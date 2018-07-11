LinÃ§ giriÅŸimi, ÅŸiddet diliâ€¦ Antepâ€™te sosyal Ã¶fke mÃ¼ltecilere yÃ¶neliyor

Bir Ã§ocuÄŸun istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine Suriyelilere linÃ§ giriÅŸimlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Antep'te olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mahallelerin nabzÄ±nÄ± tuttuk.

Deniz KAR

Antep

Kilis ve Urfa’nÄ±n yanÄ±nda en fazla mültecinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentlerden biri olan Antep’te, birikmiÅŸ ön yargÄ±lar linç giriÅŸimlerine neden oluyor. Kentte yaÅŸanan son hadise adeta tehlike sinyalleri verdi. 5 temmuz akÅŸamÄ±, 6 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸunun istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±, mahallelerde linç giriÅŸimlerine neden oldu. OlaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± mahalleleri gezdik ve gördük ki asÄ±lsÄ±z ve çeliÅŸkili söylentilerle birlikte Türkiyelilerle Suriyeliler arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸma eÄŸilimi giderek güç kazanÄ±yor.

FISILTI GAZETESÄ° Ä°Åž BAÅžINDA!

OlaylarÄ±n cerayan ettiÄŸi HoÅŸgör Mahallesi’nde daha önce Türkiyeli ve Suriyeli iki aile çatÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve Ramazan bayramÄ± öncesi yaÅŸanan hadisede 2 kiÅŸi ölmüÅŸ, bir kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu tip olaylar üzerinden yayÄ±lan asÄ±lsÄ±z söylentiler, ÅŸehir efsanesine dönmüÅŸ fÄ±sÄ±ltÄ±lar tepkiyi linç boyutuna götürdü.

Bilgi almak için dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mahallede kimse ne olup bittiÄŸini tam olarak anlamÄ±ÅŸ deÄŸil. UÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kahvehanede 6-7 kiÅŸilik bir grup oturuyor. Suriyelilere, ülkeye ilk geldiklerinde çeÅŸitli yardÄ±mlarda bulunduklarÄ±nÄ± söyleyen grup, “Biz vicdanlÄ± insanlarÄ±z ama birimize bir ÅŸey olursa sÄ±rt sÄ±rta verir birbirimizi savunuruz; bir ÅŸey yapmaya kalkÄ±ÅŸÄ±rlarsa kan gövdeyi götürür!” diyor. Ä°çlerinden biri, “Bizim gençlerimiz gidip Suriye’de savaÅŸÄ±yor, onlar burada yatÄ±yor’ diyerek ana akÄ±m medyadan edindiÄŸi öfke dilini gösteriyor. Mahallenin gençleri Suriyeli mültecilerden sÄ±rt sÄ±rta verip dövüÅŸülmesi gereken düÅŸman bir güç gibi söz ediliyor.

Linç giriÅŸimi ve kavgalar sonrasÄ± civarda hiçbir Suriyeli esnafÄ±n dükkân açamadÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸuluyor, gururlanÄ±larak üstelik! “Önceden ellerinde enerji içecekleriyle dolaÅŸÄ±rlardÄ±; ÅŸimdi hiçbiri sokaÄŸa çÄ±kamÄ±yor’ diyor gençlerden biri.-

SURÄ°YELÄ° MÜLTECÄ°LER ENDÄ°ÅžELÄ°

YaÅŸanan olaylarda arabasÄ± parçalanan, saldÄ±rÄ±ya maruz kalan ama meselenin nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamayan Suriyeli mülteci T.M ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor: “ArabamÄ±n tüm camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, otopark bile aracÄ± kabul etmedi.” Suriyeli mültecilerin anlattÄ±klarÄ±, plakasÄ± daha önceden tespit edilmiÅŸ bir çok aracÄ±n tahrip edildiÄŸine iÅŸaret ediyor. T.M evden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda, köÅŸede bekleyen 8-10 kiÅŸilik bir grup gördüÄŸünü, bunun üzerine korkup yönünü deÄŸiÅŸtirdiÄŸini de anlatÄ±yor, bir otomobilden kendisine küfürler savrulduÄŸunu ekleyerek.

Bayram öncesinde meydana gelen ve 2 kiÅŸinin ölümüne sebep olan kavganÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa gidiyoruz. Peki, olaylarÄ± tÄ±rmandÄ±ran ÅŸey ne? Bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± arÄ±yoruz. Kimine göre Suriyeli bakkal müziÄŸin sesini fazla açÄ±yordu ve civarda oturan biri onu uyardÄ±. Ancak bakkal dinlemedi! Bir baÅŸkasÄ±na göre küçük bir çocuk çikolata ya da ÅŸekerleme tarzÄ± bir ÅŸey çaldÄ±, bakkal müdahale ettikten sonra çocuÄŸun ailesi olaya dâhil oldu ve kavga baÅŸladÄ±! Bir baÅŸkasÄ±na göre ise Suriyeliler kahvehanede gürültü yapÄ±yordu ve kavganÄ±n nedeni bu gürültüydü vs...

