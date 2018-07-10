TSKâ€™de terfi ve Ã¼st rÃ¼tbeye atamalarÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± yapacak

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle TSK'de terfi ve Ã¼st rÃ¼tbeye atamalarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe kondu.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinde (TSK) albaylÄ±ktan tuÄŸgeneral, tuÄŸamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Atama Usullerine Dair CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

Kararnameyle, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki terfi ve atamalara iliÅŸkin de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Buna göre, muvazzaf subaylarÄ±n terfileri her yÄ±l 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± günü yapÄ±lacak ancak bu tarih CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan farklÄ± bir tarih olarak da belirlenebilecek.

AlbaylÄ±ktan tuÄŸgeneral tuÄŸamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lacak.

Kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n görev süreleri iki yÄ±l olarak korunurken, bu süre birer yÄ±llÄ±k aralÄ±klarla yaÅŸ haddine kadar uzatÄ±labilecek. Kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n görevde kalÄ±ÅŸ sürelerinin tespitinde atandÄ±klarÄ± yÄ±lÄ±n 30 AÄŸustos tarihi esas alÄ±nacak.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ise orgeneral ve oramiraller arasÄ±ndan atanacak. Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresi 4 yÄ±l olacak, görevdeki kalÄ±ÅŸ süresinin tespitinde atandÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n 30 AÄŸustos tarihi esas alÄ±nacak. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 08:46

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