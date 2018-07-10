Harbiye AÃ§Ä±khava konseri iptal edilen FazÄ±l Say'dan 'zorunlu aÃ§Ä±klama'

14 AÄŸustos'ta Harbiye AÃ§Ä±khava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde vereceÄŸi konser Atlantis YapÄ±m tarafÄ±ndan iptal edilen FazÄ±l Say, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

FazÄ±l Say’Ä±n 14 AÄŸustos akÅŸamÄ± Harbiye AçÄ±khava Cemil Topuzlu Sahnesi'nde gerçekleÅŸtireceÄŸi konser, Atlantis YapÄ±m tarafÄ±ndan iptal edildi. Ä°ptal kararÄ±na iliÅŸkin Instagram hesabÄ±ndan 'zorunlu açÄ±klama' paylaÅŸan Say, "YapÄ±mcÄ± Erdal Bey (Atlantis YapÄ±m) herhalde yÄ±llar sonra bu olayÄ± çocuklarÄ±na, torunlarÄ±na gurur duyarak anlatmayacaktÄ±r. HayatÄ±mÄ±n çok zor bir döneminde, annem yoÄŸun bakÄ±mda ben de saÄŸlÄ±k dertleri içindeyken beni bu tatsÄ±z durumun içine itenler, dürüst bir ÅŸekilde düÅŸünmelidirler, doÄŸru mu yaptÄ±klarÄ±? BakÄ±n; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarÄ±na da izin veremem. ben müziÄŸimi yapÄ±yorum, her fÄ±rsatta dostluk istiyorum" dedi.

"Bir insanÄ± anlamadan, önyargÄ±larla hüküm verilmesine karÅŸÄ±yÄ±m" diyen Say'Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Sevgili dostlar.

Üzgünüm , yazacaklarÄ±mÄ± okuyun...

Harbiye AçÄ±khava Cemil Topuzlu sahnesindeki 14 AÄŸustos konserimin iptalinin sebepleri ile ilgili. .

Konser kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bir sanatçÄ±yÄ± elbetteki üzer..

HayatÄ±m boyunca bana verilmiÅŸ yeteneÄŸin, meziyetlerin insanlÄ±ÄŸa ve memleketime olan borcunu ödemek için çok çalÄ±ÅŸtÄ±m ve emek verdim, hala da veriyorum, hep de böyle devam edecek, klasik müzik dünyasÄ±nÄ±n tüm ülkelere ve Türkiye’nin de her yerine yayÄ±lan konserlerimle, bestelerim ve kayÄ±tlarÄ±mla en çok ilgi gören sanatçÄ±larÄ±ndan biriyim belki, bununla övünmedim, beni yaptÄ±klarÄ±m deÄŸil önümdeki hedefler daha çok ilgileniyor, ama ÅŸu kadarÄ±nÄ± söyleyeyim, Türkiye FazÄ±l Say’Ä±n bu konumundan gerçekten çok faydalanabilir, yarar saÄŸlayabilir, köprülerin müzik ve sanat ile atÄ±lmasÄ±nda , insanlÄ±ÄŸÄ±n dost olmasÄ±nda, bu ülkenin batÄ± ile iliÅŸkilerinin düzelmesi gerekliliÄŸinde herkes hemfikirdir, gerçekten bu dostluÄŸa çok büyük emek verdim.

KitabÄ±mda da çok yazdÄ±m, yÄ±llardÄ±r tekrarladÄ±m, bu halk barÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r, ötekileÅŸmeler olmamalÄ±dÄ±r, kültürler kaynaÅŸmalÄ±dÄ±r, doÄŸu ve batÄ± kültürleri buluÅŸmalÄ±dÄ±r, buna emek verilmelidir, bu konularÄ± özellikle son yÄ±llarda çok yazdÄ±m, yüzlerce makale, açsÄ±nlar kitabÄ±mÄ±, bazÄ± yazÄ±larÄ±mÄ± okusunlar.

Bir insanÄ± anlamadan, önyargÄ±larla hüküm verilmesine karÅŸÄ±yÄ±m. YÄ±lda 120 konserveren bir insan emin olun “1” konseri olamÄ±yor diye üzülmez, 119 konser olunca ne deÄŸiÅŸiyor ki, tam tersi sevinirim, ama sebebinin içeriÄŸi, bu olunca, haliyle üzülüyorum, memleketim adÄ±na üzülüyorum. 14 AÄŸustos Harbiye AçÄ±khava FazÄ±l Say konserini programdan kaldÄ±rmak zorunda kalan yapÄ±mcÄ± Erdal bey ( Atlantis yapÄ±m) herhalde yÄ±llar sonra bu olayÄ± çocuklarÄ±na torunlarÄ±na gurur duyarak anlatmayacaktÄ±r.

HayatÄ±mÄ±n çok zor bir döneminde, annem yoÄŸun bakÄ±mda ben de saÄŸlÄ±k dertleri içindeyken beni bu tatsÄ±z durumun içine itenler, dürüst bir ÅŸekilde düÅŸünmelidirler, doÄŸru mu yaptÄ±klarÄ±?

BakÄ±n; güç müziktedir, hiç bir suçum yokken bu tarz yaralar açmalarÄ±na da izin veremem. ben müziÄŸimi yapÄ±yorum, her fÄ±rsatta dostluk istiyorum."

(KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

MÃ¼fredattan Ã§Ä±kartÄ±lan FazÄ±l Say'dan aÃ§Ä±klama

FazÄ±l Say'dan tÃ¼m sanatÃ§Ä±lara Ã§aÄŸrÄ±

FazÄ±l Say ECHO Klasik Ã–dÃ¼lÃ¼â€™ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 13:04

www.evrensel.net