Adalet BakanÄ± GÃ¼l: GÃ¼ven veren bir adalet tesis edeceÄŸiz

Yeni kabinenin Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, 'Bu dÃ¶nemde hÃ¼kÃ¼met olarak gÃ¼ven veren bir adalet tesis edeceÄŸiz' dedi.

Yeni kabinede Adalet BakanÄ± olarak görev yapacak olan Abdulhamit Gül, ilk açÄ±klamasÄ±nda "Bu dönemde hükümet olarak güven veren bir adalet tesis edeceÄŸiz, temel yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z bu" dedi.

Gül, "Ä°zmir Kordon'daki vatandaÅŸÄ±mÄ±z da DiyarbakÄ±r Sur'daki kardeÅŸimiz de Samsun'daki vatandaÅŸÄ±mÄ±z da Antalya'daki bir kardeÅŸimiz de bu adalet duygusundan nasiplenecek. 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Millete hizmet etmede aksaklÄ±ÄŸÄ± yol açanlarÄ± sistem içinde bu hantallÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±racak mekanizmalar olacak" ifadesini kullandÄ±. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:57

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