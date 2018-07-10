FotoÄŸraf: AdsÄ±z Günebakan/AA
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l kimdir?
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde Adalet BakanÄ± olarak yeniden yer alan Abdulhamit GÃ¼l kimdir?
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 12 Mart 1977'de doÄŸan Abdülhamit Gül, Nizip Ä°mam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre serbest avukatlÄ±k yaptÄ±.
AKP'nin 4. OlaÄŸan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliÄŸine seçilen Gül, Seçim Ä°ÅŸleri BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.
Gül, 25. ve 26. Dönemde Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'de yer aldÄ±.
AKP'nin 5. OlaÄŸan, 2. ve 3. OlaÄŸanüstü Büyük Kongrelerinde MKYK'de yer alan Gül, AKP Genel SekreterliÄŸi görevini yürüttü.
19 Temmuz 2017'de 65. Hükümetin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Gül, 24 Haziran'da yapÄ±lan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi.
Abdulhamit Gül, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde Adalet BakanÄ± olarak yeniden yer aldÄ±. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:59
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