Ziyaret ettiÄŸimiz bir terzi dükkanÄ±nda 10-12 yaÅŸlarÄ±nda bir çocuk içeri giriyor. Bize ÅŸöyle diyor: “Yandaki bakkal her ÅŸeyi biliyor, o da Suriyeli.” Sözü edilen bakkal sahibi savaÅŸtan kaçÄ±p gelmiÅŸ bir Türkmen. O da yaÅŸanan olayÄ±n geliÅŸimini ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Gündüz vakti baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlar duyduk, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±k. Birkaç kiÅŸi tartÄ±ÅŸÄ±yordu, kahvedekiler ayÄ±rdÄ±. AkÅŸama doÄŸru yine sesler gelmeye baÅŸladÄ±, yine büyümeden ayrÄ±ldÄ±lar ve daÄŸÄ±ldÄ±lar. DükkânÄ± kapatÄ±p gitmiÅŸtik, akÅŸamdan sonra kavga büyümüÅŸ, biri Suriyeli biri Türk iki kiÅŸi ölmüÅŸ. Türk olanÄ±n oÄŸlu da vurulmuÅŸ, yaralanmÄ±ÅŸ.” Ama kavganÄ±n nedenini o da bilmiyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

SURÄ°YELÄ° ESNAF SANIP SALDIRMIÅžLAR!

Mahalle esnaflarÄ±ndan Yunus Usta’nÄ±n anlattÄ±klarÄ± da hayli ilginç: “BurayÄ± Suriyeli dükkânÄ± sanmÄ±ÅŸlar, camÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸlar. Birileri kÄ±ÅŸkÄ±rtmÄ±ÅŸ belli, ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.”

OSB’de, bir tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan Adem ise, yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± desteklemediÄŸini söylüyor. Suriye savaÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatanlara veryansÄ±n ederek ÅŸunlarÄ± dile getiriyor: “Suriyelilere mi kÄ±zmalÄ± yoksa onlarÄ±n buraya gelmesine sebep olanlara mÄ±? Mesela ÅŸu tatlÄ±cÄ±yÄ± düÅŸün; adam 100 liraya mÄ± eleman çalÄ±ÅŸtÄ±rmak ister 50 liraya mÄ±? 50 liraya çalÄ±ÅŸtÄ±rmak ister. Bizim bakan çÄ±ktÄ± ‘Suriyeliler dönerse GüneydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu’da iÅŸçi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çekeriz’ diye açÄ±klama yaptÄ±, zihniyete bak!’ ifadelerini kullanÄ±yor.

Suriyeli bir kuaför ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Arapça yayÄ±n yapan bir kanal izliyor. DükkânÄ±nÄ±n camÄ±na iki tane Türk bayraÄŸÄ± asmÄ±ÅŸ. TÄ±raÅŸ ettiÄŸi kiÅŸi 20 yaÅŸlarÄ±nda bir Türk genci. YanÄ±nda baÅŸka bir genç daha var. OnlarÄ±n olay aktarÄ±mÄ± ise ÅŸöyle: “AdamÄ±n biri kÄ±za tecavüz etmiÅŸ, kÄ±z ölmüÅŸ, bizimkiler de gerekeni yapmÄ±ÅŸ!’ BaÅŸka bir genç bu sözlere ÅŸöyle tepki gösteriyor: ‘Askeriye mantÄ±ÄŸÄ±! NasÄ±l askeriyede bir kiÅŸi hata yapar bütün bölüÄŸe ceza kesilir, bu olay da öyle gerçekleÅŸti. Oysa beÅŸ parmaÄŸÄ±n beÅŸi bir deÄŸil”

SOKAK BAÅžLARINDA ÅžÄ°DDET DÄ°LÄ°

KöÅŸe baÅŸlarÄ±nda gruplaÅŸmÄ±ÅŸ gençler, darbelerden dolayÄ± üzerinde göçük oluÅŸmuÅŸ kepenkler ve kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ dükkân camlarÄ± arasÄ±nda mahalleden ayrÄ±lÄ±yoruz. Gençlerden biri diÄŸerine ÅŸöyle diyor: “KadÄ±nlara, çocuklara neden saldÄ±rÄ±yorlar? Çok kÄ±zdÄ±m; erkeklere yapÄ±n, öbürleri suçsuz!” Bu sözler, Suriyelilire yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n gençler arasÄ±nda ne kadar meÅŸru karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Ziyaret ettiÄŸimiz esnaflarÄ±n söyledikleri, kÄ±raathanelerden yükselen sesler genellikle birbirine benziyor: ‘Suriyeliler gitsin, bizden iyi yaÅŸÄ±yorlar! Geldiler ekmeÄŸimizle oynadÄ±lar. Buradaki Suriyelilerin çoÄŸu meçhul iÅŸlerle uÄŸraÅŸÄ±yor. Çete haline geldiler, hepsinin evinde silah var. Geçen polis bir eve baskÄ±n yaptÄ±, kaç kilo patlayÄ±cÄ± buldu” vs.

Bir tarafta ekonomik-sosyal bütün melanetlerin hÄ±ncÄ±nÄ± mültecilerden çÄ±karmak için sokaklarda Suriyeli avÄ±na çÄ±kanlar, diÄŸer tarafta ise neden linç edildiklerini bilmeyen savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±... Antep hÄ±zla sosyal bir patlamaya ve fay kÄ±rÄ±lmalarÄ±na doÄŸru ilerliyor. SayÄ±ca az olsalar da kÄ±ÅŸkÄ±rtmalarÄ± görüp vahamete dikkat çeken iÅŸçiler umut veriyor.

Antep'te Suriyeli aileye linÃ§ giriÅŸimi

Suriyeli mÃ¼lteciler AB yardÄ±mlarÄ±nÄ± hiÃ§ gÃ¶rmediklerini sÃ¶yledi!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 21:02

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