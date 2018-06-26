Bakan Gül: Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla ünlenen Süleyman Çakır için methiyeler dizdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim sürecinde verdiği röportajla ünlenen Süleyman Çakır için "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi" ifadelerini içeren bir mesaj paylaştı.

Çakır, seçim sürecinde verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. Bu röportajda Çakır, yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım. Hain, vatan haini" ithamlarında bulunmuştu. "Laik elden gidiyor" sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

AKP'nin seçim çalışmalarına da katılan Çakır, bu sefer Adalet Bakanı Abdulhmait Gül'ün bir mesajına konu oldu.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çakır'ın bir fotoğrafına yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin."

Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin. pic.twitter.com/Dq2Ms69VUv — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 25 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

Not: Yazım hataları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e aittir

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 11:01

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