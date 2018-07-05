Antep'te Suriyeli aileye linÃ§ giriÅŸimi

Antep'te bir kÄ±z Ã§ocuÄŸuna taciz ettiÄŸi iddiasÄ±yla mahallelinin darbetmek istediÄŸi ÅŸÃ¼pheli, polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antep'te bir kÄ±z çocuÄŸuna istismarda bulunduÄŸu öne sürülen kiÅŸiye mahalle sakinleri linç giriÅŸiminde bulunuldu. Ä°ddiaya göre Suriyeli mülteci olduÄŸu bildirilen kiÅŸi için Merkez Åžahinbey ilçesindeki HoÅŸgör Mahallesi'nde bir araya gelindi.

Mahallelinin darbetmek istediÄŸi kiÅŸi, ailesiyle kaldÄ±ÄŸÄ± eve kaçtÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis Suriyeli mülteciyi evinden çÄ±kararak gözaltÄ±na aldÄ±.

Evin çevresinde güvenlik tedbirlerini sürdüren polisler, vatandaÅŸlara daÄŸÄ±lmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Bu arada, yaÅŸanan gerginlik sÄ±rasÄ±nda darbedilen bir Suriyeli, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 23:08

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