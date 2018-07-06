Suriyeli mÃ¼lteciler AB yardÄ±mlarÄ±nÄ± hiÃ§ gÃ¶rmediklerini sÃ¶yledi!

Adanaâ€™daki Suriyeli mÃ¼lteciler, Avrupa BirliÄŸi'nden gelen yardÄ±mlarÄ±n kendilerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Volkan PEKAL

Adana

29 Haziran’da tamamlanan Avrupa BirliÄŸi Zirvesinde Türkiye’ye 3 milyar avroluk dilimin ödenmesine karar verildi. Buna karÅŸÄ±lÄ±k mülteci geçiÅŸi ve iltica hakkÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için daha sÄ±kÄ± önlemler alÄ±nmasÄ±na karar verildi. Peki bu geliÅŸmeler mülteciler için ne anlam ifade ediyor? Adana’da Suriyeli mültecilerle konuÅŸtuk. GörüÅŸtüÄŸümüz mülteciler daha önce de gelen yardÄ±mlarÄ±n kendilerine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

AB zirvesinden mülteci geçiÅŸinin engellenmesine karÅŸÄ±lÄ±k olarak yine mali yardÄ±m kararÄ± çÄ±ktÄ±. Ama Türkiye’de eÄŸitime devam etmeyen çok sayÄ±da mülteci çocuk var ve sosyal uyum konusunda hiçbir harcama yok. Sadece KÄ±zÄ±lay kart konusunda bilgi sahibi olan mültecilerin birçoÄŸu bunu da alamÄ±yor. Bu karta sahip olmak aylÄ±k 120 liralÄ±k yardÄ±ma kavuÅŸmak demek.

‘AVRUPA’NIN SINIRLARINI KAPATMASI YANLIÅž’

GörüÅŸtüÄŸümüz mültecilerden Ä°dris, 5.5 yÄ±ldÄ±r Adana’da ayakkabÄ± iÅŸçiliÄŸi yapÄ±yor. Halep’te de aynÄ± iÅŸi yapan Ä°dris’in çocuklarÄ± için planlarÄ± savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± ile birlikte bozulmuÅŸ. Ä°ÅŸ kalmayÄ±nca Adana’ye gelen Ä°dris o ilk bulduÄŸu iÅŸte 5.5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yor. SavaÅŸ Ä°dris için ailesinin daÄŸÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Suriye’de yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden Ä°dris’in babasÄ± yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l önce Adana’da kaybolmuÅŸ. 2 yÄ±ldÄ±r hiçbir haber alamamÄ±ÅŸlar. Bir kardeÅŸi Adana’da yabancÄ±lÄ±k çekince tekrar Suriye’ye dönmüÅŸ. Karakol kendileriyle yeterince ilgilenmeyince kendi çabalarÄ± ile aramÄ±ÅŸlar. Ancak 2 yÄ±ldÄ±r bir haber alamamÄ±ÅŸlar. Bir AÄŸabeyi Almanya’ya iltica eden Ä°dris’in iki kardeÅŸi de Yunanistan adalarÄ±nda bir yÄ±ldÄ±r iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n kabul edilmesini bekliyor. Ä°dris, Avrupa’nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± kapatmasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyor. Ä°ki kardeÅŸinin de ailesi ile birlikte periÅŸan bir ÅŸekilde Yunanistan’da beklediÄŸini anlatan Ä°dris, “Biri prefabrik evde kalÄ±yor. Biri çadÄ±rda. Verilen para ile sadece karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar. Geri gönderilmeleri onlar için de kötü olur” diyor.

Ä°LTÄ°CA Ä°ÇÄ°N 3 YILDIR BEKLÄ°YOR

Almanya’daki kardeÅŸine ev ve yardÄ±m verildiÄŸini anlatan Ä°dris, Kendisi de Avrupa’ya gitmek istediÄŸini söylüyor ama “Kendim için deÄŸil. ÇocuklarÄ±m için. 4 tane çocuÄŸum var. Ä°yi bir eÄŸitim almalarÄ±nÄ± istiyorum. Burada bu iÅŸle zor” diyor. ÇocuklarÄ±n eÄŸitimi için herhangi bir yardÄ±m almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°dris, sadece KÄ±zÄ±lay kart alabilmiÅŸ. Yunanistan’a geçmek için kaçakçÄ±larÄ±n çok para istediÄŸini söyleyen Ä°dris, “AÄŸabeylerimi kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ± 3 bin dolar istemiÅŸlerdi. O kadar param olmadÄ±ÄŸÄ± için hiç denemedim” diye konuÅŸuyor. ÇeÅŸitli ülkelere iltica etmek için yabancÄ±lar ÅŸubesine ve sonrasÄ±nda göç idaresine baÅŸvurduÄŸunu anlatan Ä°dris, “Ama o kadar yÄ±l bekledim bir cevap gelmedi. BoÅŸ” ÅŸeklinde sitem ediyor.

