ErdoÄŸan yemin ederken DavutoÄŸlu ile Babacan Ermenek ziyaretindeydi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸaÅŸaalÄ± bir merasimle koltuÄŸuna otururken eski yol arkadaÅŸlarÄ±ndan Ahmet DavutoÄŸlu ile Ali Babacan, tÃ¶rende yoktu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, görkemli bir törenle 'yeni' görevine baÅŸlarken Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu ile eski bakanlardan Ali Babacan'Ä±n törene katÄ±lmamasÄ± dikkat çekti. DavutoÄŸlu ile Babacan aynÄ± saatlerde Karaman'Ä±n Ermenek ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyordu.

DHA'nÄ±n haberine göre Ermenek ilçesine eÅŸleri Sare DavutoÄŸlu ve Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte gelen eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu ile eski bakanlardan Ali Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu.

Zeyve PazarÄ± ve tarihi Ulu Cami'yi ziyaret eden Ahmet DavutoÄŸlu ve Ali Babacan, Ermenek'ten Konya'nÄ±n TaÅŸkent ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.

Ahmet DavutoÄŸlu, 5 MayÄ±s 2016'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n telkiniyle baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmiÅŸti. DavutoÄŸlu, 24 Haziran seçimlerinde de milletvekilliÄŸine aday olmadÄ±.

YÄ±llarca AKP'nin ekonomi kurmaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Ali Babacan ise 1 KasÄ±m seçimleri sonrasÄ± kabinede kendine yer bulamamÄ±ÅŸtÄ±.

DavutoÄŸlu ile Babacan'Ä±n AKP içerisinde Tayyip ErdoÄŸan'la yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n uzun süredir barÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 07:54

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