅŸimdiye kadar yaratÄ±lmÄ±ÅŸ en büyük sürüngenler veritabanÄ±nÄ± bir araya getirerek ve dört yÄ±l harcayarak bunu anladÄ±. CT taramalarÄ±, fotoÄŸraflarÄ± ve moleküler analizleri kullanarak Megachirella’nÄ±n en eski kertenkele olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±lar.

Nature dergisi ortak yazarÄ± Alberta Üniveritesi’nden Paleontolog Michael Caldwell, “Fosiller, antik geçmiÅŸe doÄŸru bakan tek penceremizdir” dedi. “Megachirella hakkÄ±ndaki yeni anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z antik çaÄŸda bir noktadÄ±r, ve bize kertenkelelerin evrimi hakkÄ±nda, kertenkelelerden ve yÄ±lanlardan günümüzde canlÄ± bir ÅŸekilde öÄŸrenemeyeceÄŸimiz ÅŸeyleri anlatÄ±r.”

Modern squamat’lar; arasÄ±nda kertenkeleler, yÄ±lanlar, amfibilerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 180 hüzünlü sürüngen türü bulunduran bir gruptur. Squamat, kuÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra dünyanÄ±n en çeÅŸitli tetrapod grubudur ve en azÄ±ndan Jurassic döneminden beri çok uzun zamandÄ±r etrafta bulunmuÅŸlardÄ±r.

Ancak, squamatlarÄ±n tam evrimsel kökeni, çeÅŸitli nedenlerle tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. En önemlisi, bilinen en eski fosiller ve bunlarÄ±n tahmini kökeni arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 70 milyon yÄ±llÄ±k bir fosil boÅŸluÄŸu vardÄ±r; bu, kökenin izini bulmayÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±r. AyrÄ±ca, squamatlarÄ±n kökeni ile ilgili morfolojik ve moleküler hipotezler arasÄ±nda da çatÄ±ÅŸmalar olmuÅŸtur.

Megachirella bu fosil boÅŸluÄŸunu kapama yolunda ilerliyor ve aynÄ± zamanda ilk erken dönemdeki squamates evrim ile ilgili morfolojik ve moleküler verileri, iguanalarla deÄŸil, gekolarla-en eski taç penguenleriyle- bizlere sunuyor.

forbes.com’dan çeviren IÅŸÄ±l PARLAR

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