‘YARDIM ÇIKMASI Ä°ÇÄ°N PEÅžÄ°NDEN KOÅžMAN GEREKÄ°YOR’

“Halep Caddesi” diye anÄ±lan Mirza Çelebi Caddesi’nde konuÅŸtuÄŸumuz esnaflardan Ä°brahim, 5 yÄ±ldÄ±r burada ve 2 çocuÄŸu var. ÇalÄ±ÅŸarak geçindiklerini söyleyen Ä°brahim, “YardÄ±m çÄ±kmasÄ± için peÅŸinden koÅŸman gerekiyor. Bizi gelip kimse bulmuyor. Bize hiçbir yardÄ±m çÄ±kmadÄ±. Avrupa’dan gelen paranÄ±n hayatÄ±mÄ±za bir etkisi olmadÄ±. Para kampta kalanlara gidiyor” diyor. AB ile Türkiye arasÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± hiç duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ä°brahim, “Oraya mülteci gittiÄŸini duyuyoruz ama ben gitmek istemem” dedi. Türkiye’de geleceÄŸini nasÄ±l gördüÄŸünü sorduÄŸumuz Ä°brahim, “VatandaÅŸlÄ±ÄŸa güveniyoruz. VatandaÅŸlÄ±k alÄ±rsak burada kalÄ±rÄ±z. Ama geri gönderirlerse elden bir ÅŸey gelmez” diyor.

‘BÄ°ZE YARDIM VERMEDÄ°LER’

20 yaÅŸÄ±ndaki AyakkabÄ± Ä°ÅŸçisi Muhammed savaÅŸ baÅŸlayÄ±nca okulu bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Muhammed’e okumak için Türkiye’de herhangi bir yardÄ±m alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda bugüne kadar tek bir iÄŸne bile almadÄ±klarÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor:”Bize vermiyorlar. Biraz yardÄ±m yapsalar okumak isterim. VatandaÅŸ olup Türkiyelilerle aynÄ± ÅŸartlarda yaÅŸamak istiyorum. Ama bize KÄ±zÄ±lay kart bile vermediler!”

18 yaÅŸÄ±ndaki Ruken de mülteci bir ayakkabÄ± iÅŸçisi. Ara sÄ±ra yardÄ±m aldÄ±klarÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ktan ücretsiz yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylese de bu yardÄ±mlarÄ±n çok yetersiz olduÄŸunu ifade ediyor. Yedisi erkek 5’i kÄ±z olmak üzere 12 kardeÅŸten biri olan Ruken, savaÅŸ baÅŸlayÄ±nca 4’üncü sÄ±nÄ±fta okulu bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve ne Suriye’de ne de Türkiye’de bir daha okula gidebilmiÅŸ. “SavaÅŸ biterse döneriz” diyen Ruken, batÄ±da bir ülkeye gitmek istediÄŸini ancak ailesinin Türkiye’de kalmaktan yana olduÄŸunu söylüyor.

‘ABD’YE GÄ°DENLER BÄ°ZDEN RAHAT’

AyakkabÄ± Ä°ÅŸçisi Abdulkadir de gelen yardÄ±mlardan sadece KÄ±zÄ±lay kartÄ±nÄ± biliyor. BaÅŸka bir yardÄ±mla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Abdulkadir’in dayÄ±sÄ± ABD’ye iltica etmiÅŸ. ÇocuklarÄ± kanser hastasÄ± olduÄŸu için iltica ettiÄŸini anlatan Abdulkadir, “Bizden çok daha rahatlar. Orada verilen yardÄ±m bizden kat kat fazla. ÇocuklarÄ± iyileÅŸti. Okula gidiyor” diye yakÄ±nÄ±yor.

‘7 YILDIR 1 TEK LÄ°RA ALMADIM’

Dükkanlardan birinde çalÄ±ÅŸan Salih isimli genç de batÄ± ülkelerine gitmektense Türkiye’de kalmak isteyenlerden. “Türkiye güzel. Burada cami var” diyor. YaÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda; “MaaÅŸ az ama yapacak bir ÅŸey yok” diyen Salih, “7 yÄ±ldÄ±r buradayÄ±m 1 tek lira almadÄ±m. AyaklarÄ±mda hastalÄ±k var. Kendi paramla tedavi görüyorum. Annem Ä°dlip’te, ona para gönderiyorum” sözleriyle yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± özetliyor.